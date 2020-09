La seconda settimana del mese di settembre, quella che va da lunedì 7 a domenica 13, risulta essere determinante per alcuni segni zodiacali. L'oroscopo di questo nuovo periodo prevede infatti importante svolte all'interno della vita di alcuni e non poche notizie in arrivo per altri. Tra questi vi è, giusto per citarne uno, il segno della Bilancia con giornate piene di impegni in grado di far nascere novità importanti. Chi è nato sotto al segno dell'Ariete si ritroverà nuovamente a poter mostrare il proprio sorriso grazie a un periodo di gioia e serenità, mentre lo Scorpione potrà prepararsi accuratamente a qualche piccolo litigio amoroso.

Il segno della Vergine, dal canto suo, potrà godere della presenza di Venere, in grado come sempre di influenzare positivamente la vita sentimentale.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - questo segno di fuoco si ritroverà carico di nuove energie e di positività. Il sorriso, finalmente, tornerà a splendere sulle labbra dei nati sotto all'Ariete e le giornate potranno essere trascorse con facilità e senza troppi sforzi.

Toro - il periodo in arrivo non sembra essere di certo tra i migliori, specialmente se si considera una svolta di programma non adeguatamente preventivata. Le tensioni di coppia potranno esserci, nonostante il carattere del segno, ma non ci sarà assolutamente nulla di cui doversi preoccupare.

Gemelli - con Venere in favore, riuscire a trovare l'anima gemella o rendere migliore il rapporto con il proprio partner non sembra essere un problema. Tra i vari astri, anche la fortuna sembra aver voltato il proprio sguardo in direzione dei Gemelli.

Cancro - quell'astro a cui si è sempre fatto affidamento potrebbe aver deciso di non influenzare più unicamente questo segno zodiacale, preservando comunque un'ondata di vero amore non indifferente e rivolta a chiunque.

Leone - anche per questo segno zodiacale le cose andranno per il verso giusto. L'oroscopo di questa nuova settimana di settembre preannuncia una Venere in congiunzione in grado di offrire serate indimenticabili.

Vergine - molti sono particolarmente innamorati. Gli unici consigli plausibili sono quelli di recuperare la fiducia in sé stessi per riuscire finalmente a vedere oltre alle apparenze.

Potrebbe essere il miglior momento per sperare in qualcosa di migliore e attendere una particolare e cospicua vincita.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, i nati sotto a questo segno zodiacale potranno finalmente prepararsi a fare nuovi incontri. Aprirsi alle nuove amicizie non sembra essere poi una così cattiva idea, specialmente se si considera che tra i nuovi volti potrebbe essercene qualcuno in grado di offrire una svolta lavorativa e non solo.

Scorpione - qualche piccola tensione in ambito familiare può anche starci, purché non sfoci in qualcosa di troppo distruttivo e difficile da digerire. Riuscire a trovare un punto di incontro potrebbe non essere così semplice come ci si poteva immaginare.

Sagittario - il Sagittario sarà uno di quei pochi segni che, almeno secondo l'oroscopo di questa settimana, potranno finalmente godersi il passaggio di questo periodo di positività. Una carica non indifferente di energie positive potrebbe risultare decisamente rigenerante.

Capricorno - un Oroscopo migliore non si potrebbe di certo immaginare. La fortuna e la serenità impegneranno la gran parte delle giornate. Attenzione a non esagerare con il tentare di vincere qualcosa poiché non sempre la fortuna arriva al momento sperato e preventivato.

Acquario - Venere non sembra volersi soffermare ulteriormente sul segno dell'Acquario, prediligendone così di nuovi e abbandonando la sua compagnia. Nonostante la situazione sentimentale con il proprio partner non sembri andare per il verso giusto potrebbe risultare ottimale l'idea di dare un taglio netto a determinate "cose" per riuscire a elevare a un livello superiore la propria vita.

Pesci - gli astri non sono mai stati così favorevoli ed amorevoli nei confronti di questo segno zodiacale, quindi riuscire a godersi i giorni di questa nuova settimana di settembre non sembra essere così piacevole come ce lo si era immaginato. La fortuna, nonostante qualche piccolo intoppo, continuerà ad accudire dolcemente tutti coloro nati sotto a questo segno zodiacale.