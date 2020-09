Secondo l'Oroscopo, durante la giornata di mercoledì 9 settembre i segni favoriti saranno Leone e Acquario, entrambi brillanti di allegria, voglia di mettersi in gioco sul lavoro e di dialogare con gli altri.

Pesci e Scorpione avranno molto stress in accumulo ma stavolta, purtroppo, ci sarà anche il segno del Capricorno a far loro compagnia, molto più significativamente per il settore lavorativo.

A seguire, le previsioni astrali di tutti i 12 segni.

Routine per la Vergine

Ariete: sarete i favoriti di Venere in ambito professionale, quindi avrete molte proposte di lavoro, di progetti da fare con un solido lavoro di squadra.

Sicuramente gli altri colleghi si dimostreranno altrettanto disponibili e collaborativi, sarete decisamente in sintonia.

Toro: datevi una possibilità, perché ora potrete compiere qualcosa che avete sempre desiderato di fare, anche se questa cosa non richiederà chissà quali sforzi o sacrifici. Ritagliatevi del tempo per poter realizzare questo piccolo desiderio e non ve ne pentirete affatto.

Gemelli: ottima sintonia con i colleghi. Fra lavori in collaborazione con altre persone e affari che andranno per il meglio la soddisfazione salirà decisamente alle stelle e anche la stima che le persone attorno a voi avranno nei vostri confronti.

Cancro: purtroppo l'intesa di coppia al momento non sarà uno dei vostri cavalli di battaglia, ma almeno dovrete cercare di essere più concentrati sul lavoro per non rimanere indietro rispetto agli altri colleghi.

Siate competitivi.

Leone: darsi da fare non sarà mai stato così divertente. Oltre agli affari, avrete a vostra disposizione anche una bella dose di diletto, che in questo caso sarà decisamente attraente. Sicuramente coinvolgerete anche altre persone nella vostra spirale di allegria.

Vergine: la routine delle vostre giornate comincerà a starvi decisamente stretta e vorreste fare uno strappo alla regola con un amico da trascinare nelle vostre follie.

Arriveranno anche alcune novità.

Esperienze per Sagittario

Bilancia: arriveranno degli elogi decisamente significativi e questo potrebbe favorire delle situazioni in cui ci saranno più novità, più progetti, più affari e magari anche qualche amicizia inaspettata.

Scorpione: siete tremendamente sotto stress e sinceramente non conviene iniziare una discussione con voi.

Il relax dovrà essere necessariamente presente nella vostra tabella di marcia, quindi datevi del tempo per un riposo assoluto.

Sagittario: avrete numerose esperienze a cui andare incontro, soprattutto quelle di stampo sensuale e romantico. Vi sentirete coinvolti da qualcuno d'interessante e seducente, ma starà a voi comprendere fin dove vorrete spingervi.

Capricorno: avrete troppo stress per pensare anche alla famiglia e al partner e un po' di negligenza non sarà così dannosa. Dovete però rilassarvi e concedervi del riposo, magari in serata quando gli impegni di lavoro verranno accantonati.

Acquario: l'allegria e la voglia di giocare sicuramente non vi abbandoneranno così presto e farete di tutto per attirare l'attenzione di qualcuno che in qualche modo ha a che fare con l'ambiente professionale.

Siate concilianti in famiglia.

Pesci: il nervosismo molto alto non farà che accentuare determinati attriti che si sono sviluppati in famiglia. Le amicizie di contro saranno utili per scacciare questa sensazione di rabbia e magari anche per instaurare un dialogo familiare più costruttivo.