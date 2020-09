L'oroscopo del weekend che va dal 26 al 27 settembre prevede la ricerca di emozioni forti per i nativi sotto il segno del Toro, il tutto mentre Leone otterrà grandi soddisfazioni dalla propria relazione di coppia. Una Luna favorevole per i nativi Acquario sarà invece ottima per chi cerca di ristabilire un buon legame con il partner: ad accompagnare Acquario i nati Gemelli che avranno un umore molto buono per tutto il periodo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 26 al 27 settembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 26-27 settembre 2020 segno per segno

Ariete: fine settimana più che discreto dal punto di vista sentimentale, grazie soprattutto a notevoli intuizioni che vi permetteranno di rendere felice la vostra anima gemella, se non talvolta a sorprenderla, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Voto - 8

Toro: soprattutto se siete single in questo weekend sarete alla costante ricerca di emozioni forti da provare che possano in qualche modo segnare questo periodo. Se avete una relazione fissa non abbiate paura di dire ciò che provate. In fin dei conti, stiamo parlando della persona più importante per voi. Voto - 8-

Gemelli: il vostro umore sarà spesso positivo in questo periodo, e sarà l'ideale per cercare di far felice il partner e i vostri familiari, oppure per avere tanta buona volontà dal punto di vista lavorativo. Voto - 8+

Cancro: oroscopo del fine settimana discreto per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia al momento non sarà così viva, ma si trova almeno fuori da potenziali litigi.

Settore professionale invece da rivedere in quanto alcune vostre idee non sembrano prendere il volo al momento. Voto - 7-

Leone: le parole assumeranno un tono più emotivo del solito in questo periodo e vi permetteranno di vivere momenti intensi con la persona che amate oppure di stabilire nuove amicizie qualora siate single.

Voto - 8+

Vergine: meglio non contraddirvi troppo in questo weekend secondo l'oroscopo, soprattutto perché non avrete la Luna in posizione favorevole. Ammettete dunque le vostre responsabilità quando ce ne sarà bisogno. Voto - 7-

Bilancia: bel weekend tutto da vivere dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in posizione favorevole, che vi permetterà di intensificare il vostro rapporto con il partner.

Voto - 8

Scorpione: periodo ancora non semplice per voi nativi del segno dal punto di vista sentimentale, considerata anche la vostra configurazione astrale. Dovreste cercare di avere un po di tatto in più nei confronti del partner se volete un rapporto sincero. Voto - 6

Sagittario: oroscopo del fine settimana che vede la Luna e Venere in posizione favorevole, perfetti per cercare di stabilire un ottimo legame con il partner, nonché di promuovere nuove iniziative, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9

Capricorno: meglio non avere pregiudizi nei confronti dei colleghi al lavoro, considerato che Mercurio sfavorevole vi metterà in difficoltà. Fortunatamente Giove in congiunzione favorisce i risultati, soprattutto nelle mansioni individuali.

Voto - 7+

Acquario: con la Luna in congiunzione potrete sperare di recuperare punti con la vostra relazione sentimentale. Cercate dunque di assumere un atteggiamento adatto per ristabilire un buon legame. Voto - 7

Pesci: cercate di lasciarvi andare di più con le parole e con i sentimenti in questo fine settimana, poiché potreste anche ricavare delle belle soddisfazioni, soprattutto voi single. Se invece avete una relazione fissa una serata completamente diversa dal solito potrebbe essere un modo per rinnovare la vostra relazione di coppia. Voto - 8-