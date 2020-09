È una giornata di recupero per il Toro, che ritrova le energie, ma soprattutto la positività e la voglia di fare. Continua per la Bilancia un momento estremamente positivo per quanto riguarda l'amore e i rapporti con gli altri, al contrario lo scorpione farebbe bene a prestare attenzione alla sfera economica. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di mercoledì 9 settembre per tutti i segni su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 9 settembre per tutti i segni

Ariete: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di non cedere alle tentazioni, soprattutto in ambito sentimentale.

Preso da un momento di trasgressione, qualcuno potrebbe rischiare di rovinare la stabilità del proprio rapporto. Bene il lavoro.

Toro: giornata di recupero per il segno, che ritrova entusiasmo e voglia di fare. Per quanto riguarda la sfera pratica potrebbero esserci delle questioni da risolvere, finanziamenti o conti da far quadrare. Serenità in amore.

Gemelli: l'oroscopo di mercoledì 9 settembre lascia presagire una giornata interessante per il segno, spensierata e divertente. E' un buon momento per quanto riguarda i rapporti con gli altri e anche le collaborazioni lavorative intraprese durante questo mese possono rivelarsi vantaggiose per il futuro.

Cancro: è una giornata faticosa per il segno, che ha la testa piena di pensieri e preoccupazioni.

Il consiglio delle stelle è quello di fermarsi a riflettere, in questo momento è meglio agire con prudenza, evitando i passi falsi sia in amore che nel lavoro.

Leone: l'oroscopo consiglia di puntare su sé stessi. In ambito lavorativo è arrivato il momento di esporsi di più, qualcuno potrebbe decidere di utilizzare i social media per allargare la propria rete di contatti o raggiungere una clientela più vasta.

Amore passionale.

Vergine: giornata impegnativa per il segno, in ambito lavorativo, nonostante i successi raggiunti, potrebbero esseri degli ostacoli. Potrebbero infatti esserci delle sfide ai vertici. In amore continua il momento di positività iniziato con l'arrivo del mese e anche gli incontri sono favoriti.

Bilancia: è una giornata vantaggiosa per l'amore e i contatti interpersonali. In ambito lavorativo c'è da faticare, ma si possono ottenere importanti soddisfazioni. Ottima la forma fisica.

Scorpione: l'oroscopo di mercoledì 9 settembre lascia presagire una giornata impegnativa per il segno, ci sono alcune questioni economiche di cui occuparsi. Gli astri consigliano cautela nelle spese, non è assolutamente un buon momento per avviare delle trattative o concludere una vendita. Contrasti in amore.

Sagittario: è una giornata piena di soddisfazioni per il segno, le stelle offrono protezione alla sfera lavorativa, favorendo il lavoro dipendente e in team. Anche in amore gli astri sono dalla parte del segno, c'è armonia all'interno dei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti.

Capricorno: questa giornata potrebbe portare delle buone notizie, soprattutto a coloro i quali sono in attesa di un impiego o di un nuovo incarico. Lo stress accumulato potrebbe causare un senso di stanchezza e disagio a fine giornata, meglio riposare.

Acquario: le giornate precedenti sono state incentrate sul lavoro e la sfera pratica, dunque le stelle consigliano ora di ritagliarsi del tempo da dedicare alle persone care, ma anche per ritrovare un po' di serenità mentale.

Pesci: potrebbe essere una giornata faticosa per il segno, che dal punto di vista fisico potrebbe accusare alcuni fastidi, soprattutto a spalle e braccia. Non è un momento semplice per i sentimenti e i contrasti non mancano all'interno dei rapporti di coppia, soprattutto in quelli appena iniziati.