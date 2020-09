Continua per il Sagittario un momento molto vantaggioso, un quadro astrale positivo protegge tanto la sfera lavorativa quanto quella sentimentale, promettendo grandi sorprese. Al contrario i Gemelli potrebbero trovarsi a dover affrontare vecchie preoccupazioni, mentre la Bilancia farà bene a muoversi con cautela, evitando i passi falsi.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di venerdì 25 settembre 2020 per i dodici segni dello zodiaco, con le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo 25 settembre 2020 per tutti i segni

Ariete: è un momento sottotono per il segno, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici, come mal di denti ed emicrania.

Anche in ambito lavorativo è bene agire con prudenza ed evitare decisioni affrettate. Serenità in amore.

Toro: sono 24 ore interessanti per la sfera lavorativa, qualcuno potrebbe ricevere una proposta allettante dall'estero o da un'altra città. Il cambiamento potrebbe spaventare, ma di certo ne varrà la pena. Amore passionale, anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: durante la giornata di venerdì 25 settembre potrebbero tornare a presentarsi vecchie preoccupazioni per il segno, come un ex coniuge che bussa alla porta. In ambito lavorativo potrebbero esserci degli ostacoli, attenzione nei rapporti con i colleghi e i superiori.

Cancro: giornata faticosa per i nativi del segno, in abito lavorativo potrebbero esserci delle tensioni.

Le stelle consigliano di agire con i piedi di piombo ed evitare di somatizzare lo stress. Possibili agitazioni anche in amore.

Leone: è una giornata interessante per i rapporti interpersonali e i contatti lavorativi, il segno può avvertire la stima e la fiducia in lui riposta e usarla la meglio per ottenere grandi risultati.

Alti e bassi in amore, incontri favoriti nel weekend.

Vergine: è un momento molto positivo per il segno, energia e voglia di fare non mancano. E' un periodo di grande creatività per il segno, le buone intuizioni ci sono e si possono realizzare dei progetti interessanti. In amore regna la complicità e il buon umore, anche gli incontri sono favoriti.

Bilancia: il consiglio dell'oroscopo per questa giornata è quello di essere cauti. Sia dal punto di vista fisico che lavorativo è meglio rallentare i ritmi, per evitare di avere stremati al weekend. Questo è un momento di recupero in amore, e anche chi nei giorni precedenti ha affrontato dubbi ed incertezze, può cercare di trovare dei chiarimenti.

Scorpione: quella di venerdì 25 settembre 2020 potrebbe essere una giornata impegnativa per il segno, alle prese con questioni burocratiche e legali da risolvere. Qualcuno inoltre potrebbe avere del lavoro accumulato da smaltire, dunque non mancano stress e agitazioni, che sarà meglio tener fuori dalla sfera sentimentale.

Sagittario: sono giornate estremamente positive per gli affari e il lavoro, ideali per concludere delle trattative, ma anche acquisti e vendite immobiliari.

In amore regna la serenità e dei nuovi incontri sono favoriti per i single.

Capricorno: secondo l'oroscopo durante le prossime 24 ore il segno potrebbe ricevere un riconoscimento importante, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Anche in amore le stelle offrono la loro protezione, favorendo i progetti di coppia e i nuovi incontri.

Acquario: è una giornata di recupero per il segno, soprattutto per quanto riguarda l'amore e i rapporti interpersonali. La forza di un legame importante può dare la forza di superare le difficoltà e trovare nuove soluzioni. Ci sono delle preoccupazioni per quanto riguarda la sfera pratica ed economica, meglio evitare le spese inutili.

Pesci: quella di venerdì 25 settembre 2020 è una giornata di recupero per il segno, che soprattutto in amore può seppellire l'ascia di guerra e riavvicinarsi al partner.

In ambito lavorativo, qualcuno potrebbe esser tentato a gettare la spugna, l'oroscopo consiglia di ripensarci e continuare ad inseguire i propri sogni. L'impegno ripaga sempre!