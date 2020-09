L'Oroscopo di mercoledì 9 settembre analizza il transito degli astri fortunati sia per l'amore che per il lavoro di ciascun segno zodiacale. Luna in Gemelli rende le emozioni più controllate e razionalizza un po' gli affetti. Ma l'affettuosità e la simpatia non mancano di certo in tutti i simboli zodiacali di Aria. Venere in Leone dà il via a splendide sensazioni amorose, anche se molti di voi Leone sono alla ricerca di maggiori conferme sia in amore che sul piano professionale. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Luna in Gemelli nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: Marte riceve l'influenza benefica di una Luna molto brillante e sbarazzina.

Così tendete ad assumere un atteggiamento simpatico, benefico per fare breccia nei cuori delle persone a cui tenete. In coppia, attenzione a non amare in maniera troppo cerebrale. Si prevedono successi in ambito lavorativo.

Toro: Venere purtroppo risulta in quadratura e siete un po' nervosi. Non lasciatevi coinvolgere dallo stress e beneficiate della vicinanza lunare che sprigiona allegria e ottimismo. C'è tanta voglia di fare con Urano nel segno che regala l'intuizione giusta per afferrare al volo alcune occasioni favorevoli sia per l'amore che per il lavoro. Marte produce tanto charme e fascino dall'Ariete, così siete apprezzati dagli altri per le vostre ottime qualità.

Gemelli: Luna entra nel segno e rende le sensazioni molto frizzanti e affettuose.

L'astro d'argento diffonde tanta simpatia, ma tende a far razionalizzare troppo i sentimenti. Che ne dite invece di fronteggiare il tutto, vivendo le emozioni con maggiore elasticità e profondità d'animo? Si prospettano belle novità in amore, sia per voi single che per voi in coppia. In ambito lavorativo, bando alla pigrizia e osate di più.

Cancro: c'è tanta voglia di costruire per un futuro più sereno e stabile. Gli astri opposti in Capricorno creano qualche attrito e introducono dei contrattempi capaci di creare ritardi nell'attuazione dei piani a cui ambite. Ma dalla vostra avete Sole che tutto appiana, garantendo vitalità e tanto senso pratico in ambito lavorativo.

In amore, intraprendete la strada giusta, con intelligenza e grande intuizione sentimentale.

Leone: Venere nel segno incrocia le sue energie con Luna in sestile astrale. Avete bisogno di vivere l'amore con maggiore sicurezza e Luna diventa complice dai Gemelli. Via libera quindi a vivere splendidi momenti a due, sia che siate single che in coppia. Mercurio risulta positivo anche per il lavoro, facendovi aprire di più a un dialogo costruttivo.

Vergine: attenzione a Luna dai Gemelli che risulta in quadratura astrale. Potete sentirvi insicuri e dare un'immagine distorta di voi stessi, mettendovi sulla difensiva in amore. Cercate di affrontare il tutto come sfide, superando eventuali paure e condividendo con gli altri le vostre qualità.

Si prevedono cambiamenti positivi ma graduali, sia per l'amore che per il lavoro.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna risulta in posizione favorevole per voi. Così siete più allegri e disponibili, romantici ma molto razionali nei confronti delle emozioni. In coppia date peso più ai piccoli gesti che ai fatti concreti. Cercate di essere più profondi e di vivere le emozioni con maggiore coinvolgimento emotivo. La simpatia diventa un'arma vincente per voi single alla ricerca dell'amore. Alti e bassi sul lavoro.

Scorpione: Urano introduce tumulti emotivi difficili da tenere a bada. Sorgono delle difficoltà in amore a causa di Venere in quadratura, che acuisce la vostra voglia di stare al centro dell'attenzione e di sentirvi amati.

Si prevedono novità in campo sentimentale, a patto che rivalutiate il tutto con maggiore consapevolezza e lasciando alle spalle un passato che ha fatto soffrire. In ambito lavorativo, state gettando le basi per ottenere successo in futuro.

Sagittario: Luna risulta in opposizione e confonde un po' le idee, sprigionando indecisione. Gli affetti diventano troppo cerebrali e voi molto freddi nel manifestare amore. Non siate dispersivi e volubili voi single. Cercate di indirizzare al meglio le energie positive di Venere che promette amore per voi dal Leone. Ma dovete avere maggiore fiducia nelle vostre capacità anche in campo professionale.

Capricorno: in coppia si prevedono bei momenti a due, complici e più armoniosi.

Avete introdotto dei cambiamenti consapevoli in amore e siete sulla strada giusta. Percorretela con fiducia, anche se Marte sfianca un po' le vostre energie. Il Sole splende su di voi dalla Vergine e garantisce successo e fortuna, poiché in sinergia con Giove che incrementa i guadagni e favorisce le imprese di voi single alla ricerca dell'amore.

Acquario: attenzione a non essere dispersivi, poiché presi dalla smania di fare troppe cose simultaneamente. Mercurio introduce delle novità amorose da cogliere al volo. Solo con la perseveranza e una grande determinazione, riuscite a fronteggiare un'opposizione venusiana difficile per i sentimenti. Sole richiede dalla Vergine maggiore senso pratico e spirito d'iniziativa, da investire nelle sfere vitali per progredire.

Pesci: non siate eccessivamente incerti sul da farsi in amore. Luna interferisce un po' dai Gemelli poiché in quadratura astrale e confonde un po' le idee. Siete ultrasensibili con Nettuno nel segno che getta luci e ombre in coppia e blocca un po' l'azione di voi single. Avete bisogno di maggiore intraprendenza e Marte dall'Ariete regala la grinta giusta. Accoglietela con apertura d'animo e investitela anche nel lavoro.