L'Oroscopo di sabato 5 settembre approfondisce i transiti planetari fortunati, a caccia di novità preziose per raggiungere la felicità tanto ambita da ciascun segno zodiacale. Luna in Ariete sprigiona tanto dinamismo, passionalità e voglia di primeggiare in amore, poiché in sinergia con Marte che regala fascino e charme. Venere transita in Cancro e Urano in Toro rivoluziona gli affetti in modo repentino, avviando cambiamenti radicali in amore. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo di sabato

Ariete: Luna nel segno e in sinergia con Marte, vi rende altruisti, carichi di energia positiva e molto istintivi nel vivere gli affetti con immediatezza, desiderando di ottenere "tutto e subito".

Questa Luna riesce ad affermare la personalità con decisione, porterete avanti i progetti amorosi con successo. Inoltre, è garantita grande fortuna in amore.

Toro: Urano nel segno avvia cambiamenti repentini e radicali per l'amore. Viene caricato di energia dinamica da Marte e Luna in Ariete che garantiscono successo in amore. Si prevedono belle novità in amore, veri e propri colpi di fulmine per voi single. Voi in coppia avviate cambiamenti decisivi, seguendo una scia eccitante che fa ricercare sempre nuovi stimoli capaci di rendere la relazione a due davvero speciale.

Gemelli: cercate di vedere alcune situazioni da angolazioni diverse. Così riuscite a fare le scelte giuste e a sbloccare alcune situazioni in sospeso.

Bando alla malinconia impartita da Mercurio e Sole in dissonanza. Ricordate che potete contare sull'influsso favorevole di Marte e Luna dall'Ariete che fanno vivere l'amore con maggiore impulsività e libertà.

Cancro: attenzione a non essere permalosi a causa di Luna in dissonanza che getta luci e ombre sull'amore.

Siete alquanto suscettibili in coppia e troppo impulsivi. Occhio quindi a questa tensione latente che può scoppiare all'improvviso in famiglia o in coppia. Voi single cercate il giusto compromesso nelle storie che stanno per prendere il volo. Si prevedono nuovi incontri amorosi.

Leone: Sole e Mercurio vi precedono e quasi bloccano le novità che stentano ad arrivare.

ma non temete poiché Venere, Marte e Luna brillano per voi garantendo intuizione sentimentale, fascino e grande volontà nel portare avanti i progetti con coraggio. Così voi single non passate di certo inosservati in un gruppo di amici, mentre voi in coppia potete beneficiare di splendidi momenti a due.

Vergine: la vitalità e un grande spirito d'iniziativa danno il via all'amore. Venere brilla per voi dal Cancro e introduce sensazioni affettuose e dolci. In coppia beneficiate di splendidi momenti romantici. Non lasciatevi suggestionare troppo da alcune circostanze esterne che gettano ombra sulla storia. Si prevedono dei cambiamenti per voi single e potete modificare il vostro status da single a felicemente impegnato.

Mercurio è con voi, approfittatene.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Marte e Luna in opposizione scombussolano un po' la sfera amorosa e ci sono delle tensioni difficili da tenere a bada. Voi single sentite forte il bisogno di stringere unioni superficiali, che risultano solo avventure passeggere. In coppia possono verificarsi delle discordie che offuscano un po' la relazione a due. In vostro aiuto vengono Sole e Mercurio che cercano di riequilibrare il tutto con l'ottimismo e una nuova consapevolezza che fa luce sull'amore.

Scorpione: buona la posizione di Venere in Cancro, favorevole per voi. Siete molto desiderosi di vivere bei momenti romantici in coppia, tutti da approfondire beneficiando di un'atmosfera sognante vissuta nel focolare domestico.

Voi single potete contare su alcune novità che giungono a breve a illuminare il cielo amoroso.

Sagittario: qualche dubbio in amore viene introdotto da Nettuno in dissonanza che offusca un po' i sentimenti. Ma Luna e Marte sono dalla vostra parte poiché benevoli. Attenzione solo a non lasciarvi prendere da un'impulsività che può anche farvi perdere la calma. Alcune dicerie possono darvi fastidio e innervosirvi. Ma proseguite per la vostra strada e finalmente anche in amore, riuscite ad uscire dal tunnel intravedendo la luce.

Capricorno: rigore e intelligenza fanno indirizzare le energie nel verso giusto. Così soppesate a fondo i pro e i contro, prima di prendere decisioni risolutive per l'amore.

Venere in opposizione blocca un po' il tutto, quasi sfidandovi a trovare soluzioni adeguate per sbloccare alcune situazioni in sospeso. Ma ricordate che Urano, il pianeta delle rivoluzioni imprevedibili, è dalla vostra parte.

Acquario: non è il momento di prendere decisioni importanti. Piuttosto cercare di arginare lo stress e in amore non partite in quarta, poiché presi da emozioni troppo impetuose e istintive. Arriverà il momento di chiarire alcune cose che non vanno per il verso giusto. Procedete passo passo, poiché il vostro animo è troppo irrequieto. Venere è in trigono astrale favorevole e fa il tifo per voi, promettendo sensazioni dolci e profonde.

Pesci: attenzione a Mercurio e Sole in opposizione che rendono gli affetti apatici e confondono un po' le idee in amore.

Luna posizionata in Ariete e in sinergia con Marte, quasi sfida a vivere i sentimenti con maggiore passionalità e dinamismo. Ricordate che Venere è dalla vostra parte poiché in trigono favorevole.