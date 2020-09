Le previsioni astrologiche relative alla prossima settimana, quella che andrà da lunedì 21 a domenica 27 settembre rivelano una settimana decisamente positiva per i segni zodiacali del Toro e della Bilancia mentre potrebbero esserci delle difficoltà per quanto riguarda i segni dello Scorpione e del Sagittario. Novità professionali per il Leone e novità in amore, invece, per l'Ariete. Settimana fortunata invece per i Pesci. Vediamo in dettaglio quale sarà l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Oroscopo settimanale dal 21 al 27 settembre, da Ariete a Cancro

Ariete: nella prossima settimana potrebbero esserci novità in amore per chi è in cerca dell'anima gemella.

Potrebbero presentarsi occasioni uniche per incontrare il vostro o la vostra partner. Anche le coppie attenderanno una settimana positiva: il vostro rapporto ha finalmente raggiunto una certa stabilità, dunque è il momento di pensare magari ai vostri progetti futuri.

Toro: settimana in arrivo piena di energia e positività alla massima espressione, soprattutto in ambito professionale. Dovete solo stare attenti a qualche piccolo intoppo che potrebbe verificarsi tra le giornate di giovedì e venerdì. Nel fine settimana vi attenderà un weekend decisamente al top.

Gemelli: qualche discussione all'interno del rapporto di coppia o in famiglia può sempre verificarsi; tuttavia, trovate sempre il modo di risolverle nei migliori dei modi.

Riponete una certa fiducia su chi vi sta a cuore ma non abbassate mai la guardia: la vostra pazienza è limitata.

Cancro: trascorrete le vostre giornate in monotonia e spesso vi sentite annoiati e sottotono. Le cose potrebbero cambiare: una notizia o un evento importante potrebbero sconvolgere la vostra routine e rendere le vostre giornate più interessanti.

Previsioni zodiacali della settimana, da Leone a Sagittario

Leone: importanti novità professionali potrebbero arrivare nel corso della prossima settimana. Dovete solo cercare di riflettere bene sulle vostre future decisioni non facendovi scappare le proposte più accattivanti.

Vergine: la vostra relazione è al culmine ma rimangono ancora alcuni piccoli nodi da sciogliere.

L'intrusione di una terza persona sta ultimamente infastidendo particolarmente il vostro rapporto: è il momento di agire e allontanare chi si "intromette troppo" sulle vostre decisioni di coppia.

Bilancia: settimana nuova per la Bilancia. Marte si presenta in posizione particolarmente favorevole. Sarà bene sfruttare al massimo questa occasione e tirare fuori il meglio di voi sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale: il vostro partner lo apprezzerà sicuramente.

Scorpione: settimana non facile per lo Scorpione. C'è della tensione nel vostro rapporto, forse dovuta al fatto che ultimamente state attraversando una piccola crisi di coppia. Nella prossima settimana è richiesto molto impegno da parte di entrambi.

Con il tempo riuscirete a superare anche questo momento di difficoltà.

Sagittario: anche il Sagittario attenderà una settimana travagliata soprattutto in ambito lavorativo. Qualcuno potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote e ostacolare i vostri obiettivi. Mantenetevi sempre sulla vostra strada e non prendete mai decisioni troppo affrettate.

Previsioni astrologiche dal 21 al 27 settembre da Capricorno a Pesci

Capricorno: l'inizio settimanale potrebbe essere particolarmente pesante per il Capricorno. Sarà importante mantenere un carattere paziente e tollerante di fronte a certe strane situazioni che potrebbero presentarsi. Resistete fino a sabato, vi aspetterà un fine settimana decisamente invidiabile.

Acquario: buoni propositi con l'arrivo della settimana prossima. Tuttavia bisognerà avere una certa attenzione nelle giornate di mercoledì e giovedì: qualche intoppo potrebbe presentarsi, dunque cercate di essere pronti a tutto.

Pesci: settimana particolarmente positiva per il segno zodiacale dei Pesci. Gli astri sono decisamente favorevoli, dunque tenete d'occhio il vostro lato fortunato.