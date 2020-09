Lunedì 28 settembre troveremo sul piano astrologico la Luna risiedere nel domicilio dell'Acquario, nel frattempo Saturno, Giove e Plutone sosteranno nel segno del Capricorno. Urano permarrà in Toro, così come Marte proseguirà l'orbita in Ariete. In ultimo, Venere rimarrà stabile sui gradi del Leone come Mercurio che continuerà a stazionare in Scorpione.

Oroscopo giornaliero favorevole per Gemelli e Acquario, meno entusiasmante per Pesci e Ariete.

Amore flop per l'Ariete

Ariete: amore flop. La settimana potrebbe cominciare col piede sbagliato in casa Ariete, soprattutto per ciò che riguarderà il nido domestico, dove la gelidità del clima non favorirà il dialogo tra i nativi e la dolce metà.

Toro: spossati. Il bottino energetico del primo segno di Terra avrà buone chance di risultare scarno in queste 24 ore, a causa dell'opposizione tra Marte e Mercurio in primis, difatti sarà bene prendersi un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile, in modo da evitare spiacevoli errori grossolani.

Gemelli: versatili. La poliedricità che metteranno presumibilmente in campo i nati del segno nel primo giorno della settimana li renderà oltremodo soddisfatti, grazie al corroborante sestile che la Luna nel loro Elemento ingaggerà con Marte sino alle ore 17:00.

Cancro: morbosi. La smodata affettuosità che i nati Cancro, con ogni probabilità, sfoggeranno questo lunedì nei confronti della mezza mela risulterà un po' morbosa agli occhi del partner, che glielo farà presumibilmente notare durante le ore serali.

Nuove abitudini per il Leone

Leone: nuove abitudini. Lunedì in cui il secondo segno di Fuoco parrà essere alle prese con una voglia irrefrenabile di cambiare le proprie abitudini giornaliere, malgrado dovrà bandire l'impazienza in quanto tale mutamento sarà lento ma costante.

Vergine: finanze sottotono.

Giornata dove i nati della Vergine, c'è da scommetterci, si renderanno conto di dover revisionare le proprie finanze, in modo da scongiurare sgradite sorprese nel bilancio finanziario di fine settembre.

Bilancia: concilianti. I nati Bilancia, durante questo lunedì, potrebbero risultare oltremodo concilianti e affabili anche con le persone più scontrose e indisponenti.

Quando la giornata si starà apprestando a conclusione, invece, il focus si sposterà sul partner, che riempiranno di coccole.

Scorpione: comunicazione top. Marte e Urano formeranno una stimolante opposizione con Mercurio sui loro gradi, la quale potrebbe rendere i nati del segno particolarmente comunicativi nel settore domestico. I loro argomenti preferiti, però, saranno quelli spesso evitati dal partner che, com'è lecito aspettarsi, non sarà entusiasta di affrontarli.

Relax per il Sagittario

Sagittario: relax. Le mille incombenze che probabilmente dovranno adempiere i nativi nel giorno che apre la settimana, metteranno a dura prova la loro resistenza fisica, perciò sarà bene delegare o rinviare tali attività e concedersi del meritato relax.

Capricorno: puntigliosi. Le manchevolezze, o presunte tali, della dolce metà saranno probabilmente rimarcate senza pietà dal terzo segno di Terra durante questa giornata, malgrado la mezza mela non gradirà affatto la loro puntigliosità.

Acquario: lungimiranti. Lo sfavillante trigono che il Luminare notturno nella loro orbita formerà con Mercurio d'Acqua renderà, con tutta probabilità, i nativi lungimiranti, sia nei loro pensieri che nelle loro azioni che saranno orientate strizzando l'occhio al prossimo futuro.

Pesci: gelosia immotivata. Sebbene non vi saranno reali motivazioni per esserlo, i nati Pesci questo lunedì si troveranno a dover far fronte col fantasma della gelosia, a causa delle posizioni poco concilianti di Venere e Marte di Fuoco.