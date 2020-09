L'Oroscopo del weekend dall'11 al 13 settembre punterà un riflettore sulla simpatia, il brio e uno spiccato romanticismo che investiranno tutti i segni zodiacali alle prese con le faccende del cuore. Queste influenze positive saranno le armi vincenti per progredire in amore. Complice una Luna posizionata dapprima in Gemelli, poi in Cancro. Sole splenderà in Vergine e subirà l'influenza ultrasensibile di Nettuno in Pesci che renderà le sensazioni molto surreali e sognanti. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Luna in Cancro nell'oroscopo del weekend di settembre

Ariete: questo weekend diventerà il trampolino di lancio per consolidare gli affetti, per voi già in coppia.

Avrete tanta voglia di lasciarvi andare all'amore e Marte darà il dinamismo e il fascino giusto a tutti voi. Si prevederanno buone opportunità anche per voi single. Venere brillerà e anche la Luna venerdì vi renderà intraprendenti e molto simpatici. Attenzione sabato e domenica a una Luna dissonante che cercherà di bloccare un po' le emozioni.

Toro: le idee brillanti non mancheranno di certo in questo weekend e saranno tutte da applicare nella sfera affettiva. Attenzione ad alcuni problemi familiari che potranno offuscare un po' la vostra vitalità. Venere vi sfiderà a superare il tutto con grande forza di volontà. Le occasioni amorose non mancheranno di certo a voi single, soprattutto sabato e domenica.

In coppia, proprio in questi giorni ci saranno bei momenti a due.

Gemelli: Luna transiterà nel segno venerdì e renderà l'amore più razionale, anche se non mancherà di certo da parte vostra un'affettuosità simpatica e briosa. L'astro d'argento poi passerà in Cancro e renderà voi single più aperti a manifestare le emozioni.

Potrete utilizzare un'intuizione sentimentale capace di far prendere la strada giusta ai sentimenti. Anche Venere garantirà belle soddisfazioni in amore.

Cancro: Luna entrerà nel segno sabato e anche domenica, potrete usufruire di una carica energetica vitale e affettuosa. Bando alla pigrizia e alla tristezza dunque e potrete aprirvi a dare e ricevere amore, tenendo lontano i ricordi di un passato che ha fatto soffrire.

Questa Luna acuirà la sensibilità, stimolerà l'immaginazione e garantirà tanto romanticismo.

Leone: sabato e domenica Luna entrerà nel segno e renderà le sensazioni amorose più dolci e profonde. Sarete molto tradizionalisti voi in coppia e vivrete bei momenti nel focolare domestico. Voi single sarete alla ricerca di una storia d'amore stabile e seria. La troverete poiché Sole dalla Vergine prometterà belle novità entusiasmanti. Ma attenzione a non chiudervi al dialogo. Piuttosto dovrete uscire e approfondire le amicizie che potrebbero diventare qualcosa di più.

Vergine: Nettuno opposto incrocerà le sue energie profonde con Sole nel segno e potrebbe confondere un po' le idee. Dovrete cercare di stare con i piedi per terra e di non essere surreali nei confronti dell'amore.

Sabato e domenica Luna sarà dalla vostra parte e gli affetti diventeranno più materni. Sarete protettivi e premurosi nei confronti delle persone amate. Voi single beneficiate della vicinanza mercuriana che prometterà intriganti novità amorose.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Mercurio si caricherà di energia positiva ed elargirà un modo di approcciarsi all'amore socievole e intelligente. Sarete molto loquaci voi in coppia e approfondirete i sentimenti con maggiore profondità d'animo. Voi single dovrete aprirvi a un flirt costruttivo per l'avvio di nuove storie sentimentali. Attenzione a sabato e domenica un po' tesi per i sentimenti. Potreste sentirvi incompresi e tristi.

Scorpione: sabato e domenica saranno giornate splendide per l'amore.

Potrete vivere bei momenti a due voi in coppia e l'intelligenza e la sensibilità saranno un mix vincente anche per voi single. Saranno acuite le facoltà mentali ma dovrete cercare anche di essere molto pratici, per risolvere alcuni contrattempi impartiti da Venere in quadratura che quasi sfiderà a concretizzare l'amore in modo meno capriccioso.

Sagittario: alcune sensazioni amorose risulteranno un po' ghiacciate da Sole in quadratura, che quasi sfiderà a vivere gli affetti con maggiore bontà d'animo e enfasi. Potreste essere alquanto indecisi sul da farsi voi single nella giornata di venerdì. Ma anche voi in coppia dovrete ricaricare le batterie e attingere a grande forza di volontà, per concretizzare i progetti tenuti in cantiere da vario tempo.

Capricorno: venerdì sarà una giornata positiva per l'amore. Sarete molto portati a vivere gli affetti in maniera più briosa e frizzante. Attenzione a non lasciarvi prendere da nervosismi e frustrazioni che potranno minacciare la vostra serenità. Bando ai pensieri ossessivi e dovrete aprirvi al dialogo per progredire in amore, approfondendo una nuova consapevolezza di voi che introdurrà novità intriganti nella vostra sfera affettiva. Sabato e domenica potreste sentirvi tristi e scoraggiati.

Acquario: Mercurio risulterà vostro alleato per tutto il weekend. Così potrete far splendere il Sole nelle storie amorose già in atto e voi single potreste approfondire i nuovi incontri con maggiore slancio emotivo.

Accetterete la sfida di Venere che introdurrà delle tensioni in amore? Quasi sollecitandovi a illuminare le parti buie della vostra interiorità, per introdurre nuove idee brillanti e capaci di sbloccare alcune situazioni sentimentali tese.

Pesci: gli astri consiglieranno di non essere troppo rigidi in questo weekend. Sarete molto suggestionabili dalle influenze esterne, che quasi bloccheranno il fluire delle emozioni. In coppia ci sarà una bella armonia, soprattutto sabato e domenica. Voi single sarete più sensibili e intuitivi, cogliendo al volo alcune opportunità capaci di avviare trasformazioni positive per l'amore.