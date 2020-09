L'Oroscopo del 20 settembre riserverà emozioni positive per tutti i segni zodiacali. Ci sarà chi deciderà di dedicarsi al riposo della domenica, mentre chi, nonostante la possibilità di staccare la spina, preferirà usare il tempo per realizzare qualcosa di nuovo. Per fare un quadro più certo dell'influenza degli astri, sarà necessario osservare la volta celeste di domani. Fra i principali aspetti planetari, sarà possibile notare la congiunzione di Giove e Saturno e di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Saturno, la Luna in opposizione a Marte, Mercurio in quadratura a Plutone e Marte in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nei dettagli, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 20 settembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domenica 20 settembre: Ariete permaloso e Cancro esigente

Ariete: non sarà molto facile interagire con gli altri perché vi sentirete posti sotto una lente di ingrandimento. Tenderete a prendere sul personale le parole pronunciate dagli altri. Sarete eccessivamente permalosi e questo vi metterà sulla difensiva. Anche con il partner, non vi sentirete completamente a vostro agio e avvertirete la necessità di giustificare ogni azione che compirete. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare a distrarre la vostra mente: potreste concentrarvi sui vostri hobby preferiti o sfogare lo stress con una corsetta al parco.

Toro: deciderete di sfruttare questa domenica per trascorrere del tempo con i vostri affetti più cari. Il vostro obiettivo sarà quello di rilassarvi in vista dell'inizio di una nuova settimana. Purtroppo, potrebbero esserci alcune incomprensioni con alcuni parenti. Il vostro animo ribelle vi spingerà a rispondere a tono per non farvi mettere i piedi in testa.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di usare l'ironia come vostra arma. Se riuscirete ad attuare questo atteggiamento, molte discussioni cadranno e non avranno modo di proseguire. Il vostro partner sarà dalla vostra parte, ma secondo voi, non vi difenderà con abbastanza fermezza.

Gemelli: sarà il momento giusto per lavorare sul vostro benessere.

Avrete modo di sfruttare questo giorno di pausa per recarvi nei vostri punti vendita preferiti. Tenderete a spendere più del previsto, ma non vi pentirete perché vi sentirete gratificati. Inoltre, inizierete a pensare di dare una svolta al vostro equilibrio alimentare. Proverete a curare la scelta dei prodotti da acquistare e a smaltire le calorie in eccesso con del sano equilibrio fisico. Se riuscirete a coinvolgere il partner in questa impresa, tutto sarà più facile e divertente. Verso la fine della giornata, potreste ricevere una piccola sorpresa.

Cancro: forse, tenderete a essere un po' troppo esigenti nei confronti del partner. Vorrete una persona che vi stia accanto e che vi sappia supportare nelle diverse difficoltà, ma le lascerete poco spazio per essere indipendente.

Non sarà questione di gelosia, ma soprattutto di desiderio di controllo. Questo, però, potrebbe causare un piccolo distacco tra voi. Gli amici saranno ottimi ascoltatori, ma non tutti i loro consigli si adatteranno al meglio alla situazione. La vostra mente continuerà a lavorare su diverse idee da attuare sul lavoro. Alcune saranno geniali, altre poco attuabili.

Oroscopo del 20 settembre: Leone ambizioso e Vergine orgogliosa

Leone: finalmente, avrete la sensazione di aver trovato l'atteggiamento giusto. Darete un freno alla vostra impulsività perché vi renderete conto che un comportamento gentile e pacato potrà esservi più utile. Nonostante questo, la vostra ambizione continuerà a essere largamente presente.

Avrete degli importanti obiettivi da raggiungere e non vi fermerete davanti a nulla. In amicizia, sarete sinceri e leale: non direte di no a un amico in difficoltà e non vi tirerete indietro se ci sarà bisogno di porgere la vostra mano. Potrebbero esserci dei piccoli cambiamenti in ambito amoroso.

Vergine: sarete molto orgogliosi di voi stessi. La vostra dignità avrà la precedenza su qualsiasi altra cosa. Non permetterete a nessuno di manipolarvi e saprete perfettamente cosa vorrete ottenere dalla vita. Il partner, forse, potrebbe criticarvi eccessivamente per alcune scelte che farete, ma voi tenderete a ignorare le sue parole. Sarete pronti a conquistare la felicità che vi spetta! Inizierete anche a guardarvi attorno per cercare qualche lavoretto da poter fare in casa.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di impiegare le vostre doti creativi per realizzare qualcosa di bello!

Bilancia: dovrete affrontare numerosi cambiamenti durante la prossima settimana e, per questo, sarà importante ricaricare le energie. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di circondarvi di persone positive e in grado di farvi vedere il bello della vita. Sarà diverte organizzare qualche attività spensierata da fare insieme e chiudervi nella vostra bolla di felicità. Anche se vi sembrerà una strategia banale, sarete molto agevolati dalla vostra capacità di lavorare, selettivamente, sulle diverse problematiche. Questo vi consentirà di evitare un carico eccessivo di stress quotidiano.

Scorpione: qualcosa spezzerà l'equilibrio conquistato fino a questo momento. Verrete invasi da una nuova consapevolezza e sarete pronti ad assecondare i vostri desideri. Non vi sentirete soddisfatti in ambito sentimentale perché riterrete di meritare qualcosa in più. Sarete alla ricerca di attenzioni e di emozioni intense. Vorrete un partner che sappia prendere l'iniziativa e che sia in grado di supportarvi in ogni vostro passo. Per fortuna, gli amici costituiranno una risorsa insostituibile perché appoggeranno ogni vostra scelta e saranno pronti ad aiutarvi in caso di problemi.

Previsioni astrologiche di domani 20 settembre: Sagittario triste e gioia per Pesci

Sagittario: verrete colti da un moto di tristezza interiore.

Non riuscirete a godervi a pieno questa giornata di relax perché sarete disturbati dalle vostre stesse idee. Apatia e sconforto saranno presenti a più riprese e crederete di non avere le risorse per affrontarli. Per fortuna, i vostri affetti più cari correranno in vostro soccorso. Il partner, soprattutto, sarà in grado di strapparvi sorrisi sinceri e di supportarvi in questo momento così complesso. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di concentrarvi sui vostri obiettivi e sui vostri punti di forza.

Capricorno: emergerà una forte cura per i dettagli. Tenderete a essere eccessivamente attenti a ogni cosa che farete. Non vi accontenterete di compiere i vostri doveri, ma desidererete farlo al meglio.

Questo impegno sarà molto apprezzato dalla persone che vi circonderanno perché daranno prova della vostra determinazione. Vi renderete conto di essere ottimi potenziali partner, ma la mancanza di relazioni potrebbe causarvi un po' di tristezza momentanea. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di andare dritti per la vostra strada e di non farvi cogliere da un inutile sconforto.

Acquario: avrete diverse cose da sistemare, sia in famiglia che con il partner. La vostra pigrizia vi spingerà a rilassarvi sul divano, ma gli eventi della giornata contribuiranno nel darvi una bella scossa emotiva. Forse, vi sentirete eccessivamente criticati e tenderete ad alzare una barriera tra voi e il mondo circostante.

Nel giro di poco tempo, però, deciderete di affrontare le sfide che vi sta lanciando questa domenica. La situazione potrà diventare più leggera grazie al confronto con un amico. Attenzione, però, a scegliere la persona giusta perché non tutti saranno sinceri nei vostri confronti.

Pesci: lotterete per spazzare via tutto lo stress accumulato nell'ultimo periodo. Sarà una giornata all'insegna della spensieratezza e della gioia. Vi relazionerete senza difficoltà con gli altri perché deciderete di ampliare la vostra cerchia di amici. Vi renderete conto che non tutte le persone che avrete attorno saranno compatibili con il vostro carattere. Forse, sentirete l'esigenza di cambiare e di rimettervi in gioco a livello sociale.

Potrebbe essere il momento giusto per lavorare su alcuni dei vostri maggiori talenti: potrebbero tornarvi utili molto presto!