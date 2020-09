Martedì 8 settembre 2020 troveremo sul piano astrale Urano insieme alla Luna sostare nel segno del Toro, mentre Plutone, Saturno e Giove stazioneranno in Capricorno. Marte permarrà nel segno dell'Ariete, così come Venere rimarrà stabile in Leone. In ultimo, il Sole continuerà l'orbita in Vergine come Mercurio che proseguirà la sosta in Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Leone, meno conciliante per Cancro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Capricorno: collaborativi. Grazie al sestile che la Luna nel loro Elemento formerà con Nettuno d'Acqua in settima casa, i nati Capricorno potrebbero assumere con maggior naturalezza un mood collaborativo sul versante professionale in questa giornata.

Rispetto alle ultime settimane, dove erano risultati piuttosto individualisti, questo repentino e inaspettato cambio di rotta comportamentale sarà ben gradito.

2° posto Leone: amore top. Venere ingaggerà un corroborante sestile con Mercurio in Bilancia, spingendo presumibilmente i single del segno a ricercare nell'anima gemella l'intesa cerebrale, ancor prima di quella fisica. Col fascino di cui disporranno questo martedì non gli verrà difficile ammaliare la preda a loro più congeniale. Per le faccende professionali, invece, meglio aspettare la Luna in Gemelli del 9 settembre.

3° posto Toro: briosi. Martedì che, almeno sul tono umorale, dovrebbe nascere sotto i migliori auspici per il primo segno di Terra, per merito del trigono che il Luminare notturno sui loro gradi formerà col quartetto Giove-Sole-Plutone-Saturno.

Qualche nervosismo avrà luogo, con ogni probabilità, nelle faccende di cuore durante le ore mattutine.

I mezzani

4° posto Sagittario: amicizie. 24 ore in cui i nati Sagittario si renderanno conto, c'è da scommetterci, dell'importanza che le amicizie fidate hanno per il loro percorso esistenziale. Nei momenti di sconforto e/o entusiasmo sarà una manna dal cielo avere una o più persone che possano consolarci o gioire delle nostre avventure di vita.

5° posto Vergine: indaffarati. Giornata dove i nati del segno potrebbero essere alle prese con diverse incombenze pratiche e professionali da portare a termine, come indicano i Luminari nel loro Elemento. Tali fatiche, però, non graveranno molto sul loro bottino energetico e, come piacevole conseguenza, avranno anche tempo per coccolare il partner.

6° posto Ariete: cocciuti. L'ostinazione che sfoggeranno i nati Ariete nel settore professionale questo martedì sarà figlia della quadratura Venere-Marte e del trigono Sole-Luna di Terra. Sarà bene lavorare a testa bassa senza proferir parola, perché con l'opposizione mercuriale potrebbe inimicarsi qualcuno.

7° posto Bilancia: discorsi tabù. Nel focolare domestico i nati Bilancia potranno presumibilmente affrontare dei discorsi a lungo evitati dall'amato bene, senza che lo stesso possa tirarsi indietro in tale chiarimento. Con Marte in opposizione però farebbero bene a non calcare troppo la mano, accusando la dolce metà, o rischieranno di passare dalla parte del torto.

8° posto Gemelli: umore flop.

Quel sorriso capovolto che probabilmente sarà stampato sul volto nativo in questa giornata, lascerà perplesse le persone che li conoscono bene, abituate a vederli frizzanti e sorridenti. Niente paura però, perché la briosità tornerà a regnare sovrana già da martedì con la Luna nel loro segno.

9° posto Acquario: cambio di rotta. Con Saturno retrogrado in Capricorno ed il duetto Luna-Urano nell'amico/nemico Toro, i nati del segno saranno probabilmente orientati verso un cambio di rotta lavorativo che però sarà difficilmente attuabile al momento. Molti tra loro, infatti, dovranno attendere il 17 dicembre, quando il pianeta generazionale andrà ad insediarsi sui loro gradi, per virare su altri lidi professionali.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: scelte di cuore. Con lo sbarco di Venere nel Leone e Nettuno che continuerà a camminare all'indietro nel loro Elemento, i nati Cancro potrebbero dover, gioco forza, compiere una scelta doverosa quanto complicata in ambito amoroso. Perdere tempo sarà controproducente, in quanto potrebbero far soffrire ulteriormente le persone care coinvolte.

11° posto Scorpione: abbuffate. Il secondo segno d'Acqua passerà, con tutta probabilità, dalla prova costume alla tavola imbandita in questa giornata d'inizio settembre, perché potrebbe venir meno ai buoni propositi alimentari a pro di un pasto luculliano.

12° posto Pesci: fuori fase. Il parterre planetario volterà le spalle al dodicesimo segno zodiacale che, come spiacevole conseguenza, potrebbe avere qualche difficoltà a trovare soluzioni valide ai contrattempi della giornata, o a cavare un ragno dal buco nelle vicende lavorative.