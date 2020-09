L'Oroscopo di martedì 8 settembre è pronto a rivelare come andrà questa promettente giornata. Procede senza freni la settimana, ma queste 24 ore saranno interessanti per via della transazione lunare che si verificherà in serata. La Luna, infatti, si accingerà a lasciare la casa del Toro per spostarsi nel Gemelli. Se i nativi del Toro saranno in lotta, i nati della Bilancia avranno a che fare con una giornata stellare. Amore, salute, soldi e lavoro, scopriamo cosa aspettarci da questa giornata attraverso le previsioni delle stelle e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche dell'8 settembre: classifica degli ultimi quattro segni

Capricorno - 12° posto - Martedì da ultimo posto in classifica, ma niente panico! Siete un segno abituato a lottare contro le avversità della vita. In queste 24 ore tutto vi sembrerà andare storto e desidererete sparire. Tuttavia, non dovrete fare altro che mantenere il controllo della situazione e concentrarvi sul respiro. Considerate l'idea di scaricare la tensione e lo stress attraverso delle passeggiate all'aria aperta. A volte è necessario stare da soli per ritrovarsi. In amore fate bene a proteggere i vostri spazi, ma non cercate di non trascurare troppo il partner. Se non dovesse sentirvi amati, allora non esitate a prendere provvedimenti.

Acquario - 11° - Giornata che partirà con qualche intoppo a dir poco spinoso. Avrete un diavolo per capello e rischierete di andare in escandescenze. Tuttavia, sarà bene che controlliate i vostri nervi al fine di evitare disguidi e discussioni accese. Chi è in partenza, presto dovrà tornare alla solita quotidianità e il solo pensiero sarà un tormento in queste 24 ore.

Concentratevi sulle vostre passioni, perché esse vi aiuteranno a tirare avanti. Possibili uscite dal parrucchiere o dall'estetista: avete in serbo un rinnovamento del look.

Ariete - 10° - Questa sarà una giornata da prendere con le pinze, perché potrebbe spuntare un certo imprevisto. Litigare con una persona cara o con un famigliare, comporta stress e tensione.

Dunque, non lasciate che la disarmonia regni sovrana, bensì datevi da fare per cercare un chiarimento. Ogni problema è accompagnato da una soluzione, ma spetta a voi trovarla. C'è un collega o una persona che vedete molto spesso o che magari avete conosciuto sui social che ha una cotta segreta per voi. Salute stabile, ma occhio ai problemi di stomaco.

Sagittario - 9° - La tristezza sarà un po' meno presente nella vostra vita in queste 24 ore che odorano di alti a bassi. Avrete ancora dei problemi da combattere, ma in linea di massima si registrerà una ripresa che si intravvederà maggiormente da giovedì. Concentratevi sul vostro obiettivo e non permettete a niente e nessuno di disturbarvi. Per raggiungere la cima della montagna è necessario camminare e superare eventuali ostacoli.

Comunque sia, in questa giornata le previsioni delle stelle segnalano la ricezione di alcune notizie interessanti. Salute ballerina, evitate gli sbalzi di temperatura.

L'oroscopo di domani 8 settembre: i segni nella media

Toro - 8° posto - Martedì incentrato prevalentemente sul lavoro e sulle questioni economiche che tanto vi stanno a cuore. Forse state battagliando con un problema sostanzioso e non riuscite a prendere sonno la notte. Magari vi rigirate nel letto e rivivete alcuni episodi della vostra vita che vi hanno turbato di più. Comunque sia, in queste 24 ore comincerete a sentire gli effetti della Luna che si prepara ad uscire dal vostro domicilio. La situazione potrà dirsi risanata soltanto in serata.

Riuscirete a superare ogni perdita o sconfitta, dovete soltanto dare fiducia al tempo.

Vergine - 7° - Chi ancora è in vacanza, avrà modo di assaporare per bene l'intera settimana. I primi delicati venti freschi di settembre, saranno una specie di toccasana per voi che siete stati a lungo tormentati dall'afa estiva. Vi dedicherete alle preparazioni del fatidico rientro, si prevedono spese e shopping! Questo sarà il giorno perfetto per rinnovare il guardaroba e il look, non a caso qualcuno si recherà dal parrucchiere. Sarà bene dare un'occhiata all'auto, dato che prossimamente sopraggiungerà un imprevisto scocciante.

Leone - 6° - Siete in cerca dell'eccellenza, ma per ottenerla dovete essenzialmente partire da voi stessi.

Questo è un periodo abbastanza valido per sfornare nuove idee e progetti. Sicuramente avete in cantiere qualcosa, non a caso le stelle vedono che vi state dando da fare e che presto verrete premiati. All'interno della relazione occorre maggiore fiducia, non si può avere senza dare. Entro il weekend ristabilirete un certo legame e verrete a conoscenza di un pettegolezzo succulento. Cercate di non strafare con il lavoro o con le pulizie domestiche: delegate ciò che può essere delegato!

Scorpione - 5° - Faticate a tenere alta la concentrazione, ma siete un segno abituato a battagliare senza arretrare mai. Ed ecco che queste saranno 24 ore di tregua profonda. Eventuali problemi di famiglia, di denaro o di lavoro/salute, saranno messi in stand-by.

Occorrerà fare una revisione o un certo pagamento importante. Assicuratevi di aver saldato eventuali spese onde evitare multe o penalizzazioni. Nel tardo pomeriggio o in serata, non saranno da escludersi delle uscite o delle cenette in famiglia o in coppia.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Cancro - 4° posto - L’Oroscopo del giorno 8 settembre dice che sarà un martedì piacevole ed anche appagante. Le vostre preoccupazioni saranno messe da parte, perché ritroverete la motivazione che da un po' di tempo latitava. Le stelle, inoltre, intravedono che avete ripreso in mano una vecchia abitudine, magari si è riaccesa una passione che credevate spenta per sempre. Questo mese di settembre vi sta aiutando a distinguere ciò che conta veramente da ciò che non conta affatto.

Giornata valida per fare piazza pulita delle cattive compagnie e delle spese inutili. Lasciatevi andare in amore.

Pesci - 3° - L’oroscopo di domani 8 settembre parla di novità e sentimenti. Chi è solo, a breve non lo sarà più grazie ad un incontro insperato. Sarà possibile giocare le migliori carte e vincere la partita. Via libera agli investimenti, sia piccoli che grandi. La giornata favorirà anche la nascita di nuovi lavori e progetti, per cui ogni cosa intrapresa in queste magnifiche 24 ore sarà destinata a risplendere. Se nei giorni scorsi ci dovessero essere state delle liti o degli allontanamenti, in giornata tutto potrà essere chiarito e tornerà la pace. Salute di ferro!

Gemelli - 2° - L'oroscopo dell'8 settembre annuncia a gran voce un martedì più che promettente.

A partire da questa giornata, la vostra ruota tornerà a girare in maniera positiva. Ritroverete la voglia di fare e il divertimento non mancherà. Sarete alle prese con una certa faccenda famigliare o lavorativa di un certo spessore. Se state cercando un lavoro, potreste sentirvi un po' inutili e tristi, ma questi sono tempi duri e le occasioni giuste non tarderanno ad arrivare. Smettetela di addossarvi colpe che non avete e sorridete di più.

Bilancia - 1° - Le previsioni astrologiche vi vedranno primeggiare nella classifica dell'8 settembre. Chiuderete ogni questione burocratica e amministrativa, inoltre, in famiglia tornerà lo spirito di collaborazione. Il caldo è ormai un lontano ricordo, perciò adesso vi sentite più tonici e pimpanti.

L'amore di coppia andrà a gonfie vele, in serata si prevedono coccole e scintille di passione. Le stelle annunciano l'arrivo di buone notizie per le anime solitarie.