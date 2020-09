Un'altra settimana sta terminando e molti segni zodiacali vorranno vivere una domenica spensierata e serena. L'oroscopo del 27 settembre riserva moltissime novità per tutti i segni zodiacali. Gli astri influenzeranno la sfera amorosa, sociale e personale di ciascuno di noi. Fra i principali aspetti planetari di domani, sarà possibile osservare la congiunzione tra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in quadratura a Urano, Mercurio in opposizione a Nettuno, Venere in trigono a Marte, che si troverà in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 27 settembre per 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domenica 27 settembre: Toro passionale e Gemelli stressati

Ariete: desidererete trascorrere questa domenica in famiglia, ma l'atmosfera domestica non sarà delle migliori. Noterete una certa tensione tra i vostri famigliari e toccherà a voi indagare sulle cause. Scoprirete l'esistenza di alcune incomprensioni e vi impegnerete per cercare di riportare la pace in casa. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non attaccare i vostri affetti: un atteggiamento pacato e collaborativo darà risultati decisamente migliori. Verso la seconda metà della giornata tutto si risolverà e potrete, finalmente, godere di questo giorno di relax. Attenzione a non essere eccessivamente permalosi.

Toro: la giornata vi riserverà delle dolcissime novità in amore. Sarete pronti a vivere, intensamente, la vostra relazione di coppia. Forse non condividerete tutti i punti di vista del partner, ma questo non basterà per spegnere la vostra passione. Verrete travolti da un fuoco incandescente che non riuscirete a spegnere.

Gli amici potrebbero chiedervi di essere maggiormente presenti nelle loro vite, ma voi non capirete la gravità della situazione fino a quando qualcuno non ve lo farà notare a brutto muso. Per fortuna, avrete tutto il tempo per recuperare e per dimostrare alle vostre amicizie di tenere al rapporto creato.

Gemelli: anche se non sarà giornata lavorativa, non riuscirete a staccare la vostra mente dagli impegni che vi aspetteranno durante la prossima settimana. Dovrete lottare per poter godere di qualche ora piacevole. Il partner, notando il vostro nervosismo, cercherà di distrarvi e di coinvolgervi in qualche attività piacevole. Inoltre, nel vostro cuore inizieranno a presentarsi delle idee contrastanti perché non saprete quali scelte prendere per salvaguardare il vostro percorso di vita. Un amico speciale potrebbe venirvi incontro e donarvi un consiglio prezioso.

Cancro: la vostra relazione sentimentale potrebbe creare qualche difficoltà all'interno della famiglia. Non tutti, infatti, vedranno di buon occhio il partner scelto e molti si lamenteranno senza nasconderlo.

Il romanticismo lascerà spazio a un forte sentimento di rabbia che si riverserà su persone non direttamente coinvolte nella vicenda. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non lasciarvi rovinare l'umore dalle parole altrui. Ascoltate i consigli della vostra famiglia, ma valutate la veridicità delle loro parole. Se riterrete che siano solo dettate dalla preoccupazione, andate dritti per la vostra strada.

Oroscopo del 27 settembre: relax per Leone e Vergine intollerante

Leone: sentirete il bisogno di staccare la spina dai vostri impegni quotidiani. Vi renderete conto di avere davanti a voi una settimana molto intensa e cercherete di spegnere la tensione grazie ai vostri hobby preferiti.

Sarà una giornata dedicata alla creatività e all'amore per la compagnia degli altri. Forse non riuscirete a portare a termine tutte le attività prefissate, ma vi sentirete molto più tranquilli. In amore, sarete pronti a iniziare una nuova storia d'amore, ma per niente al mondo rinuncerete alla vostra indipendenza. La libertà verrà prima di tutto e lotterete per preservarla.

Vergine: sarete molto intolleranti nei confronti delle persone che mostreranno sentimenti di invidia verso di voi. Non accetterete di ignorare il loro comportamento e deciderete di affrontarli faccia a faccia. Questo potrebbe dare vita a discussioni accese, ma sarete fieri di voi. Inoltre, deciderete di chiarire i problemi presenti all'interno della vostra relazione amorosa.

Vi renderete conto di non poter continuare a trascinare una storia con così tanti punti interrogativi. La reazione del partner, forse, non sarà quella desiderata, ma inizierete a fargli capire le vostre esigenze. Gli amici saranno pronti a supportarvi nelle scelte che farete.

Bilancia: vi sembrerà di vivere in una bolla di vetro e avrete la sensazione di non potervi integrare con il mondo circostante. Noterete una forte differenza di pensiero tra voi e i vostri amici, ma le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di vivere questo particolare come una risorsa. Questa originalità, infatti, vi permetterà di spiccare nella massa e di farvi notare dalle persone giuste. Sarete pronti a ricaricare le batterie per affrontare tutti gli impegni della settimana.

Avrete voglia di migliorare la vostra situazione lavorativa e di conquistare il ruolo che riterrete di meritare. Ovviamente non sarà semplice, ma coraggio e determinazione saranno indispensabili.

Scorpione: niente potrà distogliervi dalla relazione con il partner. Vi sentirete pronti a portare il vostro rapporto a un livello superiore, ma forse la persona amata non riuscirà a cogliere i segnali che gli lancerete. Sarà un duro colpo al cuore da sopportare, ma gli amici più cari cercheranno di darvi consigli importanti. Se seguirete i sentimenti provati, sicuramente, avrete modo di risolvere la situazione. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di coltivare i vostri hobby. Inoltre, sarà fondamentale non sottovalutare lo sport perché vi consentirà di rimanere in forma e di sentirvi bene con voi stessi.

Previsioni astrologiche di domani 27 settembre: solitudine per Sagittario e Capricorno allegro

Sagittario: avvertirete un forte senso di solitudine perché vi sembrerà di essere stati abbandonati da tutti gli affetti più cari. Amici e parenti saranno presi dai loro impegni e dai loro problemi personali e vi troverete a sperare in una chiamata o in un incontro. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non arrendervi: tenete duro in questo difficile periodo perché una conoscenza inaspettata potrebbe illuminare la giornata! Lavorare sulla vostra creatività vi consentirà di sperimentare qualcosa di nuovo e di distrarvi.

Capricorno: le nuove temperature non vi preoccuperanno, anzi, vi sentirete vivaci e allegri.

Finalmente, dopo un'estate estenuante, sarete pronti a rimettervi in gioco. Gli affetti più cari noteranno questo cambio di atteggiamento, ma non riusciranno a darsi una spiegazione valida. Avrete voglia di tornare attivi in ambito sentimentale, ma avrete bisogno di incontrare la persona giusta. Non tutti, infatti, saranno degni della vostra attenzione: vorrete una persona pronta ad ascoltarvi e a condividere con voi hobby e passioni. Un amico potrebbe aver bisogno della vostra presenza: aiutatelo, ma senza mettere a rischio il vostro benessere.

Acquario: spererete in un pizzico di fortuna in questa giornata, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Vi renderete conto di non riuscire a sopportare critiche e malintesi.

Il vostro carattere vi spingerà a reagire alla più piccola presa di posizione e questo non potrà che creare delle discussioni in famiglia. Anche gli amici, notando questi comportamenti, vi chiederanno di essere più razionali. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non farvi rovinare la domenica dai cattivi pensieri: per ritrovare il giusto equilibrio dovrete lavorare sulle cause che vi portano a essere così irascibili.

Pesci: l'amore è nell'aria e voi sarete pronti a cogliere ogni suo più piccolo movimento. Avvertirete il bisogno di ricevere dolcezza e tenerezza, solo così lotterete per proteggere i vostri sentimenti. Il partner sarà fiero del vostro comportamento e cercherà di starvi il più accanto possibile.

Una persona gelosa potrebbe provare a mettervi i bastoni tra le ruote, ma non potrà fare nulla contro un amore romantico così forte. In famiglia, la situazione sarà serena e rilassata: avrete modo di interagire con i vostri parenti e di confrontarvi con loro su questioni importanti. Attenzione però alle parole che sceglierete di usare.