L'Oroscopo di lunedì 7 settembre analizza in particolare l'entrata della Luna in Toro. L'astro d'argento, in questo segno zodiacale dominato dall'elemento Terra, acquista praticità e passionalità. Così l'acqua prolifica della Luna feconda la terra, garantisce un miglioramento in campo lavorativo e promette un amore più concreto e solido. Nel frattempo Venere entra in Leone regalando un'affettività orgogliosa, anche se trasmette a tutti i simboli zodiacali di Fuoco tanta voglia di stare al centro dell'attenzione nelle previsioni astrali.

Oroscopo da Ariete a Vergine: Luna in Toro nell'oroscopo di lunedì

Ariete: in amore, via libera a un dialogo costruttivo e spesso chiarificatore. In coppia, esigete pure delle risposte precise dal partner. Voi single invece non chiudetevi in un silenzio che non giova all'approfondimento dei nuovi incontri. Marte e Venere stringono un'alleanza strepitosa per l'amore. Così passionalità e appagamento emotivo sono garantiti. Sul lavoro, è richiesta più energia per raggiungere il successo a cui ambite.

Toro: la Luna nel segno fa vivere l'amore di coppia in modo molto passionale, ma anche alquanto possessivo. L'astro d'argento parla di concretezza, di voglia di costruire e voi single ricercate nuove storie entusiasmanti.

Si affacciano all'orizzonte belle opportunità di incontrare l'amore e anche in ambito lavorativo, sono previsti guadagni.

Gemelli: puntate tutto su una ragionevolezza che non vi abbandona mai e fa intraprendere la strada giusta, sia in amore che in ambito professionale. Marte rende i sentimenti più impetuosi, ma attenzione a non essere indecisi sul da farsi.

C'è un corteggiatore che vi ammira di nascosto. Che ne dite di identificarlo? In campo professionale, alcune questioni vanno risolte con maggiore concretezza.

Cancro: ricevete l'influenza del satellite notturno che tutto trasforma, avviando evoluzioni repentine e più eccitanti. Così riuscite a contrastare un'influenza malinconica prodotta da Saturno e Plutone in opposizione, che incupiscono la sfera affettiva.

L'astro d'argento in Toro garantisce maggiore energia, tutta da investire nelle sfere vitali per attuare i progetti tenuti in cantiere da lungo tempo.

Leone: Venere nel segno diventa vostra complice e vi sentite desiderosi di dare e ricevere amore. I riflettori sono puntati su di voi e diventate i protagonisti indiscussi del palcoscenico amoroso. Attenzione solo alla Luna e Urano in quadratura che possono farvi sentire stretti in una morsa, così voi single ricercate nuovi stimoli anche azzardando scelte sbagliate. Non siate precipitosi quindi e ricordate che Mercurio mitiga il tutto dalla Bilancia elargendo una diplomazia preziosa anche per il lavoro.

Vergine: Luna dal Toro fa cercare nuove sicurezze in amore.

Così cercate di attuare i vostri scopi con una marcia in più, anche perché favoriti da Sole che splende nel segno e avvia evoluzioni dinamiche ed entusiastiche. Si prevedono risposte emotive concrete per voi in coppia, mentre i single ricevono colpi di fulmine imprevedibili. In ambito lavorativo, i guadagni si incrementano.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna dal Toro sfida a vivere l'amore con maggiore entusiasmo e concretezza. Così potete introdurre novità rivitalizzanti in coppia e voi single cercare di cogliere al volo alcune opportunità che stanno per giungere. Bando ai blocchi emotivi impartiti dagli astri in Capricorno, che rendono anche la sfera lavorativa alquanto tesa.

Progredite con la diplomazia che vi è consona.

Scorpione: desiderate stare molto al centro dell'attenzione e il bisogno di essere amati è forte con Venere in dissonanza dal Leone. Sole dalla Vergine garantisce tanto senso pratico e voglia di agire in amore, per affermare i progetti con perseveranza e precisione. E' prevista l'attuazione di cambiamenti positivi, lenti ma inesorabili, che lambiscono tutte le sfere vitali. Accoglieteli senza nervosismo.

Sagittario: Venere dal Leone rafforza l'amore per voi amici del Sagittario. Amate corteggiare ed essere conteggiati voi single, regalando grandi attenzioni alle persone che volete conquistare. Ma esigete tante effusioni in cambio, anche voi in coppia.

Marte dall'Ariete regala una carica seduttiva impetuosa e volitiva. Usatela al meglio, anche in ambito professionale.

Capricorno: finalmente Venere rompe l'opposizione dal Cancro. La nuova posizione dell'astro dell'amore in Leone quasi sfida a concretizzare i sogni in modo più determinante, puntando su un fascino che risulta molto profondo e accattivante. Arginate le rigidità impartite da Saturno e Plutone che bloccano un po' le emozioni. Questa Venere parla di un'affettività passionale, che dà amore ma lo pretende anche.

Acquario: delle tensioni nascoste salgono a galla, con Venere in opposizione che rende i sentimenti in coppia alquanto instabili. Capita che anche voi single non vogliate impegnarvi in amore e cerchiate più un'avventura che i legami solidi.

Urano risulta in dissonanza e siete alquanto ribelli anche sul lavoro. Attenzione a non rivoluzionare la solita routine in modo eccessivo, magari compiendo scelte azzardate.

Pesci: un po' di confusione viene impartita da Nettuno in opposizione a Sole capaci di produrre incertezza. Cercate di fare chiarezza in amore e ricordate che la Luna risulta benefica in Toro, garantendo belle novità ai single e un modo di amare più obiettivo e concreto. Attenzione ad alcuni inganni sul lavoro. Non è il momento giusto per stipulare nuove contrattazioni.