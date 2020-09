L'Oroscopo di martedì 22 settembre avrà in serbo molte novità per tutti i segni zodiacali di domani. Gli astri avranno una grande influenza, infatti, sulla sfera amorosa e lavorativa di ciascuno di noi. Nella volta celeste di domani, tra gli aspetti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, Mercurio sarà in opposizione a Marte e in quadratura a Saturno, mentre Marte sarà in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 22 settembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di martedì 22 settembre: crescita personale per Ariete e Cancro selettivo

Ariete: potrebbe essere il momento giusto per concentrarvi sulla vostra crescita personale. Deciderete di lavorare sui vostri difetti per mitigare i lati più spigolosi del vostro carattere. Sarà un processo lungo e ricco di riflessioni, ma con il tempo darà i suoi frutti. Sul luogo di lavoro, sarete molto arguti e non avrete paura di confrontarvi con gli altri. Se sarete in disaccordo con le parole di una collega, non vi farete problemi a dire la vostra. Ricordatevi, però, di usare parole pacate e prive d'astio perché, in caso contrario, potreste passare dalla parte del torto. In amore, sarete pronti a tuffarvi in qualcosa di nuovo.

Toro: sarà fondamentale trovare il giusto equilibrio tra i vostri sentimenti e le responsabilità sociali. Su due piedi, vorreste dire a tutti ciò che pensate realmente di loro, ma vi renderete conto di non potervi comportare in questo modo. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non tenervi tutto dentro, ma di scegliere con attenzione le parole da usare.

Dovrete fare in modo che le conversazioni che affronterete possano portare a qualcosa di costruttivo. Il partner apprezzerà la vostra sincerità, ma avrà qualche problema ad affrontare gli argomenti che lo toccheranno direttamente.

Gemelli: farete fatica a trattenere le vostre emozioni. Tenderete a chiarire tutto immediatamente, ma forse sarete un po' troppo bruschi.

Il partner potrebbe sentirsi mortificato dal vostro atteggiamento e chiudersi in se stesso. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di porre un filtro tra i vostri pensieri e le vostre parole. In questo modo, eviterete di trovarvi in situazioni spiacevoli. Sul posto di lavoro, non ci saranno grandi novità: sarete pronti a impegnarvi, ma non cercherete di superare i vostri limiti. La vostra famiglia vi darà dei consigli molto preziosi.

Cancro: sarete molto selettivi nei vostri rapporti. Tenderete a frequentare solo persone degne della vostra fiducia. Ci sarà chi, a causa del suo carattere o delle azioni che compirà, verrà allontanato. Forse, questo atteggiamento vi farà sentire un po' soli, ma sicuramente proteggerà il vostro cuore.

Sul lavoro sarete attenti e produttivi: lavorerete sodo e non darete motivo ai colleghi di parlare male di voi. Non sarà una giornata particolarmente divertente perché sarà improntata sull'impegno e sulla realizzazione di voi stessi. Per fortuna, durante le ore serali, avrete modo di staccare la spina e di rilassarvi davanti a un bel film.

Oroscopo del 22 settembre: Leone produttivo e Scorpione passionale

Leone: porterete al massimo la vostra produttività. La vostra agenda sarà carica di impegni, ma questo non vi scoraggerà perché preferirete avere una giornata dinamica che una monotona. In amicizia, sarete circondati da persone affettuose e che mostreranno, senza paura, i loro sentimenti. Vi sentirete fieri dei rapporti che siete riusciti a costruire nel corso del tempo, ma non rinuncerete ad ampliare il vostro cerchio di conoscenze.

Mostrerete un'empatia fuori dal comune, ma sceglierete con molta attenzione chi frequentare. Sarete orientati su persone simili a voi.

Vergine: avrete molta difficoltà nel fidarvi del prossimo. Tenderete a ergere una barriera tra voi e il mondo circostante perché preferirete evitare ulteriori delusioni. Gli amici non rappresenteranno una parte importante della vostra giornata, anche se non smetteranno mai di cercarvi. Sarete più propensi a concentrarvi sulle vostre risorse e sull'ideazione di una strategia per sfruttarle al meglio. Deciderete di immergervi in un nuovo progetto lavorativo: forse, crederete di non esserne all'altezza, ma un evento importante potrebbe smentire questa convinzione.

In amore, sarete poco tolleranti dei confronti del partner.

Bilancia: un fulmine a ciel sereno si abbatterà sulla vostra giornata. Sarete costretti a confrontarvi con la vostra emotività e a gestire le vostre emozioni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non reprimere i sentimenti, ma di non lasciargli neanche il totale controllo della situazione. Il confronto con gli amici più stretti potrebbe esservi di grande aiuto perché vi consentirà di affrontare tutto con più consapevolezza. Non vi mancherà la voglia di lavorare e di mettervi in gioco, ma dovrete aspettare qualche giorno prima di poter tornare perfettamente operativi. Potrebbe essere il momento giusto per prendervi del tempo solo per voi stessi.

Scorpione: verrete travolti da una passione travolgente e incontrollabile. Vi getterete tra le braccia del partner e non avrete paura di aprirgli il vostro cuore. Il suo amore vi infonderà lo spirito giusto per affrontare tutto ciò che accadrà nella giornata di domani. Potreste essere talmente accecati dall'amore da non vedere alcuni piccoli particolari. Amici e parenti cercheranno di farveli notare, ma prenderete male le loro osservazioni e vi chiuderete in voi stessi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di tenere gli occhi aperti e di non tralasciare un po' di sana razionalità!

Previsioni astrologiche di domani 22 settembre: cambiamenti per Acquario e fantasia per Pesci

Sagittario: tenderete a essere un po' troppo ossessionati dal denaro.

Cercherete di spendere il meno possibile e, per nessun motivo, romperete il vostro salvadanaio. Il partner potrebbe reagire male davanti a questo atteggiamento perché lo considererà eccessivo e controproducente. Voi, però, continuerete ad andare dritti per la vostra strada. In amicizia, sarete sempre pronti a regalare una parola di conforto, ma eviterete di intromettervi in determinate situazioni. Preferirete rimanere sulle vostre e allontanarvi da possibili litigi. Sul lavoro, ci saranno dei piccoli cambiamenti in vista.

Capricorno: un amico speciale sarà pronto a starvi accanto durante questa giornata. Potreste iniziare a vederlo in modo diverso e, forse, fantasticherete su una possibile relazione tra voi.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non far correre troppo la fantasia. Sarà fondamentale analizzare i vostri sentimenti e non scambiare la riconoscenza per amore. Potreste concentrarvi su attività che vi rendono felici o su esercizi sportivi che possano costituire una valvola di sfogo efficace. Attenzione a non farvi trascinare da un eccessivo nervosismo.

Acquario: la situazione in famiglia diventerà complessa e difficile da gestire. Avrete bisogno di guardare al passato per cercare elementi che possano aver creato questa dinamica. Non saprete bene come sistemare le cose, ma cercherete di essere presenti e di contribuire alla vita domestica. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di prendervi del tempo per riflettere.

Avrete bisogno di inserire un cambiamento importante nella vostra vita perché, solo in questo modo, potrete uscire dalla monotonia quotidiana. Potrebbero esserci delle novità appetibili sul posto di lavoro.

Pesci: la fantasia prenderà il sopravvento sulla realtà. Vi immergerete nella vostra bolla di sapone e cercherete di crearvi un piccolo mondo felice. Purtroppo, ben presto, vi renderete conto di non potervi allontanare da tutto. Avrete delle responsabilità sulle spalle e degli impegni da portare a termine. Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di non accantonare le vostre doti immaginative perché vi saranno molto utili per spezzare la spina. Potreste dedicarvi a qualche hobby creativo come la scrittura, il disegno o la musica.

Il partner apprezzerà particolarmente questo lato del vostro carattere!