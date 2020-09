La terza settimana del mese di settembre, quella che va da lunedì 14 a domenica 20, sta per sopraggiungere rapidamente portando un oroscopo pieno di novità. L'arrivo di qualche notizia inaspettata potrebbe sorprendere qualcuno, forse anche rallegrandolo, mentre per altri potrebbe essere qualcosa di preoccupante. Per il segno dell'Acquario, ad esempio, questo nuovo periodo risulta essere leggermente fastidioso, soprattutto se si tengono in considerazione le numerose discussione nate all'interno della vita di coppia. Per quanto riguarda il Sagittario, invece, il fascino mostrato agli altri potrebbe fargli ottenere ciò che desidera con il mimino sforzo.

I nati sotto al segno del Cancro potranno finalmente godersi le prossime giornate sotto alla luce della fortuna, così come i Gemelli riusciranno a mostrare alla controparte quelli che sono i propri sentimenti, senza doversi per forza trattenere o vergognarsi.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - lo stress sta iniziando ad accumularsi e riuscire a mantenere la calma potrebbe risultare un compito relativamente difficile. Le continue discussioni con il partner e con il datore di lavoro potrebbero incasinare la mente di questo segno al punto da rendere necessario richiedere qualche giorno di riposo. Fortunatamente la forza interiore è tanta e l'amore è più vero rispetto a molti altri.

Toro - attenzione alle discussioni che potrebbero nascere all'interno della vita di coppia. La situazione con il partner risulta essere molto delicata e la tensione la si può avvertire già a metri di distanza. Meglio non donare all'altro qualcosa di cui lamentarsi, soprattutto per non rovinare quell'equilibrio che con tanta fatica si è costruito.

Per quanto riguarda invece l'ambito lavorativo, qualche bella notizia potrebbe presentarsi lungo il cammino.

Gemelli - l'amore non è mai stato il punto forte di questo segno, soprattutto se si considera una celata timidezza che rende, almeno per alcuni, difficoltoso il mostrare al partner i propri sentimenti.

Riuscire ad aprirsi non è mai stato così semplice e la cosa potrebbe anche fare paura. Chi vive all'interno di un legame coniugale potrà organizzare una o più cenette romantiche, magari aggiungendoci qualche gita fuori porta.

Cancro - la fortuna si è finalmente decisa a voltarsi anche verso il segno del Cancro rendendolo forse uno tra i segni maggiormente luminosi di tutta la settimana. L'oroscopo, infatti, prevede giornate sì intense, ma pregne di serenità e felicità. Chi vorrebbe tentare il gioco, pur senza esagerare, potrebbe ritrovarsi di fronte ad una delle vincite tanto sperate.

Leone - anche per i nati sotto all'influenza di questo segno zodiacale, la fortuna sembra essere nell'aria. Le giornate non sono mai state così luminose ed il cuore del Leone potrebbe non essere mai stato così ricolmo di gioia, se non per qualche piccola e rara occasione.

Riuscire a godersi la vita, assaporando i frutti che la vita posiziona lungo il cammino, è l'unica cosa di cui bisogna occuparsi al momento.

Vergine - una storia d'amore non da poco potrebbe presentarsi lungo il cammino di coloro che non sono ancora riusciti a trovare la propria anima gemella. Un qualcosa di inimmaginabilmente favoloso potrebbe cambiare, forse anche in modo definitivo, la vita di coloro nati sotto al segno della Vergine. Attenzione a muovere i propri passi nella giusta direzione, senza scoprire le carte tutte in una volta.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci: occhio alla fortuna

Bilancia - ciò che si è seminato durante gli anni potrebbe finalmente portare i propri frutti, ma ciò che si sta seminando per il momento non mostrerà alcun germoglio.

Ciò non significa che si sta sbagliando qualcosa, ma che semplicemente vi è la necessità di un quantitativo di tempo maggiore prima di riuscire a vedere anche solo uno spiraglio di luce. Quando si semina qualcosa di grande, ad esempio si inizia ad investire seriamente nel proprio futuro, è necessario procedere un passo dopo l'altro senza correre.

Scorpione - l'arrivo forse troppo repentino di lunedì potrebbe portare alla nascita di uno stato di nervosismo da non dover assolutamente prendere alla leggera. Riuscire a controllarsi, infatti, senza scatenare discussioni astronomiche per ogni sciocchezza, potrebbe non essere così semplice come ci si potrebbe immaginare. Tenersi strette le persone care, quelle importanti soprattutto, è uno degli obiettivi da tenere sempre a mente.

Sagittario - secondo quanto previsto dall'oroscopo della prossima settimana, il fascino del Sagittario permetterà a tutti coloro nati sotto alla sua influenza di raggiungere con molta rapidità gli obiettivi prefissati. Attenzione però, ricevere il favore delle persone care, che siano amici o parenti, non sempre risulta essere un qualcosa da considerare in maniera positiva. È bene ricordare che nessuno fa qualcosa senza ricevere niente in cambio.

Capricorno - fra tutti gli ambiti, quello relativo all'amore sembra essere l'unico ambito realmente positivo in un periodo come questo. La pesantezza e la stanchezza scaturite, oltre che dal lavoro, anche dall'allontanamento di alcuni astri particolari, come Mercurio e Marte, renderanno difficoltoso il raggiungimento dei propri obiettivi.

Meglio fermarsi per riprendere fiato e godersi ciò che la vita propone giornalmente.

Acquario - attenzione ai litigi in famiglia, soprattutto a quelli legati alla vita di coppia: riuscire a trattenere i propri istinti senza tirare troppo la corda potrebbe risultare una soluzione positiva, se non addirittura necessaria, per non danneggiare in maniera irreparabile un così bel rapporto creato con il passare degli anni.

Pesci - la luna in opposizione, secondo gli attenti osservatori, è in grado di rendere le prossime giornate decisamente pesanti e difficili da digerire. Riuscire ad andare avanti, con l'aiuto delle persone care, potrebbe non essere così semplice nonostante risulti essere necessario.

Abbattersi non è una delle opzioni disponibili per superare questo periodo "grigio".