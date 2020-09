L'oroscopo della giornata di sabato 26 settembre prevede il delinearsi di nuovi progetti sul posto di lavoro per i nativi sotto il segno della Vergine grazie all'aiuto di Giove in trigono dal segno del Capricorno, mentre Ariete sarà in grado di trainare la propria relazione di coppia con estremo entusiasmo. Gemelli sarà più chiaro e obiettivo su alcune questioni di coppia grazie alla Luna in trigono dal segno dell'Acquario, mentre Sagittario sfrutterà al meglio le proprie capacità organizzative sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 26 settembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 26 settembre segno per segno

Ariete: relazione sentimentale molto soddisfacente per voi nativi del segno, con la Luna che si troverà in sestile dal segno dell'Acquario e una magnifica Venere in trigono dal segno del Leone da un po’ di tempo. Unico neo sarà il Sole in opposizione ma nulla di grave. In amore sarete voi a trainare la vostra relazione di coppia, con grande entusiasmo e tanto tanto amore. Se siete single, invogliate i vostri amici a fare qualcosa di nuovo. Per quanto riguarda il settore professionale, anche quando pensate che ci siano evidenti problemi economici o di svolgimento, cercate comunque di dare il meglio di voi. Voto - 7,5

Toro: giornata non particolarmente promettente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, considerato che la Luna e Venere saranno in quadratura dal segno dell'Acquario e del Leone.

In amore dunque, meglio procedere con cautela ed evitare inutili sceneggiate. Se siete single ci sarà una grande voglia di godersi il periodo con leggerezza. Nel lavoro potreste essere un po’ silenziosi, ma non per questo non arriveranno buoni risultati. Voto - 7-

Gemelli: con questa Luna in trigono dal segno dell'Acquario, trovare la giusta intesa di coppia in questo periodo sarà più semplice per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

In amore dunque avrete una marcia in più, e sarete chiari e precisi in determinate questioni di coppia. Se siete single avrete buone possibilità di trovare qualcuno con cui stare, anche se dovreste uscire più spesso se volete più risultati. Nel lavoro avrete ancora molte carte da giocare, dunque giocatele al meglio.

Voto - 8+

Cancro: oroscopo di sabato 26 settembre poco soddisfacente per voi nativi del segno, nonostante la Luna smetta di essere sfavorevole. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, cercate di essere meno frenetici nei confronti del partner, poiché a volte potrebbe non gradire questo vostro atteggiamento. Se siete single le vostre capacità comunicative non sono così entusiasmanti quando non siete dell'umore giusto. Meglio attendere momenti migliori. Nel lavoro avrete certamente delle buone idee per la testa, ma non per questo tutti i vostri colleghi dovrebbero essere d'accordo con voi. Voto - 6

Leone: per voi single in questa giornata potrebbero venire alla luce informazioni piuttosto importanti per potervi avvicinare ulteriormente alla persona che amate.

Ciò nonostante con la Luna in opposizione potreste prendere le scelte sbagliate, quindi meglio aspettate che questo periodo passi. Se avete una relazione fissa, Venere in congiunzione ammortizzerà questa Luna sfavorevole, ma non aspettatevi granché al momento. Per quanto riguarda il lavoro invece, fatevi coraggio e con audacia potreste riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7

Vergine: oroscopo di sabato molto piacevole per voi nativi del segno soprattutto per i cuori solitari, che si prenderanno una giornata di divertimento spensierato. Se avete una relazione fissa sarete più sensibili e intuitivi nei confronti del partner e godrete di momenti veramente piacevoli, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito lavorativo vedrete il delinearsi di nuovi progetti lavorativi all'orizzonte e vi sentirete pronti ed entusiasti nel vivere nuove esperienze, grazie soprattutto a Giove in posizione favorevole. Voto - 8,5

Bilancia: la Luna in trigono dal segno dell'Acquario vi concede un fine settimana molto bello per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. In amore infatti la passione in voi aumenta e, dopo una giornata di lavoro intensa, l'unica cosa che avrete in mente sarà abbracciare il partner e vivere una magnifica serata insieme. Se siete single, il linguaggio del corpo è importante; di conseguenza, lasciate pure intuire che siete ben disposti. Nel lavoro continua la leggerezza di Mercurio in congiunzione, che vi permetterà di svolgere le vostre mansioni con pazienza e precisione.

Voto - 8,5

Scorpione: periodo ancora poco soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, anche se la Luna in sestile dal segno dell'Acquario vi darà un po’ di respiro. Dal punto di vista sentimentale dunque, anche se ci saranno alcuni malintesi, in fondo sapete che volete bene alla persona che amate di più, dunque fare un passo indietro a volte potrebbe essere la scelta migliore. Se siete single meglio non essere troppo arroganti con gli altri. Nel lavoro evitate di scaricare il vostro cattivo umore nei confronti dei colleghi altrimenti poi certe discussioni ve le siete solo cercate. Voto - 6+

Sagittario: settore professionale in risalto secondo l'oroscopo della giornata di sabato.

Avrete dalla vostra parte notevoli capacità organizzative e riuscirete a svolgere i vostri incarichi in tempo. Se avete una relazione stabile ci saranno tanti bei momenti da vivere insieme alla vostra anima gemella, dunque godetevi ogni singolo attimo insieme alla persona che amate. Se siete single capita a tutti che una persona stravolga la vostra routine in pochissimo tempo, dunque valutate per bene come si evolveranno le cose. Voto - 7,5

Capricorno: periodo ottimale per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo. Giove e Saturno in congiunzione al vostro segno vi ricorderanno che avrete tutte le carte in regola per svolgere mansioni di ottima fattura, dunque continuate ad impegnarvi senza mai perdere la speranza.

In ambito sentimentale se avete bisogno di fare chiarezza nella vostra relazione di coppia fate pure. Avere un rapporto sincero e leale in fin dei conti piacerebbe a tutti. Se siete single ricordatevi che nulla avviene per caso. Voto - 8

Acquario: oroscopo di sabato che darà inizio ad un weekend leggermente migliore rispetto alle giornate precedenti, grazie alla Luna che vi terrà compagnia fino a domenica. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la situazione sarà leggermente migliore e potreste cogliere l'occasione per migliorare l'intesa di coppia. Se siete single vi sentirete dolci e gentili con gli altri, soprattutto con nuove conoscenze. Nel lavoro a volte non si può procedere con calma, dunque cercate di svolgere le vostre mansioni in tempo.

Voto - 7

Pesci: giornata discreta per voi nativi del segno, almeno dal punto di vista sentimentale, grazie ad una buona configurazione astrale. In amore dunque sarete sensibili alle emozioni, adorando la vostra anima gemella in tutto ciò che farà durante la giornata. Se siete single vi verrà più facile parlare delle vostre esigenze con chi più ritenete adatto. Nel lavoro Mercurio in opposizione non sarà di grande aiuto per voi nativi del segno. Meglio dunque non essere troppo indiscreti nei confronti dei colleghi. Voto - 7+