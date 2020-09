L'oroscopo della giornata di giovedì 24 settembre prevede la Luna entrare nel segno di terra del Capricorno, che avrà obiettivi più ambiziosi non solo in ambito lavorativo, ma anche in amore, mentre il Sole si sposterà nel segno zodiacale della Bilancia, andando ad esaltare la sfera sentimentale, già piuttosto soddisfacente al momento. Qualche miglioramento in amore ci sarà anche per i nativi Acquario, nonostante Venere sia ancora in quadratura, mentre Vergine si dimostrerà un valido leader per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 24 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 24 settembre 2020 segno per segno

Ariete: la Luna entra in quadratura dal segno del Capricorno , andando a disturbare, seppur lievemente, questa sensazione di dolce quiete per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo di giovedì.

Meglio che non abbiate dimenticato qualcosa di importante che dovevate fare con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single sentitevi liberi di sentirvi voi stessi, e se trovate qualcuno che vi apprezzi così come siete, meglio ancora. Nel lavoro Marte vi dona le energie necessarie, ma l'opposizione di Giove potrebbe distrarvi dai vostri obiettivi giornalieri. Voto - 7+

Toro: una Luna grandiosa si troverà in trigono dal segno del Capricorno secondo l'oroscopo di giovedì, che vi renderà particolarmente affettuosi e con la voglia di essere circondati da armonia e bellezza, soprattutto in famiglia da parte delle persone che amate. Per i cuori solitari potrebbe essere utile parlare con chi ha più esperienza.

In ambito professionale non aspettatevi grandi novità, ma con una buona dose di pazienza e di impegno, vedrete che i risultati arriveranno. D'altronde, la pazienza è la virtù dei forti! Voto - 8-

Gemelli: oroscopo di giovedì 24 settembre che prevede il Sole e Mercurio in trigono dal segno della Bilancia, perfetti per portare un po’ di armonia in più nella vostra vita quotidiana.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single state giocando bene le vostre carte in questo momento, ma attenti a non giocare le vostre carte migliori fin da subito. Per quanto riguarda il settore professionale lasciate perdere piccole opportunità. A voi interessano soltanto i grandi obiettivi.

Voto - 8

Cancro: la giornata di giovedì si rivelerà abbastanza sottotono per voi nativi del segno, considerato che avrete un bel po’ di pianeti in posizione sfavorevole, come il Sole, Giove e Saturno, oltre alla Luna in opposizione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque avrete la sensazione che tutto vada per il verso sbagliato, quindi meglio non essere troppo ambiziosi. Se siete single ci sono buone possibilità che alcune occasioni vadano ancora in porto, dunque non sciupatele, non adesso. In ambito lavorativo agite con intelligenza e svolgete con convinzione i vostri incarichi. Voto - 6+

Leone: anche se su alcune mansioni non potrete fare di testa vostra, non vorrà dire che i risultati non arriveranno.

datevi comunque da fare e vedrete che sarete comunque soddisfatti non solo di voi, ma anche dei vostri colleghi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà una giornata stimolante per voi single, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se invece siete già coinvolti in una relazione sentimentale, mostratevi dolci e passionali come al solito, mettendo sempre il partner al centro dei vostri pensieri. Voto - 8,5

Vergine: ambito lavorativo abbastanza soddisfacente in questa giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie ad astri favorevoli come la Luna e Giove, entrambi in trigono dal segno del Capricorno. Riceverete tanta approvazione da parte dei vostri colleghi, e sarete in grado di dimostrarvi un valido leader.

Per quanto riguarda i sentimenti le cose vanno molto bene tra voi e la vostra anima gemella, dunque non ci sarà nessun motivo per litigare vero? Se siete single con la vostra incredibile immaginazione aspettatevi qualche piccola sorpresa. Voto - 8

Bilancia: configurazione astrale che cambia a partire da questa giornata secondo l'oroscopo. Il Sole infatti entrerà in congiunzione al vostro cielo, e con Venere favorevole, e Mercurio già in congiunzione, godrete di un periodo decisamente interessante. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete tante occasioni per mostrare tutto il vostro affetto nei confronti del partner, dunque procedete pure con calma, mantenendo una buona dose di fascino.

Se siete single con il vostro buonumore presto troverete qualcuno con cui legare. In ambito lavorativo attenti a non spendere grandi cifre, anche se state ottenendo ottimi risultati. Voto - 8+

Scorpione: oroscopo della giornata di giovedì ancora sottotono per voi nativi del segno, anche se la Luna in Capricorno vi darà una mano. Dal punto di vista sentimentale voi single se non chiedete, non saprete mai, dunque non esitate a stabilire un dialogo costruttivo con chi possa darvi una mano. Se avete una relazione fissa è vero, al momento la situazione non è delle migliori, ciò nonostante provate comunque a cercare di stabilire un dialogo con il partner, soprattutto grazie a questa Luna in posizione favorevole.

Nel lavoro sarete un po’ di cattivo umore, e potreste svolgere con un po’ di malavoglia le vostre mansioni. Voto - 6+

Sagittario: il Sole sarà dalla vostra parte secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, e con l'aiuto di Venere in trigono dal segno del Leone, far felice la vostra anima gemella sarà un gioco da ragazzi. Per quanto riguarda i cuori solitari la cautela non farà per voi, e preferirete farvi avanti e mostrare tutto il vostro amore fin da subito. In ambito lavorativo potreste scoprire nuovi interessi che potrebbero presto diventare uno standard nei prossimi giorni. Voto - 8+

Capricorno: al vostro cielo si aggiungerà anche la Luna per le prossime due giornate secondo l'oroscopo. Con questa configurazione astrale dunque potrete ambire a qualcosa di più soprattutto dal punto di vista sentimentale, mettendo in piedi progetti di coppia elettrizzanti.

Se siete single è arrivato il momento passare ai fatti e fare dei passi in avanti, soprattutto per voi nati nella terza decade. Nel lavoro non fatevi scrupoli se dovete apportare cambiamenti o modifiche alla vostra attività. Voto - 7,5

Acquario: oroscopo di giovedì in leggero rialzo rispetto alle giornate precedenti. Anche se Venere si troverà ancora in opposizione dal segno del Leone, adesso potrete contare su un buon alleato come il Sole in trigono dal segno della Bilancia. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete ancora molto da lavorare per far felice il partner, ma è comunque un buon inizio. Se siete single questo potrebbe essere un buon momento per allontanare ogni dubbio confidandovi con un vostro amico.

Nel lavoro non tutti i mali vengono per nuocere e alcune idee potrebbero rivelarsi geniali. Voto - 7

Pesci: in ambito sentimentale godrete di una relazione di coppia abbastanza soddisfacente, soprattutto grazie alla Luna in sestile dal segno del Capricorno, che andrà ad esaltare la passione tra di voi, soprattutto per coloro che sono nati nella prima decade. Se siete single potrete concedervi qualche dolce coccola in questo periodo. In ambito lavorativo se avete delle difficoltà a terminare ciò che iniziate, non esitate a chiedere aiuto ad un collega. Voto - 7,5