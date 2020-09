L'Oroscopo di giovedì 17 settembre punta un riflettore sulla praticità e la riservatezza, con Luna in Vergine che diffonde sensazioni concrete ma alza un po' di barriere timide nei confronti dell'amore. Tutti i simboli zodiacali di Terra sono lambiti da un modo di fare preciso e meticoloso. Non mancano di certo le effusioni d'affetto in amore, ma la razionalità diventa protagonista del palcoscenico amoroso nelle previsioni astrali segno per segno. In compenso si prospettano buone possibilità di concretizzare i progetti lavorativi. L'intuizione diventa brillante anche per i segni zodiacali di Fuoco, che possono festeggiare i loro successi professionali con ritrovato entusiasmo.

Luna in Vergine nell'oroscopo di giovedì

Ariete: la passionalità e il dinamismo non mancano di certo con la Luna benefica dalla Vergine e Marte nel segno. Così vi caricate di energia magnetica e dirompente, utile per concretizzare i progetti amorosi in modo vittorioso. Siete molto affascinanti e anche voi single non passate di certo inosservati in un gruppo di amici. Cercate solo di contrastare un'opposizione mercuriana che non fa comunicare come vorreste. Stanno per giungere belle soddisfazioni in ambito lavorativo.

Toro: approfondite gli affetti con slancio e la Luna in Vergine diventa complice, regalando tanta voglia di migliorare le relazioni sentimentali già in atto. Questa Luna, in sinergia con Sole, fa ricercare maggiore benessere e anche voi single entrate in contatto con l'ambiente naturale, difendendo un equilibrio psichico che niente può scalfire.

Le emozioni volano con Urano pronto a garantire imprevisti più eccitanti per tutte le sfere vitali.

Gemelli: attenzione a Luna e Sole in quadratura, che creano tensioni in amore. Siete alquanto mutevoli e altalenanti di carattere, così potete passare da una gioia immotivata alla negatività più nera.

Che ne dite di revisionare il tutto? In amore possono esserci delle lacune da colmare arginando un'eccessiva razionalità e lasciando fluire le emozioni. Attenzione a non cercare di tenere sempre tutto sotto controllo, anche sul lavoro. Rischiate di stressarvi in maniera eccessiva.

Cancro: buona la presenza della Luna e del Sole in Vergine, che riequilibrano gli affetti e creano armonia in amore.

I due astri condividono sensibilità, romanticismo e concretezza così non vi è nessuna lacuna in ambito sentimentale. Valutate al meglio le situazioni, grazie a uno spiccato senso critico che fa pesare i pro e i contro in maniera benefica. Gli astri consigliano a voi single di aprirvi di più al dialogo. Sul lavoro, utilizzate una spiccata intelligenza brillante, utile per emergere.

Leone: attenzione a non chiudere una comunicazione produttiva e costruttiva per l'amore. Voi in coppia così come voi single, potete contare su una Venere nel segno carica di energia positiva. Così le opportunità di concretizzare i sogni amorosi non mancano di certo. Attenzione solo ad alcuni imprevisti impartiti da Urano che introduce contrattempi da superare con maggiore forza di volontà.

Alti e bassi sul lavoro.

Vergine: continua il transito della Luna nel segno che regala riservatezza e concretezza in amore. Magari siete più timidi nel modo di dimostrare l'amore che provate, ma pochi semplici gesti affettivi parlano per voi. Sole riscalda i cuori e garantisce tanto spirito d'iniziativa a voi single. approfittatene per consolidare i successi amorosi. Sul lavoro siete molto ligi al dovere.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete chiamati a fare luce su alcune situazioni sentimentali in bilico. Forse alcuni di voi hanno perso l'orientamento in amore e occorre schiarire un po' le idee per riprendere la strada giusta, quella che porta alla felicità. Alcuni imprevisti sono causati dagli astri in Capricorno che producono apatia, nervosismo.

Ma Venere brilla per voi e pure Mercurio nel segno promette belle novità riguardanti anche il lavoro.

Scorpione: una mente brillante discerne e giudica con maggiore freddezza. Così riuscite a tenere sotto controllo la sfera lavorativa, utilizzando una grande concentrazione benefica per svolgere un lavoro impeccabile. In amore, gli affetti diventano più distaccati e cercate di tenere a bada i sentimenti, ripercorrendo il tutto e avviando un'introspezione benefica per sbloccare alcune situazioni in sospeso.

Sagittario: la Luna e il Sole interferiscono un po' dalla Vergine e tendete ad assumere un atteggiamento troppo arrogante, nervoso. Gli astri consigliano di aprire la visuale mentale a 360° e valutare tutte le situazioni con maggiore razionalità e introspezione profonda.

Possono succedere degli imprevisti positivi per l'amore, a patto che cogliate a volo il tutto con grande forza d'animo. Il lavoro richiede più concentrazione da parte vostra.

Capricorno: contate sull'appoggio fortunato degli astri in Vergine che illuminano la strada amorosa e riscaldano i cuori. Giove fortunato nel segno, garantisce benessere e tiene a bada eventuali nervosismi impartiti da Marte in dissonanza. Siete portati in amore a ripercorrere con la mente le esperienze passate. Cercate di utilizzarle al meglio per progredire, correggervi e migliorare. In ambito professionale il lavoro è svolto con precisione e garantisce successo.

Acquario: lasciatevi trasportare dall'amore poiché si prevedono belle sensazioni a due.

Forse Venere dal Leone cerca di mettere un po' i "bastoni tra le ruote", introducendo imprevisti e difficoltà in coppia o proponendo nuove sfide per voi single. Siete caricati di energia positiva da Marte che regala tanto fascino e charme. Utilizzatelo al meglio e siate più accattivanti anche sul lavoro.

Pesci: tendete a stare molto in disparte e non amate apparire in gruppo. La Luna e il Sole interferiscono poiché in opposizione a Nettuno e siete emotivamente sensibili. Possono sorgere delle incomprensioni in amore e alcuni dubbi si insinuano nell'inconscio. Allontanate da voi i pensieri negativi e i sensi di colpa dovuti alla mancanza di fiducia in voi stessi. Spazzate via questo senso di inferiorità che non giova né al lavoro, né all'amore.