L'Oroscopo di domenica 20 settembre accoglie l'entrata di Luna in Scorpione, che regala sensazioni magnetiche e passionali. L'astro d'argento, miscelandosi all'elemento Acqua di questo segno misterioso e profondo, diventa indagatore e fa salire a galla sensazioni mai provate. Così le emozioni diventano più istintive nelle previsioni astrali fortunate. Anche Cancro e Pesci vengono investiti da questa carica energetica che avvia una rigenerazione karmica. E gli altri segni? Di seguito le premonizioni fortunate.

Luna in Scorpione nell'oroscopo di domenica

Ariete: Luna esorta a vivere l'amore in modo più introspettivo.

Scendete in profondità dell'animo vostro e di quello altrui, vincendo un desiderio di vivere l'amore troppo superficiale e incostante. Che ne dite di progredire con maggiore consapevolezza? Venere è dalla vostra parte e facilita gli incontri amorosi anche per voi single.

Toro: il satellite notturno in opposizione innervosisce un po' gli animi e forse siete alquanto vendicativi. Un'evoluzione personale avviata da Urano nel segno è in atto, ma siete alla ricerca di conferme amorose capaci di sedare questa voglia di rivoluzionare la sfera affettiva in maniera imprevedibile. Qualità e demeriti salgono a galla, spetta a voi fare luce in maniera introspettiva e paziente.

Gemelli: siete alquanto nostalgici e molto legati a sensazioni passate che fanno soffrire ancora oggi.

Alcuni di voi decidono di demolire le storie amorose già in crisi da un po'. Nettuno vi rende ultrasensibili e Sole sprigiona noie e nervosismi. Una rinascita è in atto, sia che siate single che in coppia. Tenete presente che i cambiamenti che apportate ora, seppur dolorosi, risultano benefici per il futuro.

Cancro: beneficiate della presenza di Luna in Scorpione che rigenera la sfera sentimentale con i suoi riflessi portentosi. L'astro d'argento ripulisce il vostro animo da tutte le impurità, facendovi lasciare alle spalle i ricordi passati e regalando rivelazioni più fortunate. Arginate ogni dubbio e incertezza impartito dagli astri in Capricorno che richiamano a un modo di amare troppo rigoroso e rigido.

Lasciatevi trascinare da emozioni sensazionali.

Leone: il Sole splende su di voi e diffonde i suoi raggi benefici, avvolgendo la sfera affettiva come in un abbraccio. Siete più consapevoli di voi e Venere nel segno risulta benefica per sbloccare alcune situazioni in bilico. Adesso è prevista una bella unione amorosa in coppia e voi single, preparatevi ad accogliere intriganti novità. Occhio solo a non perdere l'orientamento e ricordate che le occasioni vanno prese al volo con tempestività.

Vergine: l'astro d'argento dallo Scorpione carica di energia magnetica e siete molto sensuali. Le emozioni così fluiscono in maniera più libera e Sole nel segno regala tanta concretezza in amore. Seguite questa scia entusiasmante che potenzia la vostra forza di volontà, così siete vincenti in amore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la vicinanza di Luna si fa sentire e in sinergia con Mercurio, equilibra al meglio sentimenti, parole ed emozioni. Via libera all'amore, sia che siate single che in coppia. Questa Luna avvia una pulizia karmica che spazza via paure e dubbi, per progredire nel presente e nel futuro con maggiore consapevolezza. Attenzione solo a contenere alcuni nervosismi impartiti da Marte in opposizione.

Scorpione: Luna nel segno penetra negli angoli più nascosti dell'anima, illuminando la vostra interiorità con una nuova consapevolezza. Siete molto magnetici e affascinanti con l'astro d'argento che sprigiona una certa possessività in coppia. Voi single vivete questa istintività emotiva che fa concretizzare i sogni sentimentali con successo.

Sagittario: alcuni imprevisti illuminano la sfera affettiva in maniera piacevole. Via libera all'allegria, alla gioia e vincete la quadratura di Sole che crea noie in amore. Cercate di intraprendere la direzione giusta, quella che porta alla felicità e ricordate che Venere risulta propizia per voi.

Capricorno: buone le influenze di Luna in Scorpione, benefica per avviare evoluzioni costruttive per l'amore. Saturno richiama a un rigore che diventa ancora più rigido, poiché influenzato da Marte in dissonanza che vi rende anche alquanto nervosi. Ma bando ai pensieri ossessivi: vivete le emozioni regalate da questa Luna molto affascinante e magnetica.

Acquario: si prevedono nuovi inizi fortunati per l'amore.

Tutto è imprevedibile, ma ci sono delle opportunità che giungono a rischiarare il cielo amoroso. Adesso è prevista un'azione immediata che libera dall'ansia e introduce novità piacevoli, sia per voi single che per voi in coppia. Siete sulla strada giusta, quella che porta alla felicità. Percorretela con coraggio.

Pesci: i segreti delle persone che vi circondano sono presto svelati, con Luna dallo Scorpione che vi carica di energia intuitiva e magnetica. Così le sensazioni diventano indagatrici e scendete in profondità sia dell'animo vostro che di quello altrui. Illuminate le zone buie di alcune situazioni amorose in bilico e voi single utilizzate tanto charme e fascino garantito da Marte in Ariete.