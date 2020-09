L'oroscopo della giornata di mercoledì 23 settembre prevede un periodo intenso ma felice per i nativi sotto il segno dell'Ariete, che potranno contare sulla Luna in trigono dal segno amico del Sagittario, mentre Cancro adorerà guardare alle piccole cose, anche perché saranno quelle più soddisfacenti. Gemelli cercherà di portare avanti i propri progetti con estrema convinzione, grazie anche a Mercurio favorevole, mentre Pesci sarà spesso coerente, con sé stesso e con il partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 23 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 23 settembre 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale buona per cercare di vivere una giornata positiva secondo l'oroscopo di mercoledì.

Dal punto di vista sentimentale Venere e la Luna in posizione favorevole vi permetteranno di stare in sintonia con il partner, superando i problemi insieme e prosperando con amore e passione. Se siete single con i consensi della gente potrete fare ciò che più credete sia giusto per voi. In ambito lavorativo la giornata sarà intensa, ma presto vedrete che terminerete il turno con buoni risultati tra le mani. Voto - 8+

Toro: oroscopo della giornata di mercoledì che prevede il pianeta Venere in una posizione un po’ problematica, in quadratura al segno del Toro, che dal punto di vista sentimentale vi metterà un po’ a disagio. Dovrete cercare di far sentire il partner parte del vostro cuore e continuare a vivere in armonia insieme.

Se siete single trovate il modo di dire ciò che pensate alla persona interessata, senza necessariamente ferire i suoi sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro non mettete in discussione momenti di ispirazione e metteteli su carta senza rimandare ad un altro momento. Voto - 7

Gemelli: con il pianeta Mercurio in posizione favorevole, potrete contare su un buon andamento per quanto riguarda il settore professionale.

Porterete avanti con estrema convinzione i vostri progetti al lavoro, e con l'aiuto dei vostri colleghi, otterrete grandi risultati dalle vostre mansioni. In ambito amoroso invece il vostro rapporto con il partner sarà molto affettuoso e ricco di fascino. Cullatevi dunque tra l'amore che aleggia nella vostra relazione sentimentale.

Se siete single l'amore sarà un pensiero fisso nella vostra mente, ma una pausa potrebbe farvi bene. Voto - 8,5

Cancro: a volte per voi è difficile cercare di raggiungere l'obiettivo per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo, e con Giove in opposizione dovrete rivalutare la situazione, magari facendovi aiutare da qualcuno che ha più esperienza di voi. Bene invece la sfera sentimentale, dove sarete sempre preparati e pronti a vivere forti emozioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single è difficile per tutti farsi avanti con chi si ama, ma voi in questa giornata avrete una marcia in più. Voto - 7

Leone: fieri di questo periodo, come il più innamorato degli innamorati.

Questo sarà il vostro umore nel corso della giornata di mercoledì secondo l'oroscopo, con un'ottima Luna e una magnifica Venere in posizione favorevole. Dal punto di vista sentimentale dunque, sogni e desideri sono molto forti al momento, e quale periodo migliore dunque per soddisfare la persona che amate? Se siete single meglio non accelerare i tempi. Piuttosto continuate a frequentare la persona che vi piace, senza spingere sull'acceleratore. Nel lavoro è arrivato il momento di riprendere in mano la situazione e provare a cambiare quel che non funziona. Voto - 7,5

Vergine: ricaricatevi bene di energie per vivere le prossime giornate al meglio secondo l'oroscopo. State vivendo un bel periodo al momento, ma anche un po’ stancante, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale.

In amore valutate la situazione bene la situazione e trovate qualcosa di nuovo da fare per far progredire la vostra relazione di coppia. I cuori solitari sentiranno il loro cuore battere, quasi in trepidazione quando una persona si approccia a loro. Cercate solo di non essere precipitosi. Voto - 7,5

Bilancia: oroscopo di mercoledì 23 settembre che prevede il pianeta Mercurio in posizione favorevole, perfetto per instaurare progetti di gruppo che possano rivelarsi molto allettanti. Bene anche la sfera sentimentale, grazie alla Luna e a Venere in sestile rispettivamente dal segno del Sagittario e del Leone. Un ottimo cielo dunque per riuscire a stupire la vostra anima gemella, e godervi momenti unici, che vi sembrava di non vivere da tempo.

Se siete single sarete molto chiari e concisi con le persone, e se necessario molto pazienti. Voto - 8+

Scorpione: nonostante il periodo non sia dei migliori al momento, secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì sarete comunque vigili, svegli e particolarmente attenti ai dettagli, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo, grazie anche alla posizione favorevole di Giove. Impegnatevi dunque per continuare ad ottenere buoni risultati. In amore invece la situazione non è ancora così facile da gestire, ma dopo la notte si sa, viene il giorno. Se siete single meglio non essere troppo ambiziosi, non al momento. Voto - 6,5

Sagittario: la Luna nel vostro cielo e Venere positiva saranno un vero e proprio toccasana per voi nativi del segno, soprattutto dal punto di vista sentimentale, regalando alla vostra anima gemella passione e romanticismo in tanti modi differenti.

Se siete single la vostra vita sentimentale va bene, ma cercate di non accumulare troppi appuntamenti, per di più allo stesso orario. Nel lavoro gli sbalzi d'umore vi mettono a disagio, dunque meglio non pensare ad altro se non che alle vostre mansioni. Voto - 8-

Capricorno: sarà un ottimo periodo per voi cuori solitari per stare un po’ in compagnia con chi più ritenete opportuno, soprattutto se la persona in questione è una che vi fa impazzire la testa. Se avete una relazione fissa sarete ospitali, amichevoli e molto sensuali nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo non vi mancherà la creatività, soprattutto quando il budget che avete è molto buono, grazie anche a Giove e Saturno in congiunzione.

Voto - 8

Acquario: Mercurio in trigono dal segno della Bilancia, ma Venere in opposizione dal segno del Leone. Questa sarà la vostra configurazione astrale secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. In amore però la Luna in sestile si farà sentire, andando ad alleggerire un pochino l'atmosfera in famiglia. Se siete single non è ancora il momento di fare grandi promesse. Per quanto riguarda il lavoro limando bene i dettagli, otterrete buoni risultati. Voto - 6,5

Pesci: la coerenza sarà molto importante per voi, soprattutto nella vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo di mercoledì, e nonostante la Luna vi rema contro, cercherete di preservare il vostro rapporto, continuando ad amare in maniera completamente disinteressata la vostra anima gemella.

Se siete single ci saranno dei movimenti interessanti che potrebbero sfociare in qualcosa di più. Nel lavoro sarete particolarmente bravi soprattutto con la comunicazione, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5