Venerdì 2 ottobre 2020 troveremo sul piano astrale Venere in spostamento dal segno del Leone alla Vergine, mentre la Luna assieme a Marte stazioneranno in Ariete. Intanto Plutone, Giove e Saturno rimarranno stabili in Capricorno, così come Urano permarrà in Toro. Infine, Mercurio continuerà il transito in Scorpione, così come Nettuno proseguirà in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Vergine, meno roseo per Scorpione e Bilancia.

Sul podio

1° posto Toro: amore top. Con lo sbarco di Venere nel loro Elemento i nati Toro potranno, con ogni probabilità, godere di una rinnovata verve sotto le lenzuola, perlopiù condita da un pizzico di trasgressione che il partner non potrà che gradire.

2° posto Vergine: lavoro top. Quando la giornata si starà avviando a conclusione la Luna illuminerà la terza dimora astrologica dando, c'è da scommetterci, una grossa mano nelle faccende professionali al secondo segno di Terra, premiando sopratutto la prima decade.

3° posto Leone: nuovo look. Venerdì di probabili rinnovamenti in casa Leone, partendo da un cambio di look che segnerà l'inizio di un nuovo ciclo esteriore che, col Novilunio del 16 nell'affine Bilancia, diverrà anche un mutamento interiore.

I mezzani

4° posto Capricorno: affabili. Insolitamente per la loro indole spesso imperscrutabile, i nati Capricorno potrebbero mettere in campo, nel giorno che precede il weekend, un mood affabile che lascerà piacevolmente sorprese le persone a loro vicini.

5° posto Sagittario: shopping. Vista la floridezza economica con cui è iniziato il decimo mese dell'anno, i nati del segno presumibilmente vorranno e potranno concedersi degli acquisti, anche voluttuari, coi quali gratificarsi. Perplessità amorose in serata.

6° posto Ariete: nodi al pettine. La Luna piena unita alla retrogradazione marziale, entrambi sui loro gradi, metteranno, con tutta probabilità, in risalto le loro manchevolezze in coppia, le quali andranno affrontare il prima possibile per rinsaldare la simbiosi del menàge amoroso.

7° posto Gemelli: umore altalenante. Il tono umorale dei nati Gemelli, a causa del cambio venusiano, subirà probabilmente degli evidenti alti e bassi, che li renderanno, come spiacevole conseguenza, poco sopportabili dai colleghi al lavoro.

8° posto Acquario: focus sui figli. La giornata avrà buone chance di essere orientata verso l'educazione della prole in casa Acquario, dove sarà necessario fissare delle regole ben precise, cambiando direzione rispetto alle reiterate concessioni dell'ultimo periodo.

9° posto Pesci: svogliati. La voglia di fare potrebbe non accompagnare i nativi in giornata, difatti molti tra loro preferiranno dedicarsi agli hobby preferiti, che permetteranno di allentare la tensione e allontanare lo stress legato al quotidiano.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: nemici segreti. Con Mercurio nella loro orbita e lo spostamento di Venere nella pragmatica Vergine, i nati Scorpione carpiranno presumibilmente chi trama alle loro spalle tramite qualche indizio sparso qui e li. Sarà bene, però, non affrontare i nemici segreti questo venerdì perché la loro irruenza potrebbe farli passare dalla parte del torto.

11° posto Cancro: amore flop. Le vicende di cuore passeranno, c'è da scommetterci, 24 ore tutt'altro che concilianti dove i nativi dovranno fare i conti con Nettuno retrogrado nel loro Elemento e Plutone di Terra, che parranno associarsi per confonderli nei discorsi fatti col partner.

12° posto Bilancia: fuori giri. Il versante professionale, a causa del nuovo passaggio di Venere in Vergine e della Luna piena in opposizione, potrebbe essere il più bersagliato di questa giornata, dove i nati Bilancia parranno non cavare un ragno dal buco.