Il mese di settembre è appena iniziato, è dunque interessante scoprire quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno dell'Acquario durante le prossime giornate. In amore non è un periodo negativo, c'è eros e romanticismo e i nuovi incontri sono favoriti. Al contrario chi vive in coppia potrebbe vivere delle tensioni, a causa anche di Venere non più favorevole. Per gli affari e la sfera lavorativa invece è un ottimo periodo, ideale per allargare la propria rete di contatti e cimentarsi in nuove sfide. Il ritorno al lavoro non è assolutamente pesante per il segno, che anzi non vede l'ora di mettersi alla prova.

Ottima la forma fisica.

Oroscopo di settembre 2020 per l'Acquario

Amore: l'oroscopo di settembre 2020 lascia presagire un mese di alti e bassi per l'amore. Dopo due mesi con Venere in posizione favorevole l'Acquario avverte ora un po' di tensione. L'eros e la passione restano vivi, tuttavia questo non basta e il partner potrebbe aver bisogno di altro. Chi dovesse notare un certo distacco o freddezza dall'altra parte farebbe bene ad affrontare apertamente il discorso, il dialogo potrebbe risolvere molte delle problematiche, se entrambi le parti sono pronte a migliorarsi. Anche in ambito familiare, nei rapporti con i figli o i fratelli, potrebbero nascere delle divergenze, riguardanti soprattutto un patrimonio o un'eredità da dividere.

Al contrario non ci sono ostacoli per i single alla ricerca di nuovi incontri, le stelle lasciano presagire delle serate interessanti ed intriganti, forse non troverete l'amore della vostra vita, ma il divertimento è assicurato.

Lavoro: il ritorno nella routine lavorativa e la ripresa delle solite mansioni non si rivela faticoso per l'Acquario durante il mese di settembre, che può fare affidamento sugli influssi vantaggiosi di Mercurio in Bilancia.

Questo è un segno cosmopolita è di certo apprezzerà l'opportunità fornitagli dalle stelle di cimentarsi con nuove sfide, viaggi di lavoro, anche all'estero, progetti e collaborazioni. Le prime due settimane del mese si rivelano molto interessanti e proficue, le stelle consigliano di sfruttarle al meglio e magari portarsi avanti nel lavoro, i prossimi due mesi si riveleranno leggermente faticosi da questo punto di vista, dunque meglio non lasciare nulla in sospeso.

Meglio impostare il lavoro e i nuovi contatti in maniera tale da poterli facilmente riannodare in seguito.

Salute: secondo il presagio degli astri e delle stelle anche il mese di settembre 2020 si rivela positivo dal punto di vista fisico e salutare per i nati sotto il segno dell'Acquario. Così come i mesi precedenti, non mancano le energie, la voglia di fare, la vitalità e la voglia di mettersi alla prova. Il desiderio di primeggiare potrebbe tradursi nella riuscita di grandi traguardi per coloro i quali praticano attività sportiva a livello agonistico. Le giornate sottotono, in cui lo stress e la stanchezza avranno la meglio, potrebbero non mancare, ma un po' di sano riposo basterà a recuperare.