L'Oroscopo di lunedì 28 settembre anticipa buone notizie e interessanti novità per questo primo giorno della nuova settimana. Molto promettente il periodo per alcuni segni, quali il Cancro e il Sagittario, benvoluti dalle stelle. Le previsioni astrologiche prevedono per questi ultimi una giornata molto intensa sul lato affettivo: giornata all'insegna dell'amore e tanta fortuna a partire già dalla prima mattinata per poi aumentare nel corso del primo pomeriggio. Gli astri intanto, saranno poco favorevoli per la Bilancia e l'Acquario, in difficoltà soprattutto in ambito economico.

Quali saranno dunque i segni migliori e peggiori del giorno?

Lo scoprirete solo leggendo il resto delle previsioni dell'oroscopo del giorno segno per segno.

Oroscopo del giorno 28 settembre: sorpresa per l'Ariete e buon momento per il Sagittario

Ariete: l'astrologia del 28 settembre annuncia che le stelle di lunedì 28 settembre riserveranno una spettacolare sorpresa. Di cosa si tratta? L'oroscopo del giorno prevede una giornata impegnativa moralmente, ma altamente gratificante sotto l'aspetto sentimentale: dolcissimo evento per le coppie che ritroveranno parte della passione perduta. Intanto arriverà l'amore per chi è single: ottime possibilità con i segni di Cancro, scorpione e Pesci.

Toro: molto interessante questa giornata per il fatto che potrebbe segnare in positivo tutto l'andamento della stessa.

Una svolta brillante in campo amoroso potrebbe far ripartire amori assopiti o in stallo da tempo, mentre chi ha conti in sospeso in campo sentimentale vedrà tutto risolto. In ambito di coppia, situazione ribaltata all'opposto, questo lunedì, con una dolce sorpresa a far capolino nelle ore pomeridiane.

Gemelli: buon momento per quelli con problemi salutari in corso di guarigione. Il comparto della salute infatti, parlando in senso generale, riceverà flussi altamente energizzanti da Nettuno e Giove, i quali renderanno meno sofferenti le situazioni più pesanti. In campo affettivo, buono il frangente per aprire dialoghi importanti: metterete in preventivo il matrimonio, una gravidanza oppure qualche altra cosa?

Cancro: ottimo lunedì in arrivo per tanti nativi del segno. In ripresa il periodo sotto tono vissuto nella giornata di ieri, specialmente per quelli con ascendente Cancro, Leone e Pesci. Buon momento anche nel reparto salute: i piccoli malanni stagionali sembrano siano giunti al termine. Cercate di non ricascarci. In coppia per risolvere un’incomprensione accettate il parere di un amico che vede le cose con obiettività, non essendo coinvolto emotivamente.

Previsioni zodiacali di lunedì 28 settembre: grande energia ai Leone, difficoltà economiche per Bilancia

Leone: grazie a una grande energia, la temperatura erotica sarà elevata, con immensa soddisfazione vostra e naturalmente del partner. Nel lavoro affronterete a testa alta una situazione complessa in ambito professionale: la vostra abilità e la vostra sicurezza vi garantiranno il pieno successo.

Il rapporto in alcuni casi necessiterà di qualche piccola concessione da entrambe le parti. Inviate un messaggio al partner e date inizio alle trattative.

Vergine: le previsioni zodiacali di lunedì indicano a chi è in cerca dell’amore che non troverà ostacoli ai suoi piani sentimentali. Avrete fascino e la capacità di conquistare chi vi piace. Niente di meglio di questo lunedì, primo giorno della settimana, per stare insieme agli amici e festeggiare, magari organizzando una gita in motoretta o in barca a vela. Tutto bene al lavoro, se siete di turno. Un po’ intontiti durante il giorno dai bagordi della nottata precedente, se siete soliti alzare il gomito. Prima di sera comunque sarete come nuovi e pronti a ricominciare.

Bilancia: giornata messa in preventivo con scarse possibilità in ambito economico. Invece nell'amore potreste trovare consolazione, se soltanto riusciste ad allentare la tensione e ad abbandonarvi alle tenerezze del partner. Sul lavoro invece non commettete l’errore di voler bruciare le tappe ma accontentatevi dei risultati che, forse, non sono eccezionali ma almeno sono sicuri. Per qualche single un rapporto tutto da costruire, galeotto un messaggino via WhatsApp: poche parole ben messe per esprimere i vostri sentimenti e il gioco sarà fatto!

Scorpione: per l'amore, seguirete alla lettera la ricetta migliore. Quale? Un pizzico di fantasia, una spolverata di romanticismo e tanta disponibilità quanto basta.

In coppia la situazione sentimentale è in continua evoluzione. Nel lavoro potreste anche trovare conforto, se solo riusciste ad allentare la tensione interiore e a concentrarvi sui vostri progetti. Salute in stallo: al mattino, fate una ricca colazione con cereali integrali e latte. Vi sarà utile come supplemento di calcio per ossa e denti.

Astrologia del giorno 28 settembre: ottimo avvio settimanale al Sagittario e sentimenti a una svolta per Pesci

Sagittario: splendido inizio settimana in diversi campi. In ambito sentimentale, a prescindere dal risultato, cercate di portare avanti con maggiore entusiasmo un’iniziativa che sta a cuore ad entrambi. Confusione mentale e disordine nel comparto lavoro renderanno più probabili gli errori.

Avvertirete cedimenti nella memoria e nella capacità di concentrazione. Salute fisicamente stabile: siete già abbastanza in forma. In più, con Venere armonica, anche il riflesso della vostra immagine allo specchio vi soddisfa.

Capricorno: in arrivo difficoltà nel settore economico. Cercate di evitare le spese inutili e nel contempo di dare una revisionata al ribasso alle uscite messe in conto al periodo. Sul lato sentimentale invece è tempo che vi rendiate conto che l’amore ideale non esiste, ed è meglio che guardiate con occhi diversi e più realistici chi vi è vicino. Essere prudenti è un bene, ma esserlo eccessivamente, fino al punto di negarsi gioie meritate diventa inaccettabile. Cambiate registro.

Acquario: l'empatia non si comanda a bacchetta. Ci si sintonizza quando si è sulla stessa lunghezza d’onda, ma non è sempre possibile raggiungerla. In campo sentimentale bene il rapporto di copia. Novità in vista per i single. È possibile un incontro entusiasmante, forse così bello, coinvolgente e intrigante da intimorirvi addirittura. Tanta voglia di dare un taglio alla routine nel lavoro. L’unico modo per staccare la spina? Prendere qualche giorno di ferie e tornerete rigenerati.

Pesci: l'oroscopo di lunedì 28 settembre indica i sentimenti a una svolta. Per poter tornare a sorridere Prima di tutto, dimenticate i torti subiti dando un bello smacco anche all'orgoglio. In coppia non complicate le cose con richieste eccessive, del tutto fuori dalla vostra portata in questo momento.

Sappiate accontentarvi. In famiglia, con la parentela, non mettetevi in testa che devono fare come piace a voi: lasciateli vivere, anche se non seguono alla lettera i vostri consigli. Novità dalle stelle annunciano nuove conoscenze per i single. Serata di flirt per quelli dei Pesci a caccia di momenti gagliardi.