L'Oroscopo della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre punterà un riflettore sulle nuove posizioni astrali. Mercurio entrerà nel segno dello Scorpione lunedì e garantirà un'intelligenza telepatica a tutti i simboli zodiacali d'Acqua. Venere splenderà in Vergine durante la giornata di sabato ed equilibrerà in modo armonioso razionalità e sentimenti. Splendida la posizione di Luna in Acquario, poi in Pesci, Ariete e Toro nelle previsioni astrali fortunate.

Venere in Vergine nell'oroscopo della settimana

Ariete: finalmente Mercurio romperà un'opposizione pesante per i sentimenti e per la comunicazione.

Così l'astro quasi vi sfiderà a seguire un'intuizione fortunata, che equilibrerà al meglio intelligenza e passionalità. Venerdì Luna sarà nel segno e vivrete l'amore in modo molto dirompente e sensuale. Voi single desidererete concretizzare i sogni amorosi con immediatezza, vivendo le situazioni sentimentali con un'impulsività troppo frettolosa, talvolta superficiale. Magari potreste riequilibrare il tutto con maggiore pazienza e consapevolezza.

Toro: attenzione a Mercurio in opposizione lunedì, che potrebbe rendervi troppo impulsivi. Attenzione a non pensare troppo in fretta e a non trascurare alcuni dettagli importanti per l'amore. E soprattutto non dovrete prendere delle decisioni affrettate.

Luna risulterà benefica a metà settimana, poi passerà nel segno domenica e garantirà maggiore concretezza in amore. Finalmente Venere sabato romperà una quadratura pesante per i sentimenti. Entrando in Vergine, sarete più razionali, amorevoli ed efficienti nel concretizzare i sogni tenuti nel cassetto.

Gemelli: si prospetterà un buon inizio settimana, con Luna dalla vostra parte. Sarete più originali e innovativi in amore, anche se desiderosi di difendere la vostra indipendenza a tutti i costi ritagliandovi degli spazi tutti vostri. Gli astri invoglieranno a riflettere sulle situazioni amorose, avviando evoluzioni emotive preziose per progredire.

Alcune porte saranno chiuse a un passato che ha fatto soffrire e potrete aprirvi al presente e al futuro con maggiore consapevolezza. Sabato si prevederanno alcuni contrattempi in amore.

Cancro: Luna lunedì sfiderà a essere più innovativi e meno rigidi in amore. Potrete uscire fuori dagli schemi e Urano rivoluzionerà il tutto in maniera imprevedibile. Bando alla tristezza e allo scoraggiamento e potrete beneficiare anche della nuova posizione di Venere in Vergine sabato, che vi renderà più affabili, affascinati e intelligenti. Punterete più sui fatti che sulle parole e Mercurio sarà dalla vostra parte.

Leone: Venere risulterà in quadratura a Mercurio e tenderete a rifuggire alcuni discorsi capaci di creare conflitti in amore.

Questo transito acuirà una certa introversione che non gioverà all'amore. Nuove idee faranno capolino nella mente e saranno tutte da mettere in pratica, per evolvere in positivo. Poi l'astro venusiano sabato passerà in Vergine e allenterà un po' le tensioni in ambito sentimentale. Potrete puntare tutto sulla giornata di venerdì, promettente per l'amore.

Vergine: Mercurio in Scorpione sarà benefico per voi e sprigionerà una sorta di telepatia, tanto che non ci sarà bisogno di parole. Sarete molto convincenti, capirete al volo le persone che vi staranno accanto e riuscirete anche a manipolare le situazioni amorose a vostro favore. Attenzione a Luna martedì, mercoledì e giovedì che risulterà in opposizione e cercherà di confondere un po' le idee.

L'entrata di Venere nel segno sabato, sarà decisiva per l'amore ed equilibrerà al meglio sentimento e razionalità.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Mercurio passerà nel domicilio astrologico prossimo al vostro e rimarrà Sole a splendere per voi. Incrociando le sue energie con Marte in opposizione, potrebbero sorgere delle polemiche capaci di farvi innervosire in amore. A metà settimana Luna quasi sfiderà a superare il tutto con maggiore comprensione degli altri e acuendo gli affetti con più sensibilità. Domenica sarete concreti e risoluti nell'attuare i sogni sentimentali.

Scorpione: Mercurio entrerà nel segno lunedì e garantirà un'intelligenza brillante. Andrete in profondità dell'animo vostro e di quello altrui, indagando con riflessività e circospezione.

Nuovi entusiasmi saranno sprigionati da questo astro che consiglierà di incanalare le energie in modo costruttivo. Si prevederanno belle novità in amore. Attenzione a qualche nervosismo impartito da Luna in quadratura lunedì, ma già martedì la situazione migliorerà.

Sagittario: Luna in Acquario lunedì vi renderà più originali ed eccentrici in amore. Sarete molto liberi e frizzanti nei confronti dei sentimenti. Mercurio più vicino a voi potenzierà l'intelligenza in modo brillante e incanalerete al meglio le energie positive nella direzione giusta. Sabato attenzione alla nuova posizione di Venere in Vergine, che potrebbe procurare noie in amore.

Capricorno: finalmente Mercurio romperà la quadratura astrale lunedì e potrete approfondire la sfera amorosa con maggiore intelligenza.

Bando ai pensieri ossessivi e alla chiusura in voi stessi. Questo astro spingerà ad aprirvi a un dialogo costruttivo per l'amore. Sarete anche più umoristici ed empatici. Luna sarà favorevole a metà settimana e sarete più sensibili e romantici. Alti e bassi in amore sabato, ma la nuova posizione di Venere in Vergine gioverà alla sfera sentimentale.

Acquario: lunedì accoglierete Luna nel segno e sarete più estroversi e moderni. Vivrete gli affetti con una marcia in più e la voglia di stare sempre in movimento, avvierà cambiamenti benefici per la sfera affettiva. Attenzione a Mercurio che cercherà di bloccare la vostra socievolezza. Venerdì sarete molto passionali e dinamici, approfittatene. Poi sabato finalmente Venere romperà l'opposizione astrale e potrete allentare alcune tensioni amorose di un certo spessore.

Pesci: l'amore diventerà più romantico e voi più sensibili con Luna nel segno a metà settimana. Sarete più comprensivi e intuitivi, pronti a capire gli altri anche senza che essi parlino. Mercurio assumerà una posizione benefica per voi, poiché posizionato in Scorpione. Via libera quindi alla comunicazione verbale dei sentimenti che proverete e per voi single si prevederanno incontri fortunati. Da sabato in poi attenzione a Venere in opposizione dalla Vergine che potrebbe procurare noie in amore.