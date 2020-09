Quella di domani, 13 settembre, si presagisce come una giornata di recupero per il Cancro, che può godere della cura e delle attenzioni del coniuge e della famiglia. Anche per l'Ariete è una buona giornata, leggera e spensierata, mentre il Sagittario può continuare ad investire sul proprio futuro e sulla carriera. Cautela per il Capricorno. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domenica 13 settembre 2020 per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 13 settembre 2020 per tutti i segni

Ariete: è una giornata serena e spensierata per il segno, ideale per concentrarsi sulla cura di mente e corpo.

Le stelle consigliano di dedicarsi alle proprie passioni o comunque fare ciò che vi trasmette serenità e positività. Bene l'amore.

Toro: la giornata di domenica 13 settembre è ideale per staccare un po' la spina dagli impegni lavorativi e dalla frenesia della vita quotidiana per godere di un po' di relax. E' un buon momento per organizzare una gita o un'escursione, stare a contatto con la natura aiuta a ricaricare le energie e alleggerire la mente.

Gemelli: durante le prossime 24 ore il segno potrebbe avere la testa un po' fra le nuvole. Qualcuno potrebbe sognare ad occhi aperti, attenzione a non confondere la realtà con l'immaginazione. Stelle favorevoli in amore, anche gli incontri sono favoriti per i single.

Cancro: è una giornata di recupero per l'amore e i rapporti sentimentali. I nativi del segno sono al centro dell'attenzione, avranno tutti gli occhi puntati addosso e riceveranno un grande affetto da parte del partner, della famiglia e anche degli amici. Ricambiate l'amore ricevuto e approfittate di questo momento per liberarvi delle preoccupazioni e delle paure dei giorni precedenti.

Leone: la settimana è stata abbastanza faticosa per il segno, molto preso da alcune questioni lavorative e pratiche. Il consiglio delle stelle per quest'ultima giornata del weekend è quello di rallentare i ritmi, rimandare gli impegni e rilassarsi insieme alla famiglia o gli amici.

Vergine: le stelle di domenica 13 settembre lasciano presagire una giornata interessante per l'amore e i nuovi incontri.

La passione si riaccende, anche le coppie che hanno vissuto dei momenti di instabilità, potranno ritrovare la complicità e il romanticismo. Gli incontri sono favoriti per i single.

Bilancia: dopo una settimana passata a dividersi tra lavoro e famiglia il segno ha bisogno di un po' di sano e meritato riposo. Qualcuno potrebbe accusare un calo di energie e risentire di alcuni lievi malesseri fisici, meglio evitare gli sforzi e permettere al fisico di ricaricarsi.

Scorpione: l'oroscopo di domenica lascia presagire una giornata interessante per gli incontri e i rapporti con gli altri. Le stelle lasciano presagire degli incontri vantaggiosi, che potrebbero portare dei cambiamenti soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa e gli affari.

Sagittario: le stelle sono dalla parte del segno e lo avvantaggiano per quanto riguarda gli affari e la sfera lavorativa. Bisogna dunque approfittare di questo momento e continuare a chiedere, è una giornata vantaggiosa per avanzare delle richieste o stringere nuove collaborazioni.

Capricorno: l'oroscopo consiglia cautela durante questa giornata, potrebbero infatti essere 24 ore rischiose per il fisico. Meglio essere prudenti, soprattutto alla guida e in caso di utilizzo di oggetti appuntiti o potenzialmente pericolosi.

Acquario: è un momento di recupero per l'amore, questa giornata è ideale per trascorrere del tempo in famiglia, pur non sforzando il fisico. Qualcuno potrebbe infatti accusare lievi fastidi come mal di schiena e dolori alle articolazioni, meglio riposare e abbandonarsi alle cure dei propri cari.

Pesci: quella di domenica 13 settembre è una giornata ideale per lasciarsi tutto alle spalle, in particolare i vecchi rancori sentimentali e vestirsi di ottimismo e positività. Le stelle non sono in opposizione, ma i nativi del segno hanno bisogno di ricercare in se la forza necessaria a recuperare.