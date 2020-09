Durante la giornata di mercoledì 23 settembre 2020 molti dei segni dello zodiaco si riprenderanno dal periodo di negatività che li ha assillati per tutto l'inizio di settembre, come nel caso del segno dei Pesci, dello Scorpione e della Vergine, soprattutto in campo professionale. Fra incontri per il segno del Cancro e scelte che il segno del Leone sarà obbligato a prendere, l'ansia sul piano sentimentale per il segno del Sagittario sarà ancora piuttosto forte. Di seguito l'Oroscopo della giornata segno per segno.

Vergine in ripresa

Ariete: i momenti di agitazione saranno intervallati da alcuni di calma estrema.

Sottovalutare qualche progetto in essere potrebbe essere deleterio per l'aspetto economico, quindi date il giusto valore agli incarichi anche se potrebbero sembrare insignificanti.

Toro: qualche litigio per una battuta poco carina da parte di qualcuno vi renderà molto nervosi anche in un contesto più pacifico come quello familiare. Dovreste cercare di lasciare gli attriti alle spalle per cause di forza maggiore.

Gemelli: datevi da fare sempre e comunque, così da poter essere costantemente favoriti sul lavoro. Sarete anche estremamente generosi e disponibili verso i colleghi.

Cancro: farete qualche incontro molto interessante, che allargherà la vostra cerchia di amicizie ma vi darà anche occasione di scoprire nuovi luoghi.

Potreste essere in grado di organizzare qualcosa che vi faccia andare oltre la vostra immaginazione.

Leone: farete delle scelte, delle selezioni sulle amicizie e forse svilupperete delle gelosie immotivate nei confronti del partner. Ora come ora state vivendo un periodo di grande confusione e dovrete prenderne atto.

Vergine: finalmente arriveranno sporadici successi, qualche riappacificazione con qualcuno con cui avete litigato e magari anche qualche occasione di fare qualcosa di diverso e che si allontani dalla vostra routine quotidiana.

Scorpione ottimista

Bilancia: adotterete uno stile di vita più flessibile con le nuove scoperte e i nuovi traguardi lavorativi, migliorando anche quello a livello mentale e fisico.

I malesseri saranno solamente dei brutti ricordi.

Scorpione: finalmente arriverà una forte ventata di ottimismo che si ripercuoterà anche sul lavoro. Ogni prospettiva di migliorare la vostra carriera sarà a portata di mano, così come la possibilità di fare un acquisto più importante e soprattutto utile.

Sagittario: una sottile linea di tensione all'interno della coppia persisterà a lungo, ma dovrete ricercare la fonte che vi ha portato ad essere così distaccati con il vostro partner. Probabilmente la troverete presto.

Capricorno: avrete modo di organizzarvi e di riprendere in mano le idee che nel frattempo si sono accumulate nella vostra testa. Per ora sarà necessario capire bene cosa vorrete fare prima di agire sul posto di lavoro.

Acquario: sarete troppo stressati per riuscire a distrarvi e a prendervi un pomeriggio tutto per voi. Adesso preferirete fare qualcosa per poter raggiungere i vostri traguardi, sia dal punto di vista economico che lavorativo.

Pesci: prima che possiate riuscire ad uscire dal “cono d'ombra” che in questi giorni vi ha penalizzato, sia in amore che sul lavoro, dovrete riacquistare l'autostima che avete perduto recentemente ed essere positivi.