Nell'oroscopo della giornata di mercoledì 30 settembre, i nativi Ariete cercheranno di massimizzare i loro guadagni per quanto riguarda il settore professionale grazie a Marte favorevole, mentre Acquario potrebbe avere alcune difficoltà nel gestire bene le emozioni. Leone potrebbe riuscire a lasciarsi andare e sconfiggere la timidezza, mentre Bilancia sarà spesso in linea con le idee del partner o dei colleghi di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 30 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 30 settembre 2020 segno per segno

Ariete: Sole in opposizione ma Venere splendente dal segno del Leone. Questo sarà il quadro per la giornata di mercoledì secondo l'oroscopo dal punto di vista sentimentale. Per voi single gli incontri saranno favorevoli, ma poi toccherà a voi saperli gestire. Chi ha una relazione stabile proverà a condividere alcune decisioni con la propria anima gemella. In ambito lavorativo gli affari avranno il loro equo compenso e le energie per poter dare vita a nuove mansioni non vi mancheranno grazie a Marte. Voto - 8

Toro: un po’ sottotono dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo di mercoledì. La Luna in sestile dal segno dei Pesci vi dà una mano, ma con il partner di sentimenti al momento non se ne parla.

Almeno non ci saranno litigi. Se siete single potreste essere un po’ indispettiti nei confronti di una persona che non vuole avvicinarsi a voi. Meglio riconsiderare la cosa. Nel lavoro è inutile strafare. Anche se Giove e Saturno sono favorevoli, avete già dimostrato quanto valete. Voto - 7

Gemelli: periodo discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di mercoledì.

Quest'ultima giornata di settembre si rivelerà buona dal punto di vista sentimentale e soddisferà le esigenze del partner portando avanti la vostra relazione di coppia con il giusto entusiasmo. Se siete single rincorrete i vostri sogni come cavalli sbizzarriti, presto potreste anche raggiungerli. Nel lavoro, con le vostre capacità di analisi, non vi sfuggiranno numerosi dettagli che vi porteranno presto al successo.

Voto - 7+

Cancro: oroscopo di mercoledì 30 settembre ottimo sul fronte sentimentale, grazie alla Luna in trigono dal segno amico dei Pesci. La voglia di tenerezza si farà sentire particolarmente e tra voi e il partner far scoppiare la scintilla della passione sarà un attimo. Se siete single potrebbe accadervi qualcosa di interessante mentre vi dirigete da qualche parte. In ambito lavorativo Mercurio è favorevole: non porterà risultati grandiosi sul lavoro, ma vi permetterà di costruire un buon gruppo di lavoro. Voto - 8-

Leone: Venere resterà con voi fino a sabato secondo l'oroscopo. Di conseguenza potrebbe essere una buona idea intensificare questo vortice di emozioni che state vivendo da tempo, soprattutto se avete una relazione fissa nata da poco.

Se siete single i ripensamenti possono starci a volte, ma in questo caso meglio schiarirsi le idee subito. In ambito lavorativo siate sempre pronti quando vi verranno proposti nuovi incarichi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5

Vergine: Luna opposta solo ancora per questa giornata secondo l'oroscopo. In amore dunque resistete ancora un po’ prima di dare una bella notizia alla vostra anima gemella se volete ottenere il giusto effetto. I single potrebbero essere un po’ impacciati con le parole, ma ciò che provano è più che vero. Sul fronte lavorativo comunicare ed essere sempre reattivi sarà molto importante per dare una buona impressione di voi, soprattutto se siete alle prime armi.

Voto - 7

Bilancia: oroscopo della giornata di mercoledì discreto dal punto di vista sentimentale. Venere in sestile e il Sole in congiunzione vi terranno spesso in sintonia con la vostra anima gemella, portando avanti progetti di coppia in completa armonia. Se siete single finché vi limitate ad un gioco di sguardi vi sentirete tranquilli, ma prima o poi un salto avanti dovrete farlo. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere bravi con i vostri incarichi, anche se senza Mercurio può sembrare difficile. Voto - 7+

Scorpione: giornata da vedere sotto un profilo positivo secondo l'oroscopo. Con la Luna in trigono dal segno del Cancro, e Mercurio in congiunzione state recuperando a vista d'occhio, soprattutto in amore.

Vi sentirete più leggeri e vogliosi di stare in compagnia del partner riparando eventuali conflitti avuti in precedenza. Se siete single qualche uscita in più non guasterebbe. Nel lavoro riuscirete a riprendere il controllo delle vostre facoltà e delle vostre mansioni, portando a compimento incarichi anche più complessi con una discreta agilità. Voto - 8

Sagittario: avrete ancora molte occasioni per divertirvi con il partner secondo l'oroscopo, e in questa giornata un approccio morbido ma deciso potrebbe essere quello che fa al caso vostro per far felice la persona che amate. Se siete single sognate bei momenti con il vostro fidanzato immaginario. Sul fronte lavorativo sarà un periodo stimolante, considerato che vedrete risultati più che soddisfacenti dalle vostre mansioni.

Voto - 8

Capricorno: partirà molto bene la giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo dal punto di vista sentimentale, grazie alla Luna in sestile dal segno dei Pesci. Presto inoltre potrete contare su Venere favorevole e da allora prendersi nuovi impegni con il partner sarà una bella idea per voi. Se siete single siete ancora in fase di studio. Meglio non forzare troppo la situazione. Per quanto riguarda il lavoro non siate distratti e datevi da fare per tenere il passo con i colleghi. Voto - 7,5

Acquario: soprattutto voi single in questa giornata potreste avere qualche difficoltà a gestire al meglio le emozioni dinanzi a chi ammirate molto. Se avete una relazione fissa non utilizzate certe scuse con il partner, non ora che siete in fase di crescita.

Per quanto riguarda il settore professionale dedicando più tempo alle vostre mansioni, ma soprattutto mettendoci il giusto impegno, presto raggiungere i risultati sperati. Voto - 7-

Pesci: oroscopo di mercoledì 30 settembre positivo per voi nativi del segno grazie alla Luna in congiunzione che vi aiuterà con i sentimenti e con la vostra relazione di coppia. Avrete un forte bisogno d'amore e di compagnia del partner, soprattutto quando arriveranno notizie davvero importanti per voi. Se siete single date maggiore priorità ai sentimenti se volete trovare qualcuno da amare e con cui stare. In ambito lavorativo siate educati, regolati, e soprattutto precisi con i vostri clienti anche per far felice il capo.

Voto - 8