L'Oroscopo del giorno 30 settembre punta un riflettore sull'emotività e sul romanticismo, con Luna in Pesci che fa vivere il sentimento in maniera più profonda e sensibile. La creatività prende forma ed è il risultato di un'immaginazione fervida che lambisce tutti i segni zodiacali di Acqua. Via libera quindi a un'originalità che sfiora l'introversione, grazie anche a Mercurio in Scorpione che propone interrogativi profondi, talvolta indefinibili. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Pesci nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: in amore, non sempre avete ragione. Fatevi un piccolo esame di coscienza voi in coppia e ammettete i vostri sbagli.

Voi single procuratevi le occasioni giuste per favorire nuovi incontri fortunati. Uscite di più e circondatevi di persone che valgono. Siate selettivi e anche sul lavoro, ricordate che i sacrifici che state compiendo adesso, danno i loro frutti a breve.

Toro: in amore ostentate sicurezza, ma nella vostra interiorità il cuore è malleabile. Il bisogno di affetto è grande e Urano agita un po' gli animi, a caccia di novità dirompenti e sempre improvvise. Siete più premurosi con Luna in Pesci che risulta in esaltazione, garantendo grande intuizione in ambito professionale, romanticismo in campo affettivo. Si prevedono colpi di fulmine inaspettati per voi single.

Gemelli: l'emotività è eccessiva con Luna in quadratura a Nodi lunari, che vi rende introversi e molto legati al passato.

I vostri obiettivi amorosi possono essere messi alla prova e vi sono dei ritardi nell'attuazione dei desideri tenuti nel cassetto. Forse dovete cambiare rotta in amore, anche se pensate che quella prescelta sia la strada giusta. Venere splende per voi dal Leone e fa luce sulle questioni, garantendo maggiore determinazione anche sul lavoro.

Cancro: via libera all'amore con Luna posizionata i Pesci che regala sentimenti più profondi. Siete molto materni nei confronti del partner e voi single siete pronti a lanciarvi in nuove storie, riempiendo di affetto la persona a cui ambite. Questa Luna rende le sensazioni molto sognanti e anche sul lavoro, sono favorite le professioni in cui vi prendete cura degli altri.

Leone: Sole in Bilancia illumina tutte le sfere vitali, regalando maggiore entusiasmo. Siete più dinamici sul lavoro e pronti ad attuare i progetti a cui ambite, con maggiore grinta. Gli astri consigliano a voi single di aprirvi di più a un dialogo produttivo per l'amore. Mercurio risulta in quadratura e fa chiudere un po' una comunicazione che può risultare preziosa anche per voi in coppia.

Vergine: siete alquanto confusi da un'opposizione lunare che pesa sui sentimenti. Come in bilico tra il sogno e la realtà, difficile trarre le somme circa alcune situazioni amorose in atto. Nettuno fa catapultare in un mondo tutto vostro e mancate di realismo, obiettività. Magari cercate il consiglio di una persona fidata che può aiutarvi ad analizzare il tutto in modo più consapevole.

Marte sprona a fare di più anche sul lavoro.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Mercurio si è spostato nel domicilio astrologico prossimo al vostro e rende la comunicazione più schiva e sospettosa. Siete più cauti nei confronti dell'amore e Venere in sinergia con Sole nel segno, illumina la sfera sentimentale con maggiore diplomazia. Siete estremamente ricettivi in amore e percepite le novità con una sorta di preveggenza che fa anticipare gli eventi prima che essi accadano. Attenzione allo stress sul lavoro.

Scorpione: la routine quotidiana viene ravvivata in modo più entusiasmante, con Mercurio nel segno che dà il via all'approfondimento di scenari interessanti per tutte le sfere vitali.

Siete più ricettivi sia nei confronti delle vostre emozioni che di quelle altrui e le analizzate con introspezione e grande profondità d'animo. Luna in Pesci rafforza il tutto, garantendo romanticismo e maggiore comprensività degli altri. In ambito lavorativo riuscite a trovare la direzione giusta, quella che porta al successo.

Sagittario: attenzione a non esagerare, lasciandovi prendere dalle spese eccessive. Siate prudenti e parsimoniosi. Marte regala dall'Ariete grande dinamismo e sono buone le energie positive, ma dovete incanalarle nella direzione giusta per ottenere successo sul lavoro. In amore, date una svolta decisiva e contenete una certa mutevolezza lunare che fa passare da una gioia immotivata alla negatività più cupa.

Capricorno: siete più simpatici con il satellite notturno che emana i suoi influssi sognanti dai Pesci. Un nuovo ottimismo vi lambisce e smorza l'irrequietudine di Marte in dissonanza. Giove risulta fortunato nel segno e tiene a bada il rigore di Saturno e l'introversione di Plutone, anch'essi nel segno. Si prevedono belle sorprese per voi single e anche voi in coppia potete contare su Mercurio in Scorpione che anche sul lavoro, regala antenne sensibili per individuare le persone di cui potete fidarvi.

Acquario: c'è un ammiratore/trice che vi scruta da lontano e non aspetta altro che di farsi avanti, quando l'occasione diventa propizia. Guardatevi intorno quindi e ricordate che i sogni possono diventare realtà.

In coppia, mettetevi in discussione e prendete in considerazione l'idea che forse state sbagliando atteggiamento nei confronti del partner. Sul lavoro un po' di pazienza e arrivano belle soddisfazioni.

Pesci: Luna entra nel segno e garantisce sensazioni magiche e sognanti. In ambito sentimentale siete molto romantici e Nettuno rende gli affetti ultrasensibili e molto profondi. Questa Luna parla di emozioni e spesso fa sognare a occhi aperti, poiché l'immaginazione è fervida. Mercurio in Scorpione cerca di mitigare queste astrazioni con l'intelligenza e garantisce belle novità in amore. Buona la creatività sul lavoro.