L'Oroscopo del weekend compreso tra venerdì 18 e domenica 20 settembre preannuncia un periodo importante per alcuni segni zodiacali, come ad esempio la Vergine: l'avvicinarsi di un nuovo amore potrebbe far paura, ma è sempre meglio tentare che pentirsi di non averci provato. Chi gode dell'influenza di due costellazioni come quella del Capricorno e dei Gemelli potrà assaporare un nuovo e positivo periodo interamente dedicato all'amore, contrariamente a quanto potrebbe accadere per i Pesci, troppo concentrati a contrastare gli astri sfavorevoli.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - qualche piccola nota di stress ha reso il trascorrere della settimana piuttosto lento e sotto alcuni aspetti anche troppo faticoso da digerire. Fortunatamente il weekend è in rapido avvicinamento ed è pronto a portare una valanga di sensazioni ed emozioni che non si avvertivano da tempo. Trascorrere del tempo con la propria famiglia potrebbe non essere una cattiva idea.

Toro - l'amore è forse una delle poche cose positive di questo periodo, sembra essere abbastanza forte e sincero al punto da far passare in secondo luogo le varie discussioni e riuscendo a portare nuovamente il sorriso sulle labbra di entrambi i partner. Scambiarsi qualche coccola, in periodi come questo, risulta essere rigenerante.

Gemelli - l'oroscopo di questo nuovo fine settimana preannuncia tre giorni indimenticabili ed interamente "inzuppati" di amore e romanticismo. La vita di coppia sembra essere uno dei pochi luoghi sicuri, se non addirittura l'unico, in cui potersi rifugiare nei momenti di difficoltà. Organizzare qualche cenetta romantica a lume di candela e una breve gita fuori porta potrebbe portare a un miglioramento della condizione attuale (già perfetta di suo).

Cancro - un periodo più fortunato di questo, con molta probabilità, non potrebbe esserci. La situazione sentimentale non sembra soffrire gli strascichi degli effetti negativi degli ultimi mesi e in ambito familiare tutto sembra andare per il verso giusto. Lo studio ed il lavoro non possono che andare sempre meglio e sono in grado di portare un mare di soddisfazioni, talvolta anche economiche.

Leone - felicità e gioia sembrano ormai essere all'ordine del giorno, soprattutto se si mette a confronto il periodo attuale con quello vissuto nelle settimane precedenti. Un fine settimana pieno di emozioni che non può far altro che portare un'ulteriore ondata di positività nel cuore e nella mente del Leone.

Vergine - i nati sotto al segno della Vergine potranno, o dovranno, aprire il proprio cuore a coloro che si presenteranno lungo il loro cammino e specialmente all'unica persona in grado di far sentire questo segno zodiacale "a casa". La nascita di un rapporto speciale potrebbe addirittura fare paura, ma è sempre meglio vivere la propria vita sbattendoci la testa piuttosto che vivere con il cuore pieno di rimpianti e rimorsi per non averci provato.

L'oroscopo del fine settimana, da Bilancia a Pesci

Bilancia - non è ancora il tempo per la mietitura, quindi la raccolta dei frutti di ciò che si è seminato deve sfortunatamente attendere. Attenzione a non disperare, però, in quanto questa attesa non troppo lunga porterà un maggiore sapore ai frutti che si raccoglieranno in futuro. Ogni singola fatica verrà ricompensata a tempo debito, senza sconti e donando tutto ciò che ci si merita.

Scorpione - sfortunatamente per il segno dello Scorpione, secondo quanto previsto dall'oroscopo, il nervosismo non tarderà ad arrivare e potrebbe in qualche modo intaccare il quieto svolgersi dell'intero weekend. Riuscire a ragionare lucidamente non sembra essere così semplice e molte volte è necessario tenersi tutto dentro per evitare di dire qualche parola di troppo e passare magari dalla parte del torto.

Sagittario - un segno zodiacale così affascinante potrebbe non avere "limiti" nelle richieste. Il saper fare ed i giusti modi di porsi avvicineranno il Sagittario ad un rapido raggiungimento dei propri obiettivi, con o senza aiuto. Chiedere qualche piccolo favore in giro potrebbe portare ai risultati sperati, ma meglio non esagerare in quanto ogni favore dovrà essere poi corrisposto in egual misura.

Capricorno - l'amore sembra essere forse l'unico ambito ad andare nella giusta direzione e a portare tante soddisfazioni non preventivate. Chi vive in coppia potrà godersi i frutti che il vero amore decide di donare giornalmente, mentre chi non ha ancora trovato l'anima gemella potrebbe, nella giusta occasione, ritrovarsi di fronte ad una probabile candidata.

Acquario - anche l'Acquario teme tremendamente l'insorgere dello stress e del nervosismo, al punto di non riuscire ad assimilare le varie informazioni che pervengono. Un amore sincero, o anche una semplice amicizia, potrebbero aiutare a muoversi nella direzione giusta. Evitare gli errori non è sempre semplice e spesso risulta essere quasi d'obbligo affiancarsi ad una guida esperta e leale.

Pesci - gli astri in opposizione non donano una luce di positività ai nati sotto al segno dei Pesci. I sentimenti potrebbero non essere ricambiati e spesso e volentieri ci si potrebbe ritrovare a fare i conti con qualche rifiuto. Meglio però non disperare, poiché l'amore, quello vero e quello giusto, potrebbe arrivare con il sopraggiungere di un nuovo periodo settimanale.