L'Oroscopo di venerdì 18 settembre è pronto a svelare cosa riservano gli astri per ciascun segno zodiacale per questa giornata. Dopo il novilunio di giovedì, in queste promettenti 24 ore avremo la Luna in Bilancia. Sarà il momento perfetto per riordinare ogni cosa e per portare avanti delle relazioni o dei progetti. Per coloro che sono nati nel segno della Bilancia, vivranno una giornata in grande spolvero, mentre i nati del Cancro cominceranno a reagire. Andrà bene anche al Pesci, inoltre, ci saranno dei movimenti interessanti che riguarderanno gli altri segni dello zodiaco.

Scopriamo come sarà questa giornata, attraverso le previsioni delle stelle, e la relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche 18 settembre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Vergine - 12° posto - Occhio alle carenze motivazionali che vi stanno affliggendo in quest'ultimo periodo. Siete in attesa di qualcosa che però tarda ad arrivare. Siete impazienti e lo sarete ancora di più in queste 24 ore. L'uscita della Luna dal vostro domicilio vi renderà confusi e intrattabili. Rischierete di prendervela per un nonnulla. Sembrano esserci degli aspetti di voi che non vi garbano. La giornata richiederà estrema pazienza: ce la farete.

Toro - 11° - Venerdì in cui lasciarsi alle spalle il difficile avvio della settimana, caratterizzata da ritorni, imprevisti e levatacce mattutine. Siete confusi, brancolate nel buio e non sapete più dove sbattere la testa.

L'amore vero si basa sulla fiducia e sul reciproco rispetto, inoltre, ci vuole del tempo per rafforzare il legame. Il lavoro o le faccende domestiche vi stanno stressando in modo particolare: correte ai ripari! State facendo il diavolo a quattro.

Sagittario - 10° - La Luna Nuova di giovedì ha alzato un polverone gigantesco attorno a voi lasciandovi dei casini da risolvere.

Dovrete cercare di ''tamponare'' i danni e salvare il salvabile. Le coppie (non tutte) sono nel bel mezzo di un periodo incerto: potrebbero verificarsi delle spaccature. Cercate di tenere sotto controllo il comparto economico. Non è prudente fare il passo più lungo della gamba, specie in questo periodo in cui vi ritrovate con molte bollette e spese da pagare.

Ariete - 9° - Settembre si sta rivelando un mese decisamente complicato, non a caso vi sentite messi alla prova. In realtà, questo mese vuole fortificarvi e prepararvi ad un ottobre ancor più movimentato. Per tale ragione non dovete prendervela più di tanto. Rivedete dei progetti, questa sarà la giornata giusta per seminare i sogni e sperare in un buon raccolto. Da tempo, l'amore è in fase traballante, magari avete dei dubbi o dei ripensamenti.

Astrologia del 18 settembre: i segni di metà classifica

Capricorno - 8° - Periodo complesso, specialmente a livello finanziario e/o lavorativo. La suddetta giornata sarà abbastanza esaustiva e potrete agire come vorrete. In famiglia sarà meglio fare delle regole più consone al periodo: occorrono degli spazi in più.

La situazione generale è in perenne mutamento, anche se non si vede, e questo vi spaventa. Prendetevi cura della vostra pelle, vi siete lasciati un po' andare ultimamente.

Gemelli - 7° - Occhio a dare troppa confidenza ai nuovi arrivati o a chi avete conosciuto da poco. Concedetevi del tempo per conoscere a fondo le persone e i colleghi. Ora più che mai, necessitate di un supporto mentale, ossia di qualcuno o qualcosa che vi sproni a perseguire nei vostri obiettivi. Forse vi sentite vacillare o siete poco convinti di una determinata situazione. Non sentitevi costretti a fare ciò che fanno gli altri, seguite sempre il vostro istinto. Un legame potrà essere rafforzato e la relazione farà dei passi avanti, ma dovrete superare le vostre paure.

Leone - 6° - Ottobre porterà con sé delle settimane alquanto difficili, per cui sarà bene giocare d'anticipo e approfittare di questo mese per fare il più possibile. Non mettetevi fretta: "La calma è la virtù dei forti". Le coppie non dovranno avere nulla da temere, perché il sentimento risulta essere forte. Il rispetto non manca ed anche in famiglia si respira un buon clima. Tenete gli occhi aperti, a breve giungeranno novità e provvedimenti importantissimi.

Cancro - 5° - L’Oroscopo del giorno 18 settembre dice che sarà un venerdì luminoso, tutto vi sembrerà limpido. C'è una preoccupazione che vi attanaglia e che riguarda un aspetto importante della vostra vita. In queste 24 ore qualcuno vi saprà confortare e stimolare, tornerete a reagire!

All'interno del lavoro o nello studio, c'è molto competizione. Volete primeggiare, ma non sprecate tempo a farvi il sangue amaro. Quello che conta di più è vivere in armonia seguendo un certo equilibrio: né troppo né tanto.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Scorpione - 4° - Preparatevi a trascorrere uno strepitoso weekend in cui potrete dormire di più e fare di più. Anche se all'esterno potrebbero verificarsi dei ritardi o dei disguidi incresciosi, riuscirete a venirne fuori a testa alta. Assumetevi dei rischi altrimenti non uscirete mai fuori dalla vostra attuale situazione. Per ottenere qualcosa in più è necessario fare qualcosa in più, elementare! Salute così così, tendete a soffrire di dolori articolari.

Acquario - 3° - Giornata sgombra da pessimi influssi, anche se sarà meglio tenere d'occhio Venere (in opposizione). Probabilmente in questo periodo siete poco aperti verso l'amore e le amicizie. Magari siete più concentrati sulle vostre occupazioni quotidiane e gli affari. Avete dei sogni da realizzare e non dovete assolutamente perderli di vista. Attenzione ad eventuali capogiri. Soldi in entrata ma anche in uscita. Tentate la fortuna: sarà con voi.

Pesci - 2° - L’oroscopo del 18 settembre vi vedrà tornare a sorridere. L'uscita della Luna dal vostro segno sarà un toccasana. Siete un segno permaloso. Se vi fanno un torto, difficilmente porgete l'altra guancia. Tuttavia, in questo venerdì di ripresa psicofisica sarete molto più gentili e alla mano.

Verso la fine di settembre ci saranno ulteriori spese da sostenere. Se necessario, tagliate i consumi superflui e accettate dei nuovi incarichi. Siete interessati a dei lavoretti in casa o all'handmade.

Bilancia - 1° - Le previsioni astrologiche si presentano molto positive. Sarà un venerdì in grande spolvero, il fresco è tornato a farvi dormire meglio. Avete sempre qualcosa da fare, sia in casa che fuori. Coloro che si ritrovano nel bel mezzo di una bufera, non dovranno cedere al panico. Mantenere i nervi ben saldi è il vostro super potere, quindi riuscirete a tenere sotto controllo la situazione. Via libera ai nuovi progetti, specie se di coppia. Gli astri saranno al vostro servizio: "Carpe Diem".