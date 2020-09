Lunedì 14 settembre 2020 troveremo sul piano astrale la Luna e Venere sostare in Leone, nel frattempo il Sole stazionerà sui gradi della Vergine. Giove, Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Urano proseguirà il domicilio in Toro. In ultimo, Marte continuerà il moto in Ariete come Mercurio rimarrà stabile in Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Sagittario, meno roseo per Ariete ed Acquario.

Sul podio

1° posto Leone: passionali. La Luna congiunta a Venere, entrambi nel loro domicilio, ci parleranno presumibilmente di un'invidiabile carica passionale in casa Leone, che cimenterà la simbiosi del ménage amoroso.

Qualche dettaglio, invece, da sistemare nei nuovi progetti professionali.

2° posto Sagittario: incontri. Col sestile che il Luminare notturno ingaggerà con la Luna, i nati Sagittario potrebbero veder giungere al loro cospetto delle nuove e stuzzicanti conoscenze, alcune delle quali si trasformeranno in fugaci flirt in men che non si dica.

3° posto Bilancia: intuizioni. Sarà, con ogni probabilità, il versante professionale, ad essere protagonista del lunedì, in quanto Mercurio sui loro gradi interesserà la quinta casa astrologica, donando al secondo segno d'Aria ottime intuizioni in tal senso.

I mezzani

4° posto Gemelli: mondani. Lunedì dove i nati Gemelli avvertiranno il desiderio di divertirsi, relegando in secondo piano tutto ciò che concerne le questioni lavorative e pratiche.

A fronte di ciò organizzeranno, durante le ore serali, una cena assieme alle amiche di sempre, dove tra una risata e l'altra dimenticheranno ogni incombenza da ultimare.

5° posto Scorpione: scrupolosi. I lavoratori autonomi del segno parranno avere una marcia in più durante la giornata, in quanto la loro soglia di attenzione sarà più accentuata del solito, e ciò gli farà scorgere ogni virgola fuori posto da sistemare.

6° posto Cancro: a testa bassa. Da una parte le faccende di cuore potrebbero riservare qualche ansietà ai nativi, ma dall'altra, fortunatamente, potranno contare sulla professione, che li terrà parecchio impegnati anche mentalmente.

7° posto Toro: ostinati. La retrogradazione uraniana nella loro orbita continuerà la quadratura a Venere in Leone, e ciò potrebbe aumentare all'inverosimile l'ostinazione del primo segno di Terra, anche qualora le circostanze li invitino a cambiare opinione e/o modo di fare.

8° posto Vergine: amore flop. La settimana si apre con una giornata dove i nati Vergine avranno buone chance di mettere troppa irruenza durante l'approccio verso i nuovi incontri affettivi, facendo scappare a gambe levate la "preda" amorosa.

9° posto Capricorno: focus sulla famiglia. Le faccende legate alla famiglia d'origine potrebbero balzare in primo piano, nel giorno che apre la settimana settembrina, in quanto il supporto dei nati Capricorno risulterà necessario per risolvere una spinosa questione. Tirarsi indietro non fa parte della loro indole, specialmente se si parla di valori, e probabilmente saranno presenti anche stavolta.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: gaffes. Con l'opposizione mercuriale e la quadratura Marte-Saturno, i nati Ariete potrebbero incorrere in imbarazzanti gaffes, specialmente per quanto riguarda le vicende amorose, difatti sarà meglio tenere la bocca cucita per quanto possibile.

11° posto Acquario: esausti. Il clima nel luogo di lavoro continuerà, con tutta probabilità, a risultare ostico e questo lunedì, grazie a Mercurio nel loro Elemento, i nativi avranno ben chiaro chi rema alle loro spalle. Questo atteggiamento ostile, di cui non capiranno le motivazioni, potrebbe minare il loro, già fortemente provato, entusiasmo nell'adempiere alle attività professionali.

12° posto Pesci: pigri. La voglia di mettersi in gioco sarà, c'è da scommetterci, solo un lontano ricordo per il dodicesimo segno zodiacale, che preferirà ciondolare per casa dedicandosi ad una delle sue attività preferite, ovvero l'accidia.