L'Oroscopo del weekend dal 18 al 20 settembre punterà un riflettore sulla fortuna e sull'amore di ciascun segno zodiacale. Luna in Bilancia nelle giornate di venerdì e sabato garantirà sensazioni armoniose e profonde. Questa Luna parlerà ai cuori di tutti i segni zodiacali d'Aria, garantendo sensibilità. Venere splenderà sempre in Leone, mentre l'astro d'argento domenica brillerà in Scorpione. Così una rigenerazione sentimentale investirà tutti i simboli zodiacali d'Acqua, che potranno approcciarsi all'amore in maniera più fortunata. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo del weekend

Ariete: venerdì e sabato Luna sarà in opposizione e potreste essere indecisi in amore, poco costanti nel modo di dimostrare gli affetti. Attenzione però a non chiudervi in un silenzio che non gioverà a nulla. Potrebbero sorgere degli attriti in coppia e voi single potreste approcciarvi all'amore in modo troppo impetuoso. Magari dovete revisionare il tutto e avviare cambiamenti produttivi per tutte le sfere vitali.

Toro: la quadratura astrale di Venere e Urano avrà effetti sorprendenti in tutte le sfere vitali. Anche se in dissonanza, sarete alla ricerca di emozioni forti e pronti a svolgere vere e proprie battaglie amorose per concretizzare i sogni tenuti nel cassetto.

Le relazioni già in corso saranno messe al banco di prova, mentre voi single potrete aprirvi a un flirt benefico per l'amore. Attenzione a Luna in opposizione domenica, che vi renderà vendicativi nei confronti di chi vi farà un torto.

Gemelli: Luna e Mercurio saranno dalla vostra parte a inizio weekend e il modo di amare in coppia diventa più armonioso e profondo.

Voi single sarete alla ricerca di sicurezze interiori e dovrete arginare alcune fragilità che solitamente nascondete alla perfezione. Dovrete puntare tutto su una carica affascinante e magnetica garantita da Marte in splendida forma dall'Ariete. Venere prometterà un grande benessere sentimentale.

Cancro: l'inizio weekend sarà un po' teso a causa di Luna e Mercurio dissonanti.

Potrebbero manifestarsi dei conflitti tra sentimento e ragione. Attenzione a non lasciarvi soffocare da vecchi schemi obsoleti, cattive abitudini capaci di soffocare le novità che stanno per giungere a breve. Domenica sarete più magnetici e affascinanti, via libera all'amore quindi e potrete anche voi single mettere a segno colpi favorevoli per la sfera sentimentale.

Leone: il trigono di Venere e Marte sarà notevole e otterrete piena soddisfazione dall'amore. Le relazioni platoniche non faranno al caso vostro e l'amore diventerà molto passionale e impetuoso. Sarete pronti a vivere il tutto con un'immediatezza quasi capricciosa, poiché desiderosi di stare al centro dell'attenzione. Luna dalla Bilancia garantirà belle emozioni armoniose venerdì e sabato.

Attenzione solo a contenere atteggiamenti troppo provocatori domenica.

Vergine: sarete in piena evoluzione sentimentale, grazie agli astri in Capricorno che faranno approfondire l'amore in maniera più costruttiva e profonda. Valuterete al meglio le situazioni sentimentali e Sole sarà benefico, garantendo successo. Luna splenderà per voi domenica dallo Scorpione e fascino e sensibilità saranno notevoli.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna nel segno venerdì e sabato sprigionerà sensazioni profonde. Si prevederanno nuovi inizi in amore e sarete molto loquaci voi single, pronti ad esprimere verbalmente le sensazioni che proverete. Voi in coppia sarete coinvolti da una nuova armonia che farà approfondire gli affetti con slancio e grande profondità d'animo.

Via libera all'amore quindi grazie anche a Venere propizia.

Scorpione: Venere creerà un po' di attrito dal Leone e sarete alquanto insoddisfatti nei confronti dell'amore. Sarete alla ricerca di nuovi stimoli che rendano la sfera sentimentale più emozionante. Dovrete puntare tutto sulla giornata di domenica, dove Luna entrerà nel vostro segno. L'astro d'argento vi renderà molto affascinanti, intuitivi e magnetici. Il temperamento sarà acuito da una grande forza di volontà che farà portare i progetti sentimentali al successo.

Sagittario: via libera all'amore a inizio weekend. Sarete molto socievoli, pronti a manifestare amore con le parole e con i fatti. Gli astri dalla Bilancia saranno a vostro favore e si prevederà maggiore armonia in coppia.

Voi single dovrete tenervi pronti a ricevere alcune novità preziose per la sfera sentimentale. Gli astri consiglieranno di rompere alcuni legami con un passato che ha fatto soffrire. Dovrete lasciare alle spalle i vecchi ricordi nostalgici, lasciando entrare il nuovo nella vostra vita che risulterà più promettente per l'amore.

Capricorno: attenzione a venerdì e sabato in cui Luna e Mercurio risulteranno in dissonanza. Potrebbero sorgere dei pregiudizi infondati nei confronti di alcune persone che tenderete a valutare più con la mente che con il cuore. Il compito previsto in questo fine settimana sarà quello di fare il punto sui sentimenti che proverete. Giove risulterà fortunato e riscalderà i cuori.

Così sarete pronti a una domenica davvero preziosa per l'amore.

Acquario: il satellite notturno sarà a voi favorevole e diffonderà sensazioni amorose profonde e appaganti. Sarete molto socievoli e non passerete di certo inosservati in un gruppo di amici. Questa Luna parlerà di affetti stabili, di legami solidi e profondi. Così voi in coppia desidererete consolidare il rapporto in maniera durevole. Fascino e charme non mancheranno di certo a voi single. Attenzione solo a domenica un po' tesa per i sentimenti.

Pesci: Nettuno confonderà un po' le idee in amore, poiché influenzato da Sole in opposizione. Dovrete cercare di valutare bene i pro e i contro, prima di prendere alcune decisioni importanti per la sfera sentimentale.

Sarete ultrasensibili e molto profondi nel modo di amare. Domenica Luna dallo Scorpione garantirà tanta passione e un'introspezione brillante farà prendere la direzione giusta in amore.