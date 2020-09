Venerdì 4 settembre 2020 troveremo sul piano astrale la Luna con Marte transitare nel segno dell'Ariete, nel frattempo Giove, Plutone e Saturno sosteranno in Capricorno. Urano proseguirà il domicilio in Toro, così come Mercurio insieme al Sole continueranno la sosta in Vergine. Per ultimo, Nettuno rimarrà stabile in Pesci come il Nodo Lunare che permarrà in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Pesci, meno roseo per Toro e Ariete.

Sul podio

1° posto Vergine: comunicativi. Il secondo segno di Terra questo venerdì avrà buone chance di mettere in campo delle invidiabili doti comunicative, che saranno un toccasana per far aumentare la clientela dei lavoratori autonomi nativi.

2° posto Pesci: amore top. La quadratura che Marte ingaggerà con Venere nel loro Elemento influirà, con ogni probabilità, ben poco sulle faccende di cuore dei nati Pesci che, invece, godranno del felice sestile tra Nettuno e il duetto Giove-Plutone. Lavoro in secondo piano.

3° posto Capricorno: puntini sulle "i". Venerdì in cui la puntigliosità nativa potrebbe emergere in maniera prorompente, specialmente nelle questioni amorose, dove Venere opposta li spingerà a rimarcare ogni manchevolezza del partner. La terza posizione in classifica, però, è data dal fatto che tali puntini sulle "i" risulteranno probabilmente utili (Mercurio di Terra) per affrontare alcuni pruriginosi argomenti, spesso procrastinati, assieme all'amato bene.

I mezzani

4° posto Scorpione: serenità amorosa. Nel focolare domestico di casa Scorpione si potrebbe tornare a respirare un ritrovato clima di serenità, dove anche le piccole problematiche legate al quotidiano lasceranno spazio ad un pizzico di rigenerante spensieratezza.

5° posto Cancro: pensierosi.

Il parterre planetario, dove tiene ancora banco lo scontro Terra-Acqua, spingerà presumibilmente i nativi a rimuginare sui loro pensieri del momento, sopratutto nella sfera amorosa in cui sarà necessario operare una scelta.

6° posto Leone: in fermento. Queste 24 ore per i nati Leone parranno come un cielo che, terminata la tempesta, sta per sgombrare le nuvole grigie a favore dei nuovi raggi solari.

Ed è questo fermento che, c'è da scommetterci, avvertiranno i nativi nel giorno che precede il weekend, malgrado non sarà questo il momento di pigiare il piede sull'acceleratore.

7° posto Sagittario: stanchi ma soddisfatti. Le enormi fatiche sostenute dai nati Sagittario durante i mesi estivi sono state affrontate col solito piglio deciso, ma questo venerdì, però, gli sforzi dovranno continuare ad essere messi in campo con soddisfazione, malgrado le energie latitino.

8° posto Acquario: a testa bassa. Trovare un compromesso con un parigrado o ottenere un permesso lavorativo potrebbero risultare di difficile ottenimento per i nati Acquario in questa giornata, dove dovrebbero lavorare a testa china senza cedere ad alcuna provocazione.

9° posto Bilancia: revisioni finanziarie. Col terzetto Marte-Mercurio-Nettuno mal disposto nei loro confronti, i nati della Bilancia potrebbero dover, gioco forza, porre maggiore attenzione al loro bottino finanziario, eliminando ogni spesa extra. Amore in stand-by.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: lavoro flop. Marte e la Luna nella loro orbita saranno questo venerdì in lotta aperta con Venere, Saturno e Mercurio, ponendo probabilmente l'accento sui rapporti coi superiori. I comportamenti, i quali potrebbero risultare sopra le righe, saranno mal digeriti dai capi che non nasconderanno il loro malcontento. Sarà bene però che il primo segno zodiacale non risponda a tono, in modo da non inasprire ulteriormente il rapporto professionale.

11° posto Toro: pigri. Il weekend è alle porte ma i nati Toro, con ogni probabilità, non avranno granché voglia di attendere 24 ore, perciò molti tra loro sceglieranno di concedersi un po' di sano e rigenerante relax, anche se il partner non sarà molto d'accordo.

12° posto Gemelli: umore flop. Il tono umorale nativo di questa giornata non sarà presumibilmente dei migliori, e gli amici non faticheranno ad accorgersene cercando, come conseguenza, di coinvolgerli nelle loro spensierate uscite mondane.