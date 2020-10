L'Oroscopo di lunedì 26 ottobre riserverà tante emozioni e sorprese per tutti i segni zodiacali. Sarà un lunedì intenso, ma anche ricco di impegni e ostacoli. Nella volta celeste di domani, Sole e Mercurio si troveranno in Scorpione, Luna e Nettuno in Pesci, Venere sarà in Vergine, Marte in Ariete, Urano in Toro e Giove, Saturno e Plutone saranno in Capricorno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 26 ottobre. I profili riguarderanno i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di lunedì 26 ottobre: Ariete in armonia e Toro impulsivo

Ariete: cercherete di donare un po' di colore alla giornata di domani.

Avrete voglia di sentirvi in armonia con voi stessi e con l'ambiente circostante. Non riuscirete a comprendere tutti i ragionamenti delle persone che vi saranno accanto, però proverete a essere il più tolleranti possibili. Questo atteggiamento vi consentirà di approcciarvi nel modo giusto agli altri, ma non eliminerà le incomprensioni in ambito amoroso. Dovrete far fronte a diverse discussioni legate a diversi punti di vista su come gestire la casa e i figli. Per risolvere la cosa dovrete trovare un compromesso accettato da entrambi.

Toro: abbandonerete frivolezze e sogni per rimanere con i piedi ben piantati a terra. Questo, però, non si tradurrà in una mancanza di determinazione. Anzi, una fiamma viva brucerà nel vostro cuore e vi spingerà a lottare per i vostri desideri.

Cercherete di apportare cambiamenti sul lato pratico e non perderete tempo a teorizzare la prossima mossa. L'impulsività potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio. Da una parte, infatti, vi aiuterà a trovare il coraggio di lanciarvi in occasioni da non perdere, dall'altro, potrebbe farvi agire con eccessiva fretta.

Avrete un'attenzione particolare verso la famiglia e gli amici.

Gemelli: sarà un lunedì ricco di eventi e difficile da gestire. Avrete la sensazione di averete troppe poche ore a disposizione. Correrete, a destra e a sinistra, come delle trottole impazzite. Per fortuna, una persona speciale correrà in vostro aiuto.

Sarà fondamentale dedicare un po' di tempo anche agli affetti più cari. Gli amici e il partner, infatti, contribuiranno a migliorare il vostro umore. Vi faranno sentire amati e vi infonderanno la carica necessaria per concludere la giornata. Potreste dedicare le ore serali alla cura voi stessi e del vostro benessere: un bagno caldo e una tisana rilassante faranno miracoli.

Cancro: sarete estremamente affettuosi verso le persone a cui vorrete bene. Il vostro lato più romantico prenderà il sopravvento e spingerà voi e il vostro partner a organizzare qualcosa di carino da fare insieme. Non avrete moglia voglia di impegnarvi in ambito lavorativo perché preferirete mettere davanti i sentimenti e azioni generose verso il prossimo.

Sarete timorosi verso il futuro e cercherete di una via di fuga davanti alle situazioni più complesse da gestire. Purtroppo, ci saranno delle cose che vi costringeranno a rimanere con i piedi piantati a terra. Potrete contare sempre sull'aiuto degli amici.

Previsioni astrologiche del 26 ottobre: Leone orgoglioso e Scorpione vivace

Leone: sarete molto orgogliosi di voi stessi e dei vostri successi. Non potrete fare a meno di parlarne e di discutere del vostro futuro. Sarete talmente entusiasti da non accorgervi che alcune persone potrebbero prendere avvertire un eccesso di vanità in voi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare a essere più empatici nei confronti degli altri. Esprimete le vostre sensazione, ma dando spazio anche agli amici e al partner.

Sarà solo dando vita a un dialogo reciproco che apparirete per quelli che siete realmente. In amore, sarete molto esigenti e non vi accontenterete di un rapporto superficiale.

Vergine: la vostra maggiore paura sarà quella di perdere il controllo della situazione. Cercherete di ridurre al minimo gli imprevisti e di organizzare ogni più piccola azione della giornata. Avrete un rispetto quasi reverenziale per la routine quotidiana e ogni cambiamento potrebbe mandarvi in crisi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare a vivere con meno rigidità. Se ci riuscirete, avrete modo di essere più sereni con voi stessi e di migliorare il rapporto con gli altri. Avrete bisogno d'amore, ma il timore di esprimere questo sentimento potrebbero rivelarsi controproducente.

Bilancia: la vostra creatività avrà la meglio sulla razionalità. Vi sentirete pronti a esprimere tutto il vostro potenziale grazie a diverse forme d'arte. Non sarà importante il canale che scegliere, ma la cosa fondamentale sarà l'obiettivo. Esprimere voi stessi tramite la scrittura, la pittura, la ceramica, la musica si rivelerà essenziale per il vostro rapporto con l'esterno. Gli altri non potranno fare a meno di apprezzare il vostro talento e si sentiranno attratti da voi. La forza creatrice dell'immaginazione vi consentirà anche di lavorare sui vostri sogni e di trovare strategie utili per raggiungerli!

Scorpione: la vostra vivacità metterà in difficoltà anche gli animi più seri e precisi.

Conquisterete tutti con il vostro sorriso e sarete pronti a lanciarvi con entusiasmo in nuove esperienze. Accetterete le critiche, ma ci saranno dei tasti da non toccare. Determinate discussioni, infatti, vi spingeranno a chiudervi a riccio e faranno emergere il lato più permaloso del vostro carattere. In amore, saprete esattamente ciò che vorrete e non avrete paura di andarlo a prendere. Il partner vivrà passivamente le vostre scelte e questo potrebbe creare del risentimento. Attenzione ai peccati di gola.

Astrologia di domani 26 ottobre: Saggittario avventuroso e Capricorno timoroso

Sagittario: sarete pronti a vivere nuove esperienze e nuove avventure. Non rifiuterete alcuna sfida e proverete a dare il meglio di voi.

Inseguire gli obiettivi prefissati non sarà facile perché sarete molto esigenti nei vostri confronti. Non accetterete di sbagliare e, soprattutto sul posto di lavoro, lotterete per evitare malintesi ed errori. Anche se la stanchezza si farà sentire, sarete degli ottimi partner. Riuscirete a stare accanto alla persona amata e a organizzare qualcosa di divertente. Attenzione, però, a non chiedere troppo al vostro corpo. Arriverà il momento in cui sarà necessario riposare.

Capricorno: non sarà facile conquistare il vostro cuore. Infatti, temerete di essere presi in giro e delusi. Vorrete evitare di soffrire nuovamente per amore e concentrarvi sugli impegni lavorativi. Ogni momento della giornata sarà utile per produrre qualcosa di nuovo.

Purtroppo, frapporre un muro tra voi e l'amore non sarà una buona idea. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di conoscere bene le persone prima di escluderle dalla vostra vita. Potreste rimanere molto sorpresi dalle scoperte che farete. Per migliorare la vostra posizione, sarà necessario acquisire maggiore fiducia in voi stessi.

Acquario: avrete un rapporto molto particolare con i vostri amici. Cercherete di renderli protagonisti della vostra vita e amerete scambiare confidenze con loro. Sarete sempre pronti ad accogliere il prossimo con un sorriso, ma attenzione a non essere troppo ingenui. Infatti, potrebbe esserci chi, approffittando della vostra bontà, proverà a manipolarvi. In ambito sentimentale, avrete qualche difficoltà a stabilire un legame profondo con il partner.

Forse, a causa del nervosismo, deciderete di rimandare le discussioni a un secondo momento. Urli e litigi non faranno parte della giornata di domani.

Pesci: proverete un'empatia sorprendente verso il prossimo. Saprete mettervi nei panni degli altri e capire, nella maggior parte delle situazioni, le loro esigenze. Emergerà il lato più generoso del vostro carattere, ma non sarà sempre facile aiutare le persone amate. Infatti, non tutti desidereranno un supporto emotivo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non insistere eccessivamente. Un aiuto non richiesto, infatti, potrebbe causare ansia e disagi. Nel rapporto sentimentale, sarete pronti a lasciarvi andare e a seguire il ritmo del vostro cuore.

Vivrete momenti romantici ed intensi.