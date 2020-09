Settembre porta nuova vita al segno, che soprattutto per quanto riguarda l'amore e la sfera professionale va incontro ad un periodo estremamente vantaggioso e positivo. L'amore si veste di passione e mistero, chi è in coppia può fare progetti per il futuro e i single possono incontrare una persona speciale. Nel lavoro si possono avere delle buone intuizioni, Mercurio protegge il Capricorno e apre la strada a nuove opportunità. Cautela per il fisico. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del mese di settembre 2020 per il segno del Capricorno con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di settembre 2020 per il Capricorno

Amore: l'oroscopo del mese di settembre lascia presagire delle giornate estremamente vantaggiose per quanto riguarda l'amore e i nuovi incontri. Domenica 6 il passaggio di Venere in Leone, dove incontra i raggi di Marte eccitante e seducente, sancisce l'inizio di un mese intrigante e passionale per il Capricorno. L'amore si sveste dei soliti fronzoli e convenevoli, spingendovi ad essere voi stessi, senza paura di osare o farvi avanti. Gli incontri che si fanno a settembre hanno un sapore diverso da quelli dei mesi precedenti, sono esotici, briosi, pieni di fascino e mistero e secondo le stelle sono destinati a divenire relazioni stabili e resistenti anche davanti alle difficoltà.

Particolarmente fortunate per i nuovi incontri si rivelano le giornate del 2, sotto i raggi della Luna Piena, il novilunio del 17 e il Primo Quarto del 24. Chi vive una relazione stabile potrebbe iniziare a fantasticare sul futuro, il matrimonio o l'arrivo di un figlio.

Lavoro: la prima settimana del mese di settembre 2020 si rivela fortemente interessante per quanto riguarda gli affari e la sfera lavorativa.

Mercurio è come un centralino sempre disponibile, mette il Capricorno in contatto con il resto del mondo, apre nuove strade e aiuta a guardare con altre prospettive. E' un buon momento per firmare accordi, contratti o chiudere una vendita. Qualcuno potrebbe ricevere una proposta dall'estero. Fino all'equinozio d'autunno inoltre un ottimo Sole splende in favore del segno, fornendo ai giovani una strada sicura su cui camminare.

E' un buon momento per chi è alla ricerca di un lavoro o con gli universitari alle prese con gli esami. Quando Mercurio si trasferisce in Bilancia i suoi influssi non smettono di proteggervi, qui i suoi influssi diventano stimolanti per la mente e la fantasia, arrivando a produrre idee o nuove soluzioni. Attenzione comunque la concorrenza potrebbe essere agguerrita e qualcuno potrebbe cercare di ostacolarvi in ogni modo possibile, meglio guardarsi dai falsi amici.

Salute: secondo l'oroscopo di settembre 2020 il Capricorno farebbe bene a stare attento per quanto riguarda il fisico. Nonostante il favore di Marte, qualcuno potrebbe avvertire, almeno fino all'equinozio, alcuni malesseri o fastidi alle vie respiratorie, alle spalle e alle articolazioni.

Nelle giornate sottotono è bene evitare gli sforzi, per non peggiorare le cose, e concedersi un po' di riposo in più.