Le ultime giornate del mese di settembre portano interessanti novità al segno del Cancro, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e la sfera professionale. Un quadro astrale positivo continua invece a proteggere i Gemelli in amore, la passione è in crescita e anche gli incontri sono favoriti, al contrario nel lavoro potrebbero presentarsi degli ostacoli. Serenità in amore per il Leone. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di mercoledì 30 settembre per i dodici segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 30 settembre per tutti i segni

Ariete: sono 24 ore sottotono per il segno, che potrebbe accusare un forte senso di spossatezza e avvertire un calo repentino di energie. Anche in amore per quanto riguarda i rapporti interpersonali il segno potrebbe apparire piuttosto distratto e sfuggente, favorendo la nascita di nuove polemiche.

Toro: le giornate precedenti potrebbero aver riservato delle tensioni al segno, che ora beneficiando di un momento di recupero potrebbe essere tentato dal portare a termine tutto ciò che ha dovuto rimandare. Le stelle consigliano però di muoversi con i piedi di piombo e attendere ottobre per le decisioni e i cambiamenti.

Gemelli: la giornata di mercoledì 30 settembre potrebbe rivelarsi più faticosa del previsto in ambito lavorativo, dove i nativi del segno potrebbero scontrarsi con un'agguerrita concorrenza.

Armonia in amore e nei rapporti interpersonali, anche gli incontri sono favoriti.

Cancro: questa giornata potrebbe portare delle interessanti novità in ambito lavorativo, qualcuno potrebbe ricevere delle proposte vantaggiose o magari un avanzamento di carriera. Non aspettate troppo a decidere, ottobre sarà un mese sottotono per voi, meglio non lasciare questioni in sospeso.

Leone: quella di mercoledì 30 settembre è una giornata vantaggiosa per gli affari e le questioni economiche. Qualcuno potrebbe riuscire ad ottenere un prestito o ricevere una somma in denaro. Serenità in amore e nei rapporti familiari. Cautela per il fisico.

Vergine: l'oroscopo consiglia di evitare gli eccessi durante questa giornata, soprattutto a tavola e nell'assunzione di alcol.

In amore le stelle proteggono il segno, c'è passione nei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti.

Bilancia: un quadro astrale molto positivo protegge il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica. È un buon momento per parlare d'amore e anche gli incontri sono favoriti. Al contrario sono 24 ore faticose per il fisico, meglio riguardarsi e se necessario sottoporsi a un controllo medico.

Scorpione: un quadro astrale romantico e passionale protegge il segno e l'amore torna a ricoprire un ruolo da vero protagonista. Anche in ambito lavorativo le stelle non sono opposte, tuttavia non è il momento ideale per lanciarsi in nuove esperienze o sfide.

Sagittario: le stelle sono completamente dalla vostra parte, garantendo soddisfazioni e successi sia in amore che nel lavoro.

Tuttavia durante questa giornata sarà meglio prestare cautela per quanto riguarda il fisico, per qualcuno potrebbe essere buono intraprendere una dieta depurativa ed eliminare alimenti grassi o zuccherosi.

Capricorno: quella di mercoledì 30 settembre si rivela una giornata faticosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa e i rapporti con gli altri dove qualcuno avrà l'impressione di giocare ad un interminabile braccio di ferro. Bene l'amore.

Acquario: è una giornata di recupero per il segno, tuttavia il consiglio delle stelle è quello di agire con prudenza soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale e le questioni bancarie. Meglio l'amore.

Pesci: è arrivato per il segno il momento della verità, durante questa giornata i Pesci diranno la loro opinione, nuda e cruda, senza peli sulla lingua e senza timore.

Recupero fisico.