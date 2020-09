L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale dal 28 settembre al 4 ottobre analizzerà le relazioni a due di ciascun segno zodiacale, tenendo conto dei transiti planetari fortunati. Sole splenderà sempre nel segno e garantirà vitalità, entusiasmo, rendendo l'amore più armonioso ed equilibrato. Mercurio in Scorpione farà mettere in atto strategie risolutive per l'amore a tutti i segni zodiacali d'Acqua. Venere invece sarà ospitata dalla Vergine e renderà gli affetti di tutti i simboli zodiacali di Terra più concreti e solidi. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

L'amore nell'oroscopo settimanale delle relazioni a due

Ariete: Mercurio abbandonerà l'opposizione e potrete aprirvi di più a un dialogo costruttivo per l'amore. Venere sarà in splendida posizione fino a sabato garantendo ricchezza emotiva, fascino e charme. Poi dalla Vergine consiglierà di vivere gli affetti con maggiore controllo e minore impulsività. Venerdì Luna entrerà nel segno e in sinergia con Marte, regalerà tanta passione da investire in coppia per beneficiare di splendidi momenti a due.

Toro: sarete troppo sarcastici con Mercurio in opposizione che sprigionerà un modo di amare troppo provocatorio. Urano nel segno risentirà di questa influenza dissonante e potrebbe sprigionare un'eccitabilità dirompente, capace di farvi rivoluzionare la relazione in maniera repentina.

Dovrete aprirvi di più al dialogo per superare questo stato d'animo instabile. Sabato Venere finalmente sarà dalla vostra parte e regalerà un modo di amare più equilibrato e concreto.

Gemelli: non dovrete essere arrendevoli nei confronti delle difficoltà in questa settimana. Potrebbero sorgere degli attriti a metà settimana, ma assumere un atteggiamento arrogante di certo non gioverà all'amore.

Piuttosto dovrete beneficiare di Venere favorevole fino a sabato, che garantirà maggiore benessere e sensazioni appaganti. Poi la quadratura astrale dalla Vergine quasi sfiderà a superare alcune rigidità, assumendo un atteggiamento più elastico.

Cancro: momenti splendidi si alterneranno ad attimi più bui e occorrerà che facciate splendere il Sole in voi, per superare gli ostacoli e ottenere successo.

Si prevederanno belle sorprese da lunedì in poi e Mercurio vi renderà anche più socievoli con la persona amata. Dovrete cercare di consolidare gli affetti in modo più armonioso e attenzione a non essere arroganti nella giornata di venerdì.

Leone: attenzione ai falsi consigli, capaci di mettere zizzania in coppia. Possono sorgere dei problemi che bloccheranno un po' una rigenerazione fortunata della relazione a due. Potrete magari revisionare il tutto con maggiore obiettività e accantonando per un po' l'orgoglio. Venerdì passionalità e charme saranno garantiti da Marte e Luna in splendida forma dall'Ariete.

Vergine: buona la posizione di Mercurio in Scorpione che avvierà un dialogo costruttivo, più diplomatico e in alcuni casi chiarificatore per la relazione a due.

Luna in opposizione a metà settimana sprigionerà confusione e vi catapulterà in un mondo surreale. Occorrerà maggiore realismo e tanta obiettività per fare luce sulla relazione a due. Venere entrerà nel segno sabato e il vostro obiettivo sarà quello di trasformare la relazione a due in un rapporto concreto e duraturo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ci sarà più equilibrio in amore con Sole che regalerà nuovi entusiasmi. Un'intelligenza brillante farà armonizzare la relazione, sarete diplomatici e molto aperti a una comunicazione positiva per l'amore. Il successo sarà garantito anche da Luna in Acquario lunedì, benefica per rivitalizzare la relazione a due con tanta energia positiva.

Attenzione solo a qualche tensione nella giornata di sabato.

Scorpione: Mercurio entrerà nel segno lunedì e sarete più ingegnosi nel trovare alcune soluzioni capaci di rivoluzionare la sfera affettiva in maniera imprevedibile. Le sensazioni saranno profonde, ma attenzione a non essere troppo polemici e ipercritici. Luna sarà a vostro favore a metà settimana e sarete molto propensi a dichiarare verbalmente le emozioni che proverete. Via libera a sensazioni più romantiche e sognanti. Domenica invece dovrete cercare di contenere il nervosismo.

Sagittario: a metà settimana potranno verificarsi delle difficoltà, tensioni in coppia che renderanno tesa la sfera affettiva. Alcune energie planetarie procureranno contrattempi e ostacoli difficili da superare.

Ma Sole in posizione benefica dalla Bilancia, rafforzerà la vostra unione sentimentale e introdurrà tanta forza di volontà atta a superare tutto con coraggio e perseveranza. Venerdì sarà una giornata fortunata per l'amore.

Capricorno: finalmente Mercurio ha rotto la quadratura e potrete aprirvi al dialogo e vivere la relazione a due con maggiore allegria. Attenzione ad alcuni contrattempi e imprevisti nella giornata di venerdì, dove sarete alquanto aggressivi. Ottima la posizione di Venere dalla Vergine che farà avviare nuovi inizi più solidi e costruttivi per l'amore.

Acquario: lunedì Luna sarà nel segno e potrete costruire affetti più stabili e originali. Una persona di tipo femminile potrebbe darvi i consigli giusti per rivoluzionare la relazione a due e migliorarla di sana pianta.

Una rinascita sarà da avviare in maniera fortunata soprattutto venerdì.

Pesci: martedì, mercoledì e giovedì sarete ultrasensibili con Luna nel segno che incrocerà le sue energie con Nettuno. Tenderete ad assorbire le sensazioni del partner come una spugna emotiva. Dovrete quindi evitare litigi e negatività, vivendo la storia amorosa in modo più sereno e appagante. Mercurio garantirà novità positive per tutta la settimana, ma attenzione a sabato un po' teso per i sentimenti.