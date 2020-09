Nuova giornata per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà giovedì 3 settembre 2020 con l'Oroscopo e le stelle su amore, lavoro e salute per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore non è escluso che coloro che erano in dubbio ora possano trovare una strada definitiva. Regalatevi qualche giornata di riposo. Nel lavoro stelle positive in questa giornata.

Toro: per i sentimenti si avvicina un fine settimana che parte in maniera lenta. Nonostante ci sia una buona voglia di amare, qualcosa potrebbe non andare come vorreste. Nel lavoro entro novembre occorrerà concludere un accordo.

Gemelli: a livello amoroso per le coppie in crisi questo è un periodo di recupero.

Bisogna ricordare che molti hanno vissuto momenti di stanchezza. Nel lavoro Luna dissonante che potrebbe provocare qualche problema.

Cancro: in amore, se c'è una persona che vi interessa e dovete chiarire qualcosa approfittatene ora. A livello lavorativo quelli che hanno investito senza ricavare nulla dovrebbero cercare una mediazione.

Leone: a livello sentimentale giornata migliore. Qualcuno sta cercando di mettersi alla prova. Nel lavoro le incomprensioni sono passate, ma comunque qualcuno sta cercando di mettervi i bastoni fra le ruote. Attenzione a questo aspetto.

Vergine: a livello amoroso non conviene fare troppo, siete ancora sotto pressione. Cercate di essere più tranquilli e non innervositevi.

Nel lavoro discussioni che potrebbero portare qualche difficoltà in più.

Previsioni e oroscopo del 3 settembre 2020: la giornata dei 12 segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale, se la vostra storia è in bilico oggi dovrete stare comunque cauti ed evitare i conflitti. Nel lavoro è probabile che nel corso dei prossimi giorni ci sia qualche problema o qualche discussione.

Scorpione: per i sentimenti giornata serena, ma non sono comunque esclusi i nuovi incontri. A livello lavorativo, se dovete fare una proposta questo è il momento giusto per agire.

Sagittario: a livello amoroso non riversate nel rapporto alcune incomprensioni. In questi giorni le coppie di lunga data possono discutere anche per motivi futili.

Nel lavoro i cambiamenti devono essere gestiti con attenzione.

Capricorno: per i sentimenti non ci sono stati troppi momenti interessanti in questo periodo, ma presto qualcosa andrà a cambiare. Nel lavoro all'ultimo momento potrebbe cambiare un accordo.

Acquario: a livello amoroso alcuni contrattempi potrebbero creare delle discussioni. A livello lavorativo vi sentite più forti, ma se avete a che fare con una persona del Leone fate attenzione.

Pesci: in amore giornata interessante per nuovi incontri, vi sentite meglio. A livello lavorativo, potrà arrivare una buona occasione: accordi favoriti in questo periodo.