Continua anche durante questa giornata un momento estremamente vantaggioso per il Sagittario, che gode di una forte carica positiva, al contrario potrebbe essere una giornata sottotono per il Capricorno, vittima di pettegolezzi e dicerie. In ambito lavorativo il Leone farebbe bene a muoversi con cautela evitando i progetti irrealistici. Mentre l'Acquario potrebbe prendere delle decisioni importanti per quanto riguarda l'amore. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di venerdì 11 settembre 2020 per i dodici segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 11 settembre 2020 per tutti i segni

Ariete: le stelle non sono in opposizione durante questa giornata, tuttavia consigliano cautela. Meglio non eccedere in richieste e proposte, non è un buon periodo in tal senso, in particolar modo per quanto riguarda la sfera pratica. Piccoli contrasti in famiglia.

Toro: è una giornata molto produttiva per il segno, che potrebbe avere la mente piena di idee e iniziative da portare avanti. Chi non sa scegliere su quale progetto concentrarsi potrebbe valutare l'idea di condurre un sondaggio tra i collaboratori, per capire quale progetto riceve più approvazione da parte degli altri. Serenità in amore.

Gemelli: giornata interessante per l'amore e i nuovi incontri, le stelle sono dalla parte del segno e lasciano presagire 24 ore piene di sorprese.

Chi è alla ricerca dell'anima gemella potrebbe fare un incontro interessante, un'amicizia nata da poco potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, mentre qualcun'altro potrebbe ricevere un'inaspettata telefonata da parte di un ex. Bene il lavoro.

Cancro: quella di venerdì 11 settembre potrebbe rivelarsi una giornata sottotono per il segno, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e accusare lievi fastidi fisici, come emicrania e mal di schiena.

La stanchezza e il nervosismo accumulato potrebbero rendere difficile la gestione dei rapporti interpersonali, meglio moderare i toni.

Leone: l'oroscopo del mese si rivela molto interessante per il segno, che sia in amore che per quanto riguarda il lavoro può fare affidamento su un quadro astrale vantaggioso.

Tuttavia durante questa giornata sarebbe meglio restare con i piedi per terra, evitando i progetti irrealistici e mantenendo un occhio critico o si potrebbe rischiare di compromettere dei buoni progetti.

Vergine: è un momento di grande produttività per il segno. Qualcuno però potrebbe aver esagerato con impegni e appuntamenti e le prossime ore potrebbero rivelarsi faticose, una corsa forsennata contro il tempo. A fine giornata dunque le stelle lasciano presagire un lieve calo fisico, meglio concedersi un po' di riposo.

Bilancia: è un buon momento per la sfera sentimentale, tuttavia durante questa giornata potrebbero nascere dei contrasti all'interno del rapporto di coppia. Il partner potrebbe sentirsi trascurato, risentendo del troppo tempo che trascorrete fuori casa o al computer.

Ritagliatevi dei momenti da poter dedicare all'amore e alla cura della famiglia.

Scorpione: con l'avvicinarsi del weekend il segno può tirare un sospiro di sollievo. In amore, dopo giornate di confusione e dubbi, è possibile trovare un chiarimento e ristabilire il sereno. Anche in ambito lavorativo le cose migliorano leggermente, ma è bene per il segno, evitare che contrasti e rivalità, compromettano ulteriormente questa stabilità precaria.

Sagittario: è una buona giornata per il fisico, sicuramente migliore di quelle precedenti. Se avete degli obiettivi da raggiungere, è il momento migliore per agire! Le stelle favoriscono i giovani alla ricerca di un impiego e gli universitari. Amore romantico, incontri favoriti.

Capricorno: l'oroscopo di venerdì 11 settembre lascia presagire una giornata sottotono per il segno, che potrebbe diventare il protagonista di pettegolezzi e malelingue. Il consiglio delle stelle è quello di non affidarsi al giudizio altrui e non lasciarsi etichettare da nessuno, voi sapete di che pasta siete fatti e chi non lo capisce, semplicemente non è degno di starvi accanto.

Acquario: è arrivato il momento per il segno di sedersi a tavolino con il partner, guardarsi negli occhi e capire cosa non funziona all'interno del rapporto. Dopo mesi di alti e bassi, ora sentite l'esigenza di risolvere definitivamente le cose, nel bene e nel male. Lavoro ok. Splendida la forma fisica.

Pesci: quella dell'11 settembre è una giornata di recupero per il segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e l'amore.

Al contrario resta un momento sottotono per il fisico, meglio rivolgersi ad uno specialista e cercare di cambiare le abitudini sbagliate, soprattutto a tavola.