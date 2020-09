La fine del mese di settembre è sempre più vicina e questo suo ultimo weekend, con un oroscopo a dir poco speciale, non può fare altro che accompagnare ogni singolo segno zodiacale verso l'avanzare di ottobre. La settimana non è trascorsa nel migliore dei modi, specialmente per qualcuno, ma il periodo che sta per arrivare si preannuncia decisamente rilassante e rigenerante. A potere affermare quanto appena detto è proprio l'Acquario con il suo carico sempre maggiore di amore, donato e ricambiato, accompagnato da uno Scorpione in grado di trovare quell'equilibrio interiore tanto ricercato da tutti.

I nati sotto al segno della Vergine, contrariamente a tutti gli altri, avvertiranno gli effetti della stanchezza accumulata nelle precedenti giornate di lavoro, mentre il Leone riuscirà ad affrontare a testa alta le varie prove che si presenteranno lungo il cammino.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - questo weekend servirà per ricaricare le proprie energie in vista di una settimana strepitosa e movimentata. Nuove offerte di lavoro si presenteranno lungo il cammino di questo segno e le decisioni da prendere dovranno essere ponderate attentamente. Non si prospetta altro che un futuro roseo e pieno di novità positive. Anche in amore la situazione sembra essere migliorata.

Toro - l'immaginazione risulta essere forse la via di fuga migliore per allontanarsi quanto più dai momenti bui e di debolezza. La forza interiore di questo segno, incrementata dalla presenza sempre maggiore delle persone care, gli permetterà di affrontare ogni difficoltà senza troppi problemi.

Gemelli - l'oroscopo preannuncia giornate di ripresa anche per coloro nati sotto al segno dei Gemelli.

Nella settimana appena trascorsa ci si è ritrovati a fare i conti con un'aria decisamente negativa che ostacolava continuamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati. I giorni che stanno per arrivare, invece, permetteranno alle energie di essere nuovamente integrate.

Cancro - la fortuna, per questo segno zodiacale, sembra aver deciso di infiltrarsi in ogni singolo giorno di questo fine settimana accompagnandolo ovunque senza abbandonarlo mai.

Una notizia importante potrebbe sopraggiungere proprio in questo periodo e la gioia che ne scaturirà sarà difficile da contenere.

Leone - affrontare ciò che potrebbe palesarsi lungo il cammino del Leone durante le prossime giornate non sarà così complicato. La fierezza mostrata da questo segno e la sua capacità di tirare fuori quella che è la propria grinta e la propria forza, riusciranno a spianare la strada per rendere il cammino più piacevole.

Vergine - la stanchezza, nonostante le energie appena caricate, piomberà nella vita di questo segno come un fiume in piena, rendendolo a volte irascibile e sfiducioso. Circondarsi di persone sincere ed afferrare le mani che questi gli tendono, potrebbe essere l'unica soluzione per trovare un po' di sollievo.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'amore è proprio nell'aria, in questo nuovo weekend ormai alle porte, e non può fare altro se non invadere la monotonia delle varie giornate e spazzare via la tristezza. Riuscire a trovare la persona giusta non è poi così difficile, anche se spesso e volentieri ci si sente come una calamita in grado di attirare solamente guai.

Scorpione - secondo l'oroscopo del prossimo fine settimana, i nati sotto al segno dello Scorpione riusciranno a trovare quel tanto ricercato equilibrio interiore che da tempo era andato perduto. La spensieratezza e la tranquillità potranno finalmente tornare in primo piano donando un nuovo sorriso.

Sagittario - essere prudenti non è sempre stata una prerogativa del Sagittario, eppure in questa settimana è riuscito a trattenere i propri istinti evitando di essere precipitoso come suo solito.

La prudenza serve per evitare di immettersi in situazioni troppo grandi e difficili da gestire e, soprattutto, per riuscire a tenersi lontano da quelle spiacevoli.

Capricorno - se durante i giorni appena trascorsi ci si sentiva come appesantiti e rallentati, in questo fine settimana ci si ritroverà costretti a ricredersi in merito alle proprie capacità. Quella nube negativa che attanagliava la mente del Capricorno si è rapidamente dissolta lasciandogli finalmente agio di respirare e godersi la compagnia delle persone amate.

Acquario - come accade per il segno della Bilancia, anche per l'Acquario Venere ha deciso di donare qualche attimo di attenzione. L'amore ed i sentimenti in genere vengono ampliati con l'arrivo di venerdì, associato all'astro appena citato, fornendo così i mezzi necessari per creare un legame difficilmente solubile con la persona amata.

Pesci - utilizzare i sogni per abbandonare la vita reale risulta essere una delle difese più efficaci di questo segno zodiacale, purché non si esageri. Erigere troppe difese potrebbe portare a perdere di vista la realtà, rendendo troppo difficoltoso distinguere il giusto da ciò che è sbagliato.

PER IL REVISORE: la key scelta è Oroscopo. Se possibile, vorrei che non venisse eliminata da titolo, sottotitolo, testo e titoli H2. Grazie in anticipo e buona giornata.