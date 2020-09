Lunedì 7 settembre 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna assieme ad Urano sostare in Toro, mentre il Sole stazionerà sui gradi della Vergine. Giove, Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Venere proseguirà il proprio moto in Leone. In ultimo, Marte continuerà il domicilio nel segno dell'Ariete, così come Mercurio che rimarrà stabile in Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Toro, meno entusiasmante per Capricorno e Cancro.

Sul podio

1° posto Bilancia: shopping. La settimana aprirà i battenti con la Luna poco conciliante ma, fortunatamente, i nati Bilancia potranno contare sui corroboranti effetti di Venere e Mercurio, che li spingeranno presumibilmente verso una rigenerante sessione di shopping.

Offerte e promozioni vantaggiose non dovrebbero sfuggirgli (Mercurio), malgrado non debbano fare il passo più lungo della gamba (Marte) in termini di spese.

2° posto Toro: stacanovisti. Il Luminare notturno, in trigono al Sole e congiunto a Urano, donerà, con ogni probabilità, una gran voglia di darsi da fare al primo segno di Terra, specialmente nel settore professionale, dove metteranno in campo un invidiabile stacanovismo.

3° posto Leone: entusiasti. Rallentamenti e ostacoli lavorativi parranno iniziare a sciogliersi come neve al sole questo lunedì, grazie al supporto di Venere in sestile a Mercurio e a Marte di Fuoco, facendo aumentare, come piacevole conseguenza, l'entusiasmo dei nativi.

I mezzani

4° posto Gemelli: briosi. Il tono umorale dei nativi di queste 24 ore sarà, c'è da scommetterci, frizzante, specialmente tra i nati Gemelli che decideranno di concedersi una serata mondana assieme alle amiche di sempre, dove le risate saranno le protagoniste.

5° posto Acquario: comunicativi.

Lo sbarco di Mercurio nel loro Elemento ingaggerà un trigono con Saturno retrogrado in Capricorno nella seconda dimora astrologica, ponendo presumibilmente l'accento su tutto ciò che riguarda le proprietà, sopratutto gli immobili, dei nativi. A fronte di ciò, potrebbero essere molti tra loro che, grazie a buone doti comunicative, si prodigheranno nel ricercare un'abitazione più congrua alle loro esigenze.

6° posto Vergine: chiarimenti. Il pianeta della bellezza è appena approdato nel segno del Leone intimando ai nati Vergine di chiarire eventuali malintesi con il partner. Questo lunedì, infatti, il secondo segno di Terra potrebbe avvertire la voglia di appianare le ruggini che, durante i mesi estivi, sono nate col partner a causa delle pesanti incombenze professionali.

7° posto Sagittario: confusi. Nel settore lavorativo i nati del segno saranno, c'è da scommetterci, alle prese con una giornata dai toni confusionari e destabilizzanti, a causa dell'opposizione Sole-Nettuno che nascerà in settima casa. Tale dimora, infatti, li spingerà a soffermarsi sui rapporti interpersonali con capi e colleghi facendogli, però, notare soltanto ciò che non va.

8° posto Ariete: resa dei conti. Lunedì il primo segno zodiacale potrebbe avviarsi verso un'inevitabile resa dei conti nelle faccende di cuore, intimata da Mercurio opposto e illuminata da Venere nel loro Elemento. In queste 24 ore i nati Ariete che vivono una storia traballante o tengono il piede in due staffe, quindi, avranno presumibilmente meno chance di poter continuare allo stesso modo, e dovranno cominciare a pensare alla scelta definitiva in tal senso.

9° posto Scorpione: questioni pratiche al centro. La predominanza dell'Elemento Terra nel parterre planetario, Sole e Giove in primis, potrebbe spingere i nati Scorpione a dedicarsi con dovizia a tutte le questioni pratiche pendenti in questa giornata.

Malgrado non sarà tra i compiti più divertenti, risulterà fondamentale per alleggerire il carico delle giornate successive.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: insoddisfatti. Sul versante professionale, a causa del Sole che aumenterà gli influssi retrogradi del duetto Giove-Saturno sui loro gradi, i nati del segno saranno probabilmente alle prese con un controproducente senso di insoddisfazione, specialmente sul versante professionale.

11° posto Cancro: amore flop. Saranno 24 ore in cui i nati Cancro potrebbero dover fare i conti con un clima nel focolare domestico tutt'altro che conciliante, a causa delle ostiche posizioni di Venere e Marte. Sarà bene non dare corda alle provocazioni del partner per non inasprire ulteriormente gli animi.

12° posto Pesci: umore flop. Con delle posizioni astrali così mal disposte nei loro confronti, i nati Pesci non potranno che avere il muso lungo e chiudersi in sé stessi, rifiutando anche gli inviti mondani di partner e amici fidati.