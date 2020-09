Quello appena iniziato sarà un weekend interessante per lo Scorpione, che durante la giornata di domenica, accoglierà Mercurio nel suo cielo. Il pianeta porterà i suoi influssi anche al Cancro, che avrà modo di recuperare dopo alcune giornate leggermente sottotono. Momento molto produttivo per la Bilancia, astuta e creativa. Acquario polemico. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del fine settimana, sabato 26 e domenica 27 settembre 2020, per i dodici segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend, 26 e 27 settembre 2020, per tutti i segni

Ariete: sono 48 ore di grande recupero per il segno, che ritrova leggerezza e positività. I rapporti interpersonali e l'amore possono trarre grande vantaggio da questa ritrovata vitalità e anche gli incontri sono favoriti. Gli influssi di Mercurio stratega a partire da domenica 27 settembre lasciano presagire l'inizio di un periodo produttivo ed interessante per il lavoro.

Toro: mentre la giornata di sabato si rivela interessante per il lavoro e gli affari professionali, domenica Mercurio in posizione dissonante potrebbe rendere il segno nervoso e agitato, compromettendo la serenità dei rapporti con gli altri, meglio concedersi un po' di riposo.

Gemelli: è un weekend di grande recupero. Si inizia con l'amore, dove è possibile trovare dei chiarimenti e ristabilire l'armonia, per poi passare al lavoro grazie agli influssi vantaggiosi di Mercurio. Anche dal punto di vista salutare va meglio, tuttavia glia stri consigliano di non forzare troppo il fisico.

Cancro: il fine settimana inizia con delle tensioni, in particolar modo per quanto riguarda i rapporti con gli altri, al contrario in ambito lavorativo si possono avere le giuste intuizioni. A partire dalla giornata di domenica si può fare affidamento sulla protezione di Mercurio, che porta dei vantaggi in tutti i campi, anche per quanto riguarda la salute.

Leone: quelle di sabato 26 e domenica 27 settembre 2020 si presagiscono due giornate complicate per il segno. E' un momento di alti e bassi, ricco di imprevisti e malumori, tanto nel lavoro che in amore e di certo Mercurio ostile non lascia presagire nulla di buono. Meglio essere cauti ed evitare le polemiche.

Vergine: la prima giornata del weekend si rivela interessante per la sfera lavorativa, nelle giornate precedenti i nativi del segno si sono dati molto da fare e ora è il momento di raccogliere i frutti del duro lavoro svolto. Domenica al contrario ci si può dedicare al partner e alla famiglia e anche gli incontri sono favoriti.

Bilancia: è un weekend di soluzioni per il segno, è un momento di grande creatività ed ingegno.

Le stelle sono favorevoli e proteggono i progetti che nascono in queste ore. Domenica anche Mercurio offre il suo sostegno, è un buon periodo per recuperare, soprattutto dal punto di vista finanziario.

Scorpione: il weekend inizia con degli impegni da portare avanti, ma non mancheranno certo i momenti di riposo e serenità. Con l'ingresso di Mercurio nel segno si presagisce una fine del mese interessante sotto tutti i punti di vista, l'importante è non lasciarsi consigliare dalla fretta e agire con lucidità e metodo.

Sagittario: il fine settimana ha il sapore di rose e serenità. L'amore è il grande protagonista di queste ore, c'è passione all'interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti.

Energia e voglia di fare non mancano, è un ottimo momento dal punto di vista fisico, ideale per praticare dello sport o dedicarsi alle proprie passioni e hobby.

Capricorno: quella di sabato 26 settembre è una giornata vantaggiosa dal punto di vista economico, qualcuno potrebbe incrementare i propri guadagni. Questo presagio si riferisce soprattutto ai lavoratori in proprio o a chi gestisce un'attività. Mercurio in Scorpione non porta molti vantaggi, ma non è neanche un ostacolo. Amore ok.

Acquario: mentre quella di sabato si presagisce come una giornata vantaggiosa per gli affari e le trattative professionali, quella di domenica potrebbe essere una giornata abbastanza sottotono per il segno a causa di Mercurio in posizione ostile.

Meglio evitare i contrasti in amore e gli affanni fisici.

Pesci: il consiglio delle stelle per questo fine settimana è quello di muoversi con cautela, soprattutto durante la giornata di sabato, sarà bene evitare i contrasti e le polemiche, ma anche l'utilizzo di oggetti pericolosi. Domenica Mercurio porta un po' di serenità, tuttavia meglio muoversi con attenzione.