L'Oroscopo del giorno 26 ottobre si presenta con la Luna in Pesci. Riparte un'altra settimana, l'ultima del mese di ottobre. L'astro d'argento, in fase crescente, pone l'accento su determinate situazioni e sentimenti. Sarà una giornata favorevole ai nativi dell'Acquario, mentre il Cancro si sentirà sconfortato. Approfondiamo le previsioni delle stelle e la classifica di questo lunedì.

Previsioni astrali del 26 ottobre: gli ultimi quattro segni zodiacali

Toro – 12^ posizione - Affrontare delle nuove sfide servirà a riaccendere il vostro entusiasmo e a farvi cambiare mentalità. Aspettatevi un avvio della settimana con qualche imprevisto di troppo generato dalla Luna in Pesci.

Chi, per lavoro, è costretto ad alzarsi presto o a fare il pendolare, dovrà combattere contro il caos generale. L'oroscopo di questa giornata vi mette in guardia da alcuni pensieri poco positivi che vi invaderanno la mente. Cercate, per quanto possibile di distogliere l'attenzione dal pessimismo e concentratevi sul presente.

Amore: avete bisogno di spazio e di libertà, forse vi sentite soffocati;

Lavoro/Soldi: non potete permettervi di rallentare, ma cercate di non strafare perché il troppo stroppia;

Salute: fate una lista delle vostre preoccupazioni, vi aiuterà a schiarirvi la mente e a sentirvi un pochino meglio.

Leone – 11^ posizione - Parte con il freno a mano tirato, questa nuovissima settimana.

Le cose cominceranno a girare a partire da mercoledì, intanto dovrete 'digerire' le ultime novità. Forse sono cambiate delle situazioni o forse avete subito una cocente delusione. Le stelle dicono che qualunque sia il problema che vi tormenterà in questo lunedì, riuscirete a scardinarlo grazie al vostro carattere.

Fatevi forza e siate positivi anche se le circostanze potrebbero apparirvi un po' malconce. Chi ha una famiglia da mandare avanti, troverà forza negli occhi dei propri figli.

Amore: l'amore vi circonda, non siete soli;

Lavoro/Soldi: la situazione finanziaria rischierà di scatenare malumori;

Salute: possibili emicranie, tendete a soffrirne abbastanza spesso.

Ariete – 10^ posizione - Queste che state vivendo sono delle giornate confuse e incerte, infatti non siete tanto convinti della piega che potrebbe prendere la situazione generale nelle prossime settimane.

Non è facile andare avanti di questi tempi, non solo la preoccupazione economica, ma anche la salute dei vostri cari, vi impensierisce. Tenete duro e preparatevi ad affrontare le tempeste che arriveranno.

Amore: coloro che hanno subito una delusione amorosa, devono prendersi del tempo per se stessi;

Lavoro/Soldi: la confusione rischierà di non farvi lavorare/studiare come vorreste;

Salute: potreste sentirvi un po' fuori forma e lenti.

Cancro – 9^ posizione - La Luna in Pesci potrebbe causarvi molti problemi dato che finirà per fare leva sulla vostra empatia e sensibilità spingendovi verso uno stato di sconforto. Non saranno da escludersi delle crisi di pianto, ma cercate di non assumervi colpe che non avete.

Da una vita convivete con l'ansia. Nelle prossime 48 ore affronterete una specie di mareggiata che vi porterà a rivalutare determinate situazioni.

Amore: il partner non vi viene incontro e questo vi fa sentire poco amati;

Lavoro/Soldi: cercate di ridurre il più possibile i vostri impegni e prendetevi delle giornate di riposo assoluto perché siete fin troppo stressati;

Salute: lo stress rischierà di ammalarvi o di intaccare la pressione, rallentate.

I segni di metà classifica

Gemelli – 8^ posizione - La paura del futuro, prima o poi nella vita tocca un po' tutti. Magari adesso il domani vi appare incerto e vi chiedete cosa ne sarà di voi e della vostra amata famiglia. Cercate di dare ascolto ai segnali che la vostra mente vi invia, non prendete la situazione sottogamba e trasformate l'incerto in un inizio nuovo.

Questo sarà un lunedì importante e anche risolutivo, ma tutto dipenderà dalla vostra capacità di reagire.

Amore: andate incontro al partner, sorprendetelo/a;

Lavoro/Soldi: chi lavora in proprio deve informarsi sulle nuove soluzioni moderne e non rimanere ancorato ai meccanismi passati;

Salute: troppe lamentele e preoccupazioni finiranno per affossarvi anche il fisico.

Vergine – 7^ posizione - Siete soliti porvi mille domande senza risposta, del resto siete un segno profondo e riflessivo. Avete paura di essere abbandonati, forse perché in passato avete vissuto una situazione simile. Questa settimana vi permetterà di ricominciare da zero e di fare le cose per bene. Vi sentirete molto meglio rispetto ai giorni scorsi.

Nonostante i recenti accadimenti, sarete pieni di sprint e riuscirete a spronare anche coloro che avranno la fortuna di avervi attorno. Fidatevi di voi stessi.

Amore: aprite il vostro cuore;

Lavoro/Soldi: conti che non tornano;

Salute: giornata ottimale per iniziare la dieta.

Capricorno – 6^ posizione - Dopo un fine settimana del tutto incerto, questa giornata porterà dei miglioramenti sia sul piano mentale che su quello interpersonale. In genere siete un segno discreto, ma in queste 24 ore finirete per aprirvi alle nuove conoscenze, destinate a rendervi la vita più saporita. C'è una situazione particolare che vi rende nervosi al solo pensiero, forse fate mille cose al giorno oppure in casa non vi aiuta nessuno, ebbene, in giornata troverete la forza di porre fine a tutto ciò.

Amore: chi è sposato o convive, dovrà affrontare dei discorsi fondamentali;

Lavoro/Soldi: state lavorando sodo per realizzare i vostri sogni o per arrivare a fine mese, ma cercate di rallentare altrimenti rischierete di impazzire;

Salute: da questo lunedì fino alla fine di ottobre, cercate di andarci piano in tutte le cose.

Sagittario – 5^ posizione - La scorsa settimana è stata piena di incertezze e di conflitti. A partire da questo lunedì tornerete ad essere più positivi. Si prevedono uscite per commissioni urgenti. Qualcuno o qualcosa rischierà di urtarvi, quindi sarà bene fare attenzione.

Amore: cambiamenti a livello sentimentale;

Lavoro/Soldi: si prevede una giornata interessante sul piano lavorativo;

Salute: non esagerate con la caffeina.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Acquario – 4^ posizione - Giornata favorevole per parlare di sentimenti e per fare dei piani per il futuro anche se la situazione generale potrebbe frenarvi un po'.

Vi sentirete forti e positivi, quindi avrete modo di chiudere eventuali conti rimasti in stand-by.

Amore: con il partner ci sarà da divertirsi;

Lavoro/Soldi: ottimi affari in vista;

Salute: non trascurate l'attività fisica.

Bilancia – 3^ posizione - Le previsioni astrologiche del 26 ottobre vi spingono in un'ottima posizione in classifica. Con ottobre agli sgoccioli, farete i conti con quanto avvenuto sinora. Avete da poco festeggiato gli anni, avete ricevuto delle sorprese e le emozioni non sono mancate. Ci sono stati anche dei momenti noiosi, dei litigi e delle novità poco felici, tuttavia in questo lunedì vi renderete conto che non è andata poi così male. Siete un segno pignolo e perfezionista, perciò vi date sempre un gran daffare.

Godetevi questa lieta giornata, ve lo meritate.

Amore: chiarimenti con la persona del cuore, qualcosa è cambiato;

Lavoro/Soldi: lunedì perfetto per escogitare nuovi stratagemmi per incrementare le entrate;

Salute: arriverete a sera molto assonnati e non vedrete l'ora di andare a dormire.

Scorpione – 2^ posizione - Il profondo periodo di crisi che sta coinvolgendo tutti in generale, contribuisce ad amplificare le vostre ansie e paure. Tuttavia, in questo lunedì vi sentirete stranamente tranquilli e produttivi, infatti vi dedicherete appieno ai vostri doveri e risulterete alquanto concentrati. Grazie a questo alto livello di focus di cui beneficerete, riuscirete a terminare il prima possibile il vostro lavoro.

Vi aspetta una piacevole serata, magari in compagnia dei familiari o della persona amata.

Amore: riavvicinamento in vista. Possibili sorprese da parte della famiglia o della persona amata;

Lavoro/Soldi: in questo periodo la situazione economica vi intristisce un bel po';

Salute: tutto ok.

Pesci – 1^ posizione - L’oroscopo di lunedì 26 ottobre parla di una giornata interessante, caratterizzata dall'accettazione degli ultimi eventi. La Luna nel vostro segno infiammerà i sentimenti, per cui sarete portati a buttare fuori tutto ciò che proverete. Nelle prossime 48 ore aspettatevi un'ispirazione tale da agevolarvi in tutte le faccende, anche quelle personali.