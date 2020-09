Nell'oroscopo della giornata di lunedì 21 settembre, i nativi Acquario potranno contare su una Luna favorevole, molto buona per dare vita a nuove iniziative, mentre Ariete avrà una grande voglia di condividere tutto con il partner, e sentirsi una cosa sola con la persona che ama. Con un po’ di pazienza, presto i nativi Cancro potranno contare su risultati concreti sul posto di lavoro, mentre Vergine adorerà farsi corteggiare e sentirsi apprezzata. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 21 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 21 settembre 2020 segno per segno

Ariete: bene l'amore, un po’ meno il lavoro in questa giornata di lunedì.

Venere in posizione favorevole vi dà una mano con la vostra relazione sentimentale, e vi garantisce momenti molto romantici, soprattutto se siete nati nella prima decade. Magari una bella uscita in giro per il paese potrebbe essere una buona idea per svagarsi un po’. Se siete single pensieri un po’ strani potrebbero assalirvi, ma ehi, potrebbe essere amore! Per quanto riguarda il lavoro prendetevi qualche momento di riflessione se le cose non vanno benissimo. Giusto per rivedere la vostra strategia. Voto - 7,5

Toro: sfera sentimentale che non sarà il massimo al momento per via della Luna e di Venere in posizione sfavorevole secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Siate in grado di gestire le vostre emozioni e soprattutto il vostro atteggiamento nei confronti del partner, in particolare per non causare incomprensioni o litigi per il nulla.

Se siete single non è facile mettere in piedi un discorso sensato quando siete emozionati vero? In ambito le vostre prospettive sono in aumento e con Giove in trigono dal segno del Capricorno continueranno i risultati positivi. Voto - 7

Gemelli: oroscopo di lunedì positivo per quanto riguarda il settore professionale grazie a Mercurio in trigono dal segno della Bilancia che soprattutto migliora l'affiatamento con i colleghi.

Potreste optare dunque per nuovi progetti di gruppo che vi terranno impegnati per un po’ di tempo. In ambito sentimentale sarete spesso disponibili e pronti ad ascoltare il partner. I single invece potrebbero riuscire a trovare le forze e il coraggio di dire quel che pensano nei confronti di una persona in particolare.

Voto - 8-

Cancro: giornata positiva per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in trigono dal segno dello Scorpione. Vi sentirete molto fortunati di avere un partner così sincero e leale al vostro fianco, e con così tanto affiatamento tra voi, avrete modo di dimostrare tutto il vostro amore. Se siete single con il giusto atteggiamento otterrete ciò che desiderate. In ambito lavorativo occorrerà ancora un po’ di pazienza e vedrete che presto raggiungerete i risultati che sperate. Voto - 7+

Leone: parte un po’ male la settimana per voi nativi del segno per colpa della Luna in quadratura dal segno dello Scorpione. Nulla di grave, intendiamoci, ciò nonostante meglio non spingersi troppo oltre con il partner, soprattutto per non causare possibili incomprensioni.

I cuori solitari le parole assumeranno un tono più emotivo del solito, ma soprattutto più importanza. In ambito lavorativo la voglia di fare potrebbe mancare in questo momento, per cui forse potreste aver bisogno di una breve pausa per riprendervi. Voto - 7,5

Vergine: configurazione che prevede una splendida Luna in sestile secondo l'oroscopo di lunedì. Dal punto di vista sentimentale dialogo e confronto con il partner saranno elementi indispensabili nella vostra relazione di coppia, necessari per vivere insieme in armonia. Se siete single vi piacerà molto sentirvi corteggiati e desiderati da una persona. Godetevi il momento per ora, senza ovviamente tirare troppo la corda. Nel lavoro avrete tutto il tempo necessario per svolgere le vostre mansioni, dunque non abbiate fretta.

Voto - 8

Bilancia: oroscopo di lunedì 21 settembre che metterà in risalto la sfera sentimentale, Sarà dunque un periodo interessante per voi nativi del segno per quanto riguarda la vostra relazione di coppia. Concedetevi dunque del tempo con il partner, vivendo momenti ricchi di sentimenti ed emozioni. Se siete single tentennate un po’ davanti a chi vi piace, ma non preoccupatevi, arriverà presto il momento più adatto per farsi avanti. Per quanto riguarda il settore professionale potreste concludere tutte le vostre mansioni in metà tempo se vi darete una mossa. Voto - 8

Scorpione: in ambito lavorativo lasciate andare idee e concetti che avete in mente e metteteli su carta, in modo tale da svilupparli con calma ma soprattutto con notevole convinzione.

Sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo di lunedì avrete la Luna in congiunzione e questo potrebbe essere il momento adatto per ripassare un po’ di eros insieme, nel tentativo di ristabilire una buona intesa di coppia. Se siete single vi sembra che le cose cominciano ad andare meglio, dunque provate a mostrare un po’ più di fiducia, non solo in voi stessi, ma anche verso gli altri. Voto - 7

Sagittario: un certo fascino vi sarà di notevole aiuto in questa giornata secondo l'oroscopo, grazie a Venere in trigono dal segno del Leone, soprattutto per voi single. Infatti se state pensando di fare qualcosa di speciale per una persona speciale, questo potrebbe essere il momento adatto. Se avete una relazione fissa dare e ricevere emozioni nei confronti del partner sarà quasi d'obbligo per voi.

In ambito lavorativo non fatevi scappare certe opportunità, soprattutto per voi che siete nati nella terza decade. Voto - 8

Capricorno: se siete single desiderare sempre di ottenere ciò che volete potrebbe essere un po’ illusorio, soprattutto con quei compiti davvero ambiziosi. Meglio concentrarsi dunque su faccende più fattibili. Se avete una relazione fissa ci sarà grande profondità nelle vostre conversazioni, dunque serviranno le giuste parole per convincere la persona che amate. In ambito lavorativo sarete in grado di comprendere appieno il meccanismo delle vostre mansioni, e con grande convinzione ed entusiasmo vi darete da fare. Voto - 7,5

Acquario: oroscopo di lunedì 21 settembre che vedrà la Luna in posizione favorevole per voi nativi del segno, molto buona dal punto di vista sentimentale, anche per tentare di stabilire un approccio un po’ differente nei confronti del partner.

Se siete single in questo momento può essere difficile trovare una direzione dal punto di vista sentimentale. Nel lavoro invece questo potrebbe essere il momento adatto per dare vita a nuove iniziative che con il giusto impegno vi porteranno al successo. Voto - 7

Pesci: inizio settimana decisamente interessante secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in trigono dal segno dello Scorpione. Per quanto riguarda il settore amoroso soprattutto voi single lasciate spazio ad emozioni e sentimenti senza avere paura di essere giudicati. Se invece avete una relazione fissa saprete conquistare la vostra anima gemella con il vostro atteggiamento romantico, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro se avete nuove iniziative in mente, iniziate pure a svilupparle e vedrete che presto arriverete a buon punto.

Voto - 7,5