L'oroscopo di venerdì 11 settembre prevede un ottimo Marte in trigono per il segno del Leone, perfetto per vivere una giornata molto proficua soprattutto a lavoro, mentre per la Bilancia al momento sarà difficile capire cosa prova per gli altri. Pesci sarà abbastanza affiatato con la propria anima gemella, grazie ad un'ottima Luna in trigono dal segno del Cancro, mentre Sagittario avrà le idee ben chiare nei confronti del partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 11 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 11 settembre 2020 segno per segno

Ariete: sarete abbastanza allegri in questa giornata secondo l'oroscopo per quanto riguarda la sfera sentimentale, grazie a Venere in trigono dal segno del Leone.

Prenderete atto dunque dei vostri errori e farete ammenda, cercando di stabilire un solido legame con il partner. Se siete single avrete voglia di innamorarvi, ma dovrete essere davvero innamorati di qualcuno per fare colpo. Per quanto riguarda il lavoro se affronterete i vostri impegni con determinazione e tenacia, otterrete sicuramente buoni risultati, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7,5

Toro: giornata discreta dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Avrete Venere in quadratura dal segno del Leone, e una Luna in sestile dal segno del Cancro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque un temperamento più calmo e rilassato sarà l'ideale per vivere una normale relazione di coppia.

Se siete single dovreste prendervi un periodo di pausa per capire come vi sentite in questo momento. Per quanto riguarda il settore professionale non incaponitevi se qualcosa non si farà esattamente come volete voi. I risultati arriveranno comunque. Voto - 7+

Gemelli: giornata molto interessante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, considerato che potrete vantare una buona relazione di coppia.

Infatti avrete voglia di provare nuove emozioni in compagnia della vostra anima gemella, che possano riaccendere la passione tra di voi. Divertitevi dunque a sperimentare. Se siete single vi sentirete molto competitivi in amore, mettendo in gioco tutte le vostre qualità. Per quanto riguarda il lavoro state ottenendo splendidi risultati, che piano piano vi stanno facendo recuperare punti.

Voto - 8+

Cancro: una splendida Luna accompagnerà la vostra giornata di venerdì, e in amore vi consentirà di sentirvi un corpo e un’anima con il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Vi sentirete sicuri di voi stessi, e sarete in grado di prendere la giusta direzione per portare in alto la vostra storia d'amore. Se siete single sarete molto affettuosi e disposti ad aiutare soprattutto chi amate. In ambito lavorativo non sovraccaricatevi di mansioni, considerato che Marte si trova in quadratura dal segno dell'Ariete, altrimenti non riuscireste a finirle tutte in tempo. Voto - 7,5

Leone: il vostro umore sarà molto buono, e secondo l'oroscopo di venerdì 11 settembre, sarete in grado di dare prova del vostro amore nei confronti del partner con uno spiccato romanticismo, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se siete single non avrete paura di mostrare le vostre emozioni e vi darete da fare in questo periodo. In ambito lavorativo avrete il tocco giusto grazie a Marte in trigono dal segno dell'Ariete, perfetto dunque per raggiungere il successo, ricavando tante soddisfazioni. Voto - 8

Vergine: oroscopo di venerdì super soddisfacente per voi nativi del segno, con la Luna in sestile dal segno del Cancro che illumina la vostra giornata, e il Sole in congiunzione. In amore dunque affronterete con facilità e positività la vostra relazione di coppia, e la vostra voglia di rendere felice il partner sarà molto alta. Se siete single la voglia di baci e coccole si farà sentire, e potreste riuscire a soddisfare questa esigenza.

Nel lavoro Giove in posizione favorevole vi sarà d'aiuto per svolgere correttamente le vostre mansioni. Voto - 8+

Bilancia: potreste essere un po’ confusi in questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale infatti soprattutto voi single potreste non essere sicuri dei sentimenti che provate per gli altri, e forse sarà necessario prendersi qualche momento interamente per voi. Se avete una relazione fissa sarà difficile capire cosa provate per il partner, e forse parlarne potrebbe essere una soluzione. In ambito lavorativo invece la situazione sarà ottimale grazie a Mercurio in congiunzione, e sarete in grado di svolgere le vostre mansioni a regola d'arte. Voto - 7-

Scorpione: giornata in leggero rialzo secondo l'oroscopo di venerdì 11 settembre, grazie alla Luna che si troverà in trigono dal segno del Cancro.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque vi sentirete un pò più a vostro agio in compagnia della vostra anima gemella, dunque se avete qualcosa da chiarire non esitate a farlo. Se siete single qualche carezza in più vi farà sempre piacere, accendendo il vostro lato tenero. Per quanto riguarda il settore professionale potreste trovare qualche ostacolo da superare, ma con un pò d'impregno vedrete che ce la farete. Voto - 7,5

Sagittario: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Potrete contare sul sostegno di Venere in Leone per quanto riguarda la sfera sentimentale, che vi aiuterà a far progredire la vostra relazione sentimentale. Se siete single inizierete a comprendere meglio quello che sentite nei confronti di una persona sempre più importante nella vostra vita.

Sul fronte lavorativo sarete abbastanza rapidi nel svolgere correttamente le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8+

Capricorno: configurazione astrale più che discreta secondo l'oroscopo di venerdì. Sul fronte sentimentale dare prova dei vostri sentimenti richiederà impegno, ma l'amore infinito che provate per il partner vi spigerà a fare di tutto per rendere felice la persona che amate. Se siete single le amicizie saranno molto buone al momento, dunque il consiglio sarà quello di concentrarsi su di esse. Nel lavoro Giove vi aiuta ad essere positivi, ma in ogni caso gli imprevisti potrebbero comunque mettervi in difficoltà. Voto - 7,5

Acquario: giornata solamente discreta per voi nativi del segno, considerato che Venere si troverà in opposizione.

In amore faticherete ad essere teneri con il partner, e non sarà facile stabilire un rapporto armonioso. Se siete single sarebbe opportuno che iniziate a prendervi la vostra libertà. In ambito lavorativo non sarà facile comprendere alcune tipologie di mansioni e sarà quasi obbligatorio chiedere aiuto ad un vostro collega. Voto - 6,5

Pesci: oroscopo di venerdì soddisfacente per voi nativi del segno, grazie alla Luna in trigono dal segno del Cancro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete in armonia con la vostra anima gemella, e sarete in grado di dimostrarvi il partner perfetto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single troverete nuovi e simpatici metodi per riuscire ad attirare l'attenzione.

Nel lavoro siete in rapida ascesa e ciò vi metterà sulla buona strada per raggiungere in fretta il successo meritato. Voto - 8