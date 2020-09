L'Oroscopo di domenica 13 settembre si presenta più che interessante. Grazie all'aspetto astrale, si prevede una giornata avvincente e rinfrancante per molti dei segni zodiacali. C'è chi avrà un appuntamento galante, chi accoglierà delle interessanti notizie e chi invece sarà in modalità riposo. Amore, salute e lavoro, scopriamo come sarà questa giornata, attraverso le previsioni delle stelle e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche 13 settembre: oroscopo degli ultimi quattro segni zodiacali

Acquario - 12° posto - In queste 24 ore sarà possibile chiudersi in riflessione e andare alla radice di ogni problema che vi attanaglia.

Forse ultimamente avete messo tutto in dubbio e magari non sapete più che pesci prendere. La Luna in Cancro dei giorni scorsi non ha fatto altro che illuminare le vostre incertezze, ma questo è positivo poiché vi consente di eliminare ogni difficoltà. Non continuate a trascinarvi dietro le vostre zavorre, ma cercate di liberarvene il prima possibile. Una soluzione efficiente esiste anche per coloro che stanno vivendo una situazione complicata in famiglia o nell'ambiente di lavoro.

Vergine - 11° in classifica - Si chiude anche questa durissima settimana in cui, purtroppo, ci sono state delle questioni spinose da affrontare. L'Oroscopo rivela che in queste 24 ore sarete lunatici e nervosi, qualcuno rischierà di farvi arrabbiare.

Per quanto possibile, cercate di non perdere la calma e contate fino a dieci prima di aprire bocca. Le parole sono un'arma e possono fare molto male. Dunque, lavorate sul vostro self-control e riposate il più possibile. Preparatevi a trascorrere un'importantissima settimana.

Scorpione - 10° posto - Domenica svogliata e a tratti apatica.

Avrete voglia di poltrire e guardare la tv. Faticherete ad eseguire le mansioni di casa. Durante la settimana siete molto indaffarati, magari a causa del troppo lavoro non avete mai tempo per pulire l'abitazione o cucinare. Ed ecco che in questa domenica pagherete le conseguenze del sovraccarico di impegni quotidiani.

Cercate di scaricare lo stress.

Gemelli - 9° in classifica - La mattinata partirà in salita, ma avrete modo di recuperare verso il pomeriggio. Le predizioni dell'oroscopo del 13 settembre rivelano che sarete in grande spolvero e riuscirete a sistemare ogni questione irrisolta. Mettere i puntini sulle ''i'' vi sarà di grande aiuto e vi aprirà nuove strade. Coloro che hanno delle difficoltà economiche, stanno prendendo in considerazione dei lavoretti extra o qualche impiego a part-time, giusto per sbarcare il lunario ad ogni fine del mese. Presto giungerà dicembre e le consuete festività, perciò cercate di partire in anticipo al fine di riuscire a risparmiare e concludere degli affari interessanti.

Buone novità sentimentali in arrivo.

L'oroscopo di domani 13 settembre: i segni di metà classifica

Leone - 8° posto - L'oroscopo del giorno 13 settembre parla di novità in dirittura d'arrivo e che riguarderanno la situazione generale. Dunque, cercate di prestare attenzione e di captare ogni minuscolo segnale. In questo periodo siete alle prese con delle questioni economiche o familiari, durante la seguente settimana sarete estremamente indaffarati. In vista dei grandi impegni dei prossimi giorni, dovrete cercare di riposare e raccogliere più energie possibili. Salute così così, forse tendete a soffrire di costanti emicranie e/o di problemi alla pressione.

Toro - 7° in classifica - Domenica che parte con qualche ritardo, forse a causa delle ore piccole fatte nella serata precedente.

Sapete sempre come divertirvi, ma spesso vi sentite attaccati o presi di mira dalla sfortuna o dagli eventi esterni. L'estate ha portato una ventata di novità e una bella tregua all'interno della vostra vita. In questa domenica, diciamo nostalgica, vi ritroverete a rivangare quello che è successo durante l'intera annata. Potreste ricevere una chiamata o una visita, non saranno da escludersi degli appuntamenti interessanti. Chi è in cerca di una nuova abitazione potrebbe sfruttare questa giornata per fare un giretto di ricognizione.

Cancro - 6° posto - L’Oroscopo del 13 settembre rivela che sarete in leggerissimo calo, ma comunque in ottima posizione in classifica, rispetto al giorno precedente e questo a causa della Luna amica che lascerà il vostro segno nel primo pomeriggio.

Ciononostante, trascorrerete una domenica appagante a livello di mente e cuore. Risulteranno favoriti i settori relazionali e familiari. Forse in settimana si è palesata una certa discussione con qualche membro della famiglia. Dovrete cercare di preservare le energie, perché i prossimi giorni saranno al cardiopalma.

Sagittario - 5° in classifica - Domenica che si preannuncia a dir poco strabiliante! Le stelle rivelano che in questa giornata ogni cosa si farà promettente. Con un oroscopo così promettente potrete prendere una posizione e chiudere delle relazioni negative. Avrete voglia di rimettere tutto a posto e quindi farete una bella pulizia generale. Entro la serata potrebbero arrivare delle notizie decisamente importanti.

Se avete delle perplessità, cercate di ritagliarvi dei momenti per l'auto-riflessione. Un'attività manuale vi aiuterà a distrarre la mente dai soliti problemi e ad aprire il vostro "terzo occhio".

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni zodiacali

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche del 13/9 rivelano che in giornata avrete l'occasione di riposare, anche se in genere la domenica è uno dei giorni più frenetici della settimana. Chi ha dei figli o dei parenti lontani da casa riceverà la loro visita al più presto e anche una graditissima telefonata. Chi dovrà lavorare prenderà tutto con calma onde evitare affaticamenti eccessivi. Si può dire che attualmente la vostra vita è in fase di costruzione.

Ci sono dei lavori in corso e entro il prossimo anno ne raccoglierete i frutti. I single non devono fermarsi all'apparenza e disdegnare una certa conoscenza.

Pesci - 3° in classifica- L’oroscopo di domani dice che, ormai da tempo, state valutando dei piani di investimento per il vostro futuro. Cercate di godervi il presente senza indugiare troppo. Prendete la vita così come viene. A volte è necessario abbattere i propri limiti e i tabù per poter eccellere. Il mondo è in perenne mutazione, quindi chi non rinnova fallisce. Questa sarà una domenica perfetta per dedicarsi alle attività pratiche e motorie. Coloro che fanno una vita troppo sedentaria, vorrebbero iscriversi in palestra ma non ne sono poi tanto sicuri.

Capricorno - 2° posto - Dopo un sabato a dir poco poco proficuo a livello astrale, finalmente da questa domenica ci sarà una super ripresa. Attorno a voi tutto si farà fresco e luminoso. Le previsioni dell'oroscopo del 13 settembre vi vedranno gioire dinanzi ad un certo accadimento. In famiglia sarà ripristinata l'armonia e anche l'amore di coppia vivrà i suoi attimi di intimità. "L'amore non è bello se non è litigarello" recita un celebre detto, quindi non penatevi troppo se ultimamente non avete trascorso un buon periodo relazionale. In giornata, chi ama cucinare, realizzerà delle delizie che verranno apprezzate dai commensali. Avanti così!

Ariete - 1° in classifica - L'oroscopo di questa splendente domenica vi vedrà primeggiare.

Avrete dalla vostra parte un buon influsso astrale che vi porterà energie e carisma a volontà. L'amore e la famiglia saranno posti al primo piano. Potrete affrontare e superare eventuali problemi. Sfruttate queste 24 ore di pura lucidità mentale e fisica per rivedere i conti e tutti quei lavori che avete svolto in settimana. Passione alle stelle! Nuove amicizie promettenti per i single.