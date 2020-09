La giornata del 22 settembre sarà molto interessante per il Capricorno e la Vergine, entrambi i segni possono beneficiare degli influssi positivi del Sole, riscoprendo grinta e voglia di fare. Anche il Sagittario può beneficiare al massimo dell'equinozio, sbloccando situazioni vantaggiose soprattutto in ambito lavorativo. Contrasti in amore per i Gemelli. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domani, martedì 22 settembre 2020, per i dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo 22 settembre 2020 per tutti i segni

Ariete: giornata vantaggiosa per il segno che gode dei caldi influssi e della forte energia del Sole.

In ambito lavorativo è il momento migliore per agire e anche in amore si può recuperare.

Toro: non è una giornata negativa, gli influssi dell'equinozio d'autunno si fanno sentire. Energia e determinazione non mancano al segno, anche se alcuni ostacoli potrebbero giungere dall'esterno dai collaboratori o dai superiori. Alti e bassi in amore.

Gemelli: sono 24 ore molto interessanti per il lavoro e gli affari, al contrario in amore potrebbero nascere dei contrasti. Meglio scegliere con cura le parole o se necessario spostare la discussione ad un momento migliore, quando il nervosismo non rischia di offuscare i pensieri.

Cancro: l'equinozio d'autunno risveglia gli istinti più passionali e trasgressivi del segno.

L'amore è al centro, chi vive in coppia può vivere una giornata di grande romanticismo, mentre i single potrebbero fare degli incontri inaspettati. Cautela per il fisico.

Leone: il Sole gentile favorisce un recupero fisico per il segno, che ritrova le energie e sembra definitivamente dimenticare i malesseri delle giornate precedenti.

Adesso è un buon momento per parlare di sentimenti e anche gli incontri sono favoriti. Ostacoli in ambito professionale.

Vergine: grazie all'equinozio durante la giornata di martedì 22 settembre la Vergine recupera la grinta e la vitalità. In ambito lavorativo è il momento migliore per mettersi in mostra, ci sono tutti i presupposti per primeggiare.

Amore sereno e passionale.

Bilancia: gli influssi positivi del Sole aiutano il segno a sbloccare alcune situazioni complicate riguardanti la sfera economica e pratica. Adesso è un buon momento in tal senso e dopo tanto lavoro si può finalmente giungere alla soluzione tanto ricercata, creatività e inventiva non mancano.

Scorpione: è una giornata sottotono per i nativi del segno, qualcuno potrebbe essere preoccupato per alcune situazioni finanziarie o bancarie da risolvere. Meglio non farsi prendere dallo stress ed evitare le decisioni di impulso. Recupero a partire dal 27 settembre con l'ingresso di Mercurio nel segno.

Sagittario: questa giornata si rivela molto produttiva dal punto di vista pratico e lavorativo.

Autostima e sicurezza aiutano il segno ad allontanarsi dalla paura del fallimento, favorendo la buona riuscita di trattative e compravendite.

Capricorno: la giornata di martedì 22 settembre è dedicata al lavoro e alla sfera pratica. Adesso è il momento migliore per fare dei progetti o mettere appunto vecchi piani. Ottimo il lavoro in team.

Acquario: l'equinozio d'autunno potrebbe mettere sulla strada del segno un incontro fortunato. Il presagio delle stelle si riferisce soprattutto alla sfera sentimentale, qualcuno potrebbe fare un incontro molto interessante per il futuro. Alti e bassi nel lavoro.

Pesci: giornata vantaggiosa per il fisico, dopo un mese decisamente sottotono, il segno si prepara a vivere un buon momento di recupero.

L'energia ritrovata migliora inoltre la qualità dei rapporti con gli altri e aiuta a ritrovare l'armonia all'interno della coppia.