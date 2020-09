L'Oroscopo di mercoledì 2 settembre presenterà moltissime novità per tutti i segni zodiacali. La vita sentimentale, sociale e lavorativa verrà influenzata dai vari transiti planetari. Nella volta celeste di domani sarà possibile osservare la congiunzione tra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre il Sole sarà in trigono a Urano, Mercurio in opposizione a Nettuno, Venere in quadratura a Marte e quest'ultimo in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 2 settembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 2 settembre: Toro innamorato e Cancro poco razionale

Ariete: la giornata inizierà un po' sottotono, ma ben presto riuscirete a rimettervi in carreggiata. Avrete un programma molto fitto da rispettare, forse un po' stressante, ma sicuramente soddisfacente. Sul luogo di lavoro vi impegnerete per investire tutte le vostre risorse e per raggiungere gli obiettivi prefissati. La stanchezza derivante da ciò vi spingerà a non interagire molto con gli altri. Gli amici cercheranno la vostra compagnia e il partner potrebbe notare un momentaneo distacco

Toro: sarà una giornata molto positiva dal punto di vista sentimentale. Sarete pronti a donare il meglio di voi stessi e a dare attenzioni al partner.

Non avrete voglia di vivere esperienze particolari, ma solo di trascorrere del tempo con la persona amata. Proverete una grandissima gioia nel condividere i piccoli momenti quotidiani e nell'aumentare la sintonia delle vostre anime. Forse ci saranno delle piccole questioni irrisolte da sistemare, ma le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non lasciarvi travolgere dalle preoccupazioni.

Gemelli: avrete modo di cogliere al volo le occasioni che vi si presenteranno durante il giorno. Ogni scelta che farete, anche la più piccola, avrà delle conseguenze importanti sullo svolgimento della routine quotidiana. Vivrete momenti inaspettati e, dal punto di vista sentimentale, potreste ricevere delle piacevoli sorprese.

Non avrete paura di assecondare le vostre emozioni, ma farete fatica a parlarne con amici e famigliari. Preferirete affrontarle da soli, ma non potrete fare a meno di mettere al corrente il vostro partner dell'amore che provate per lui.

Cancro: il vostro cuore batterà così velocemente da permettervi di sintonizzarvi con il ritmo delle vostre emozioni. Rilegherete in un angolo la razionalità e preferirete affidarvi all'istinto. Avrete un modo particolare di giudicare le persone, perché vi rifiuterete di ascoltare dicerie o di fermarvi alla prima impressione. Sarete pronti a vivere intensamente la vostra storia amorosa: sentimenti positivi e negativi si mescoleranno dando vita a un mix esplosivo!

In amicizia sarete disponibili e generosi.

Previsioni zodiacali di mercoledì 2 settembre: Leone avventuroso e Scorpione lunatico

Leone: fare il punto della situazione potrebbe mettervi davanti a emozioni assopite da tempo. Non sarà facile dare un nuovo ritmo alla vostra vita, ma potreste ottenere dei grandi risultati. La cura per l'aspetto fisico e per il benessere psicologico vi consentiranno di affrontare ogni sfida con maggiore entusiasmo. Abbandonerete ogni sorta di timore e coglierete al volo le avventure che si presenteranno. Dal punto di vista sociale, sarete pronti a conoscere nuove persone e a instaurare relazioni profonde.

Vergine: proverete il forte desiderio di allontanarvi dalla vostra routine e di partire per un viaggio alla scoperta di voi stessi.

Potrebbe trattarsi di un viaggio reale, con tanto di tappe, o di un percorso interiore che vi porterà a toccare le corde più profonde del vostro cuore. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non reprimere i vostri istinti: forse non vi sentirete ancora pronti per il grande passo, ma un'accurata riflessione potrebbe già modificare, in positivo, il vostro modo di pensare.

Bilancia: sarà una giornata che non presenterà delle grandi novità. Dovrete affrontare un certo livello di monotonia e farete fatica a trovare stimoli utili. Non vi rifiuterete di portare a termine i vostri impegni quotidiani, ma proverete poca soddisfazione nel farlo. Per fortuna la presenza degli amici e del partner riuscirà ad alleggerire questa staticità.

Potreste provare a organizzare qualcosa di divertente da fare insieme: non dovrà essere un'attività particolare o particolarmente intensa, vi basterà fare qualcosa che vi distragga.

Scorpione: verrete colpiti da sentimenti contrastanti: da una parte vi sentirete pronti a conquistare il mondo, ma dall'altra vi renderete conto di avere molte questioni irrisolte. Inizierete con il rapporto con il partner: avvertirete il bisogno di discutere di alcuni temi cruciali per voi, ma le cose potrebbero prendere una piega inaspettata. Potreste avvertire l'istinto di alzare la voce per farvi ascoltare, ma non sarà la strategia corretta. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di mantenere la calma.

Previsioni astrologiche di domani 2 settembre: Capricorno passionale e curiosità per Pesci

Sagittario: dovrete affrontare qualche piccola difficoltà dal punto di vista sociale. Vi relazionerete con gioia con gli amici, ma non riuscirete a interagire con tutti. Ci saranno dei comportamenti che vi metteranno a disagio e che vi spingeranno a rivedere i vostri rapporti. Tenderete a correte subito a conclusioni affrettate e questo non sarà un bene per voi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di essere più pazienti e di dare il tempo agli altri di spiegarsi.

Capricorno: vi abbandonerete all'intenso potere della passione. Vi sentirete sopraffatti da energie intense e travolgenti, che vi consentiranno di approfondire il rapporto con il partner.

Ci saranno dei comportamenti che farete fatica a identificare, ma vi renderete conto di amare questa parte di voi. Le persone che vi circondano non potranno fare a meno di notare nella vostra personalità una nuova spensieratezza. Non dovrete dare spiegazioni, ma solo godervi il momento e cercare di sfruttarlo per apprendere qualcosa di nuovo.

Acquario: qualcuno potrebbe accusarvi di essere un po' troppo superficiali, ma voi userete un falso atteggiamento spensierato per cercare di porre un limite alle vostre preoccupazioni. Sarà un modo per ergere una barriera tra voi e le vostre emozioni. Questo comportamento però, con il tempo, potrebbe avere delle conseguenze positive. Un aiuto valido potrebbe arrivare dai vostri amici più cari: loro non verranno ingannati facilmente e cercheranno di andare in fondo alla situazione.

Pesci: il potere della conoscenza vi colpirà in tutto il suo splendore. Tra voi e il mondo circostante si creerà un rapporto di grande curiosità. Avrete voglia di esplorare terreni sconosciuti e di scoprire elementi che avevate sempre ignorato. Gli amici saranno contenti di appoggiarvi in questa sfida: se riuscirete a coinvolgerli il vostro viaggio potrebbe assumere dei colori del tutto nuovi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non tralasciare il potere delle emozioni: potreste ricevere delle belle sorprese!